‘La economía ilegal en la Amazonia sí funciona porque tienen un sistema. La legal no’

El pasado 25 de septiembre el World Resources Institute (WRI), una reconocida ONG global que impulsa el desarrollo sostenible, reunió en Bogotá a un nutrido y diverso grupo de actores.



Estaban representantes de WWF Colombia, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Alisos, el Ministerio de Minas y Energía, y la banca nacional, por solo nombrar algunos.

Allí, el presidente global de WRI, Ani Dasgupta, les explicó que el objetivo de la reunión era buscar colaboradores locales para desarrollar un estudio (similar a otro que WRI ya desarrolló en Brasil) con el objetivo de evaluar los factores necesarios para impulsar la bioeconomía en la Amazonia colombiana.

Desde 2020, WRI ha sido receptor de varias donaciones, por más de 100 millones de dólares, provenientes del Bezos Earth Fund, que tienen como objetivo promover soluciones climáticas naturales en todo el mundo, impulsar la electrificación de los autobuses e impulsar los modelos de bioeconomía, entre otros temas. Es por eso que esta iniciativa, más allá de un estudio, trae consigo la posibilidad de inversiones en la transformación de esa región, ampliamente afectada por la deforestación y las economías ilegales.

En entrevista con EL TIEMPO, Dasgupta habla sobre el estudio, resalta la capacidad de Colombia de ser un líder regional en sostenibilidad y elogia a Bogotá como una ciudad ‘verde’.

Me decía que esto no es solo un estudio. ¿Cuál es el objetivo?



Nuestra visión es que hay que proteger la naturaleza. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad. Tiene una parte muy importante del Amazonas. ¿Cómo protegemos realmente la naturaleza? Nuestra idea es que la manera de proteger la naturaleza a largo plazo es centrarnos en las causas profundas de su destrucción.

¿Por qué se destruye? Para resumir, se destruye porque practicamos una economía determinada. Economía, por ejemplo en el caso del estudio de Brasil, que depende de la agricultura, de los pastos, de la tierra, que en realidad destruye el bosque. Tenemos que cambiar el incentivo de la agricultura, los pastos, la tierra, para que el bosque esté protegido. Además, tenemos que proporcionar valor para mantener el bosque.

¿Qué podemos hacer? El bosque tiene una cantidad increíble de recursos, que son los servicios ecosistémicos. Ese es todo el debate sobre la bioeconomía.

¿Cuál es la economía que el bosque puede proporcionar a la gente que está en él y alrededor de él, que no lo destruya? Por supuesto está el asaí y otras frutas, pero se está investigando mucho qué producto forestal puede ayudarnos en medicina, en cosmética, en otras cosas. Tenemos que desarrollar esa economía de modo que no destruyamos el bosque, pero obtengamos el valor económico del mantenerlo en pie.

¿Por qué es tan importante involucrar a los actores locales?

Porque necesitamos unir lo mejor de la ciencia con lo mejor de la gente y las redes que estos tienen. Me refiero a las personas que trabajan sobre el terreno con las comunidades indígenas, con las empresas, con la minería, con la silvicultura, con la agricultura.

Porque, en última instancia, necesitamos saber por qué hacen lo que hacen y cómo podemos ayudarles a cambiar de forma que protejan su medio de vida. La comunidad indígena de Brasil trabaja en la minería legal, no porque les guste hacerlo, sino porque necesitan trabajo. Necesitan hacer algo. Tenemos que encontrar un camino de desarrollo para las comunidades.

¿Por qué la economía ilegal sí funciona y la legal no?



Porque no tenemos un sistema. La economía ilegal funciona porque tienen un sistema. No es magia. Podrías hacer las mismas cosas legalmente, pero puedes hacer cosas diferentes. No harás la misma minería.

Siendo Brasil el gran país amazónico, ¿qué tanto puede liderar Colombia?



Creo, y muchos de los que trabajamos aquí lo creemos también, que Colombia puede ser un líder moral en este viaje por dos razones. Primero, la red energética de Colombia ya es muy limpia, y en segundo lugar, tiene un inmenso capital natural.

Brasil también lo tiene, pero Colombia tiene un alto nivel de biodiversidad para su tamaño. Colombia tiene potencial para aportar en cómo desarrollar esta nueva economía que protege la naturaleza y es limpia, es decir, baja en carbono.

Creo que Colombia puede ser un líder aquí y necesitamos un líder del sur global para mostrar que esto se puede hacer, porque todos los buenos ejemplos, y esta es mi mayor queja, son hoy del norte global. Espero que la próxima vez que celebremos una reunión como esta, asistan líderes gubernamentales. Esto no debería ser solo un debate sobre la sociedad civil.

Usted es experto en ciudades sostenibles, ¿cómo ve a Bogotá en ese tema?

En primer lugar, creo que Claudia (López) es increíble. Las cosas que hace, la visión que tiene a largo plazo. En Bogotá y en muchas ciudades latinoamericanas, tienen un sistema de alcaldes en el cual no puedes ser reelegido. Pero las ciudades no cambian en un mandato. Se necesitan dos o tres para cambiar realmente las cosas. Pero Claudia tiene una visión muy clara.

Segundo, y aunque hoy me quedé atascado en el tráfico (risas), Bogotá es líder en transporte sostenible. Lo que han hecho con la bicicleta es muy positivo. Eso no significa que todos los problemas estén resueltos, pero están en la dirección correcta.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE