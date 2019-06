Entendiendo la tabla nutricional de las mascotas

Existen varias características que deben ser evaluadas antes de saber cuál comida darle a su mascota.

Al igual que sucede con los productos para consumo humano, los alimentos para animales de compañía también deben tener la información no solo sobre los ingredientes del producto sino sobre el valor nutricional del mismo.



Si bien muy poca gente tiene en cuenta esta información a la hora de elegir un alimento u otro, hay que prestarle mayor atención a la tabla nutricional, ya que así garantiza que los nutrientes y las proporciones de los mismos sean los que el perro o el gato necesita de acuerdo con la raza, la edad, el sexo, entre otros.



Aquí, una corta guía para entender la tabla nutricional (conocida como análisis garantizado) y saber bien cuál concentrado elegir.



Proteína: es uno de los factores más importantes a la hora de elegir el alimento de su amigo peludo. Los perros cachorros y jóvenes necesitan mucha más proteína ya que su metabolismo es más rápido que el de un adulto, y necesitan mucha más energía y masa muscular.



Los perros adultos, por el contrario, ya han alcanzado el tamaño y el peso normal, por lo cual no requieren tanta energía y su metabolismo es un poco más lento, incluso el de las proteínas. Sin embargo, las proteínas no solo son necesarias para un crecimiento adecuado, sino que son componentes importantes del sistema inmunológico, por lo cual el concentrado debe contener una proporción adecuada para proteger a su mascota de bacterias o virus.

Grasa: a partir de ella se obtienen los ácidos grados esenciales necesarios para mantener la piel y el pelo saludables; además, son fuente de energía e interfieren en el transporte de las vitaminas liposolubles.



Los cachorros y las razas pequeñas requieren más grasa que los adultos, geriátricos o con problemas de sobrepeso.



En la actualidad, es fácil encontrar en el mercado productos especializados (bajos en calorías o light) para animales con sobrepeso, que contienen 6 por ciento de grasa (o menos), mientras que para perros normales, el porcentaje de grasa es 11 por ciento normalmente.



Fibra: la fibra presente en los alimentos concentrados ayuda a digerir mejor la comida, además de ayudar en la evacuación de las heces evitando estreñimiento o diarrea. También cumple una función importante en el control del peso de las mascotas y reduce la aparición del cáncer de colón. Sin embargo, un exceso de fibra puede hacer que los demás nutrientes no se absorban de manera correcta y puede generar problemas de flatulencias.



Humedad: es la cantidad de agua que contiene el concentrado después del procesamiento. Entre más porcentaje de humedad tenga el alimento, menor será la calidad del mismo, ya que la cantidad de nutrientes será menor.



Cenizas: se refiere a la cantidad de minerales que contiene el alimento, ya que, por tratarse de unidades tan pequeñas, no se especifica el porcentaje de cada uno. Estos son los que mantienen saludable los huesos y el pelo, mejoran la visión, ayudan al desarrollo del cerebro y al sistema inmune.



Aunque en general el concentrado para gatos debe tener los mismos grupos nutricionales, el alimento para los felinos difiere en mucho del de los perros, pues los mininos necesitan más proteínas. Además, los gatos no producen taurina, que es un aminoácido esencial en su dieta que ayuda en el desarrollo óptimo de los músculos, la producción de bilis y actúa como neurotransmisor.



Un déficit de este puede producir daños oculares, enfermedades cardiacas y del sistema nervioso. El alimento para gatitos cachorros debe contener DHA, que es un aminoácido responsable del desarrollo adecuado del cerebro y de los ojos.

Consejos para elegir el mejor alimento para su mascota

1.Conozca muy bien su tipo de perro o gato: tenga en cuenta la edad, la actividad física, la etapa de la vida en la que se encuentra, la raza y su estado de salud en general.



2.Consulte con el veterinario: revise la porción de alimento y la frecuencia con la que debe alimentar a su mascota.



3.No siempre las marcas más reconocidas son las más adecuadas para su mascota. Las proporciones de nutrientes varían entre marcas.



4.Verifique y tenga en cuenta la fecha de vencimiento y la fecha de fabricación del concentrado. Es mejor elegir los alimentos más frescos.



5.Revise que el producto esté correctamente empacado, etiquetado y sellado.



GABRIEL GARCÍA

MÉDICO VETERINARIO

@NoSoyEseGabo