Algunas de las voces femeninas más importantes de Colombia estuvieron reunidas la semana pasada en Cali. El escenario fue el Women Economic Forum (WEF) en su capítulo en Colombia. El foro es el espacio internacional de mujeres líderes más grande del mundo, y promueve el encuentro de lideresas globales de gobierno, empresariales, académicas y de la sociedad civil.

Allí, más de 1.500 asistentes hablaron y aprendieron de autocuidado, igualdad, economía, emprendimiento, medioambiente, manejo sostenible y sociedad. Y escucharon de 133 conferencistas nacionales e internacionales: cómo el liderazgo de las mujeres está cambiando el país y el mundo.

Una de esas conferencistas fue Sandra Valenzuela, abogada, con maestrías en Medio ambiente y naturaleza, y en Economía de desarrollo y desarrollo internacional. Valenzuela lleva 25 años trabajando por la protección de la naturaleza de Colombia y el mundo. En el WEF fue reconocida como líder de la década en conservación.

En entrevista con EL TIEMPO, asegura que se requieren más mujeres trabajando en estos temas, pues está comprobado que su trabajo tiene un mayor impacto.

¿Por qué es clave la participación de las mujeres en la conservación de la naturaleza?

De acuerdo con diferentes estudios, por ejemplo de ONU Mujeres, se ha visto la relación frente a ciertas zonas mejor conservadas cuando hay un rol directo de una mujer. Un ejemplo, las chagras de los indígenas, donde se produce la comida, quien ordena cómo se hacen las plantaciones son las mujeres. Y ahí hay toda una forma de usar el suelo como recurso natural, los tipos de semillas, los tiempos de las plantas.

¿Por qué? Porque la mujer, dentro de su rol intrínseco en la sociedad, tiene una relación con la comida, con su territorio y con lo que produce. Entonces se ha venido demostrando que el rol de una mujer frente a la preservación genera muchísimo más que el rol de un hombre. Porque es otra forma de tomar decisiones, es otra concepción.

Otro ejemplo: hay varios estudios de diferentes líderes de juntas directivas y organizaciones de alto impacto que muestran que el cumplimiento de metas de conservación, metas climáticas o cambios de la forma de operación para reducir emisiones de carbono las han venido liderando y gestionando las mujeres. Se ha venido demostrando la importancia de fortalecer y empoderar el rol de una mujer.

Me decía que hay casos específicos en el país de algunas mujeres liderando en conservación, pero eso no es una generalidad…

Ahí es donde hacemos un llamado a la acción. La equidad de género no es un tema de números, que el 30 por ciento de mujeres o no sé qué... No. Esto es un tema de fortalecimiento de capacidades. De roles de mujeres, jóvenes, niños, niñas, hombres. Y cómo entre lo individual y lo colectivo se empieza a generar una valoración a los recursos naturales, unos planes, unas políticas públicas que fomenten esa equidad de género con los roles que cada uno tenemos en una sociedad. La idea es que dejen de ser unos casos emblemáticos para que realmente se vuelva un tema de generar un modelo económico, social e institucional diferente.

¿Qué tanto cree que está avanzando el país en temas de reconocimiento a las mujeres como voces claves en la conservación?

Yo considero que Colombia ha avanzado muchísimo, pero el tema avanza más por regiones del país.

¿En qué territorios ha avanzado más?

Yo creo que en el Pacífico y la Amazonia se ha venido avanzando mucho más, pero no al nivel de política pública como debería. Todavía sigue siendo casuístico. Debemos fortalecer el concepto de que no es un tema de generar más cargas para la mujer, sino que es un asunto de equidad de género por los diferentes tipos de roles que tenemos en una sociedad. Necesitamos seguir fortaleciendo que las mujeres tengan un sistema económico propio.

Muchas veces para la titularidad de una tierra se favorece más al hombre que a la mujer, o más al hombre que a la pareja. Y se ha comprobado que cuando hay un sistema económico apoyado por las mujeres hay un mejor nivel de vida de las comunidades. Entonces hay que fortalecer la política pública y sobre todo los valores y cambios de comportamiento.

¿Cómo ve hoy la cantidad de espacios que obtienen las mujeres?

Yo creo que cada vez es muchísimo mayor el reconocimiento de la voz de las mujeres. Cada vez a ellas se les identifica más dentro de los diferentes roles. Tenemos que avanzar más allá de que la equidad de género es solo un asunto de números. Es un tema de que cada uno tiene un rol para generar una mejor sociedad.

