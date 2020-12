El alga destructiva que amenaza los arrecifes de coral en el Caribe

Los arrecifes de coral del Mar Caribe se enfrentan a una nueva amenaza: un alga agresiva, de color marrón dorado, con forma de costra, que crece rápidamente en los arrecifes poco profundos.



Estas algas, conocidas como PAC (costras de algas peyssonnelia), se están apoderando de los arrecifes a un ritmo tan agresivo que están interfiriendo con la capacidad de las larvas de coral para encontrar lugares para asentarse en los arrecifes e interfiriendo con el ecosistema natural del arrecife.

Los biólogos marinos de la Universidad de Oxford, la Universidad Estatal de California en Northridge y la Carnegie Institution for Science, han estado estudiando la biología y ecología de esta alga en estos arrecifes durante los últimos cuatro años. Ahora, en Scientific Reports, describen esta nueva amenaza y lo que podría significar para los arrecifes que ya se tambalean al borde del colapso.



El doctor Bryan Wilson, del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, dijo en un comunicado: "Esta alga parece ser una especie de ganadora ecológica en nuestro mundo cambiante; ocupa agresivamente cualquier espacio vacío en los arrecifes, crece rápidamente y mata los corales vivos, evita que las larvas de coral que nadan libremente se asienten en el bentos y se conviertan en colonias adultas, y no se ve afectado por los huracanes destructivos regulares que azotan el área".



"También es aparentemente resistente a la búsqueda de comida por los peces, y hasta donde sabemos, solo sirve de alimento de una criatura, el erizo negro (Diadema antillarum), una vez ubicuo y abundante en el Caribe, pero que fue efectivamente aniquilado en la década de 1980 por una misteriosa enfermedad", expuso.



El profesor Peter Edmunds, que ha estudiado estos arrecifes durante más de tres décadas, vio por primera vez el alga hace cinco años mientras estudiaba el impacto de dos huracanes consecutivos de Categoría 5, Irma y María, en los arrecifes de coral cerca de la isla caribeña. de St. John en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Le sorprendió lo rápido que el alga comenzó a dominar el arrecife.



Juntos, desde entonces, los investigadores han podido documentar cómo PAC se está apoderando agresivamente de áreas tan grandes del espacio en algunos de los arrecifes poco profundos de St. John. El PAC está ocupando tanto bentos que está desalentando a las larvas de corales y otras especies marinas, incluidos los erizos de mar, de hacer del arrecife su hogar, lo que, a su vez, pone en peligro la persistencia de la propia comunidad del arrecife.



El doctor Bryan Wilson, del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, dijo: "En una misión en curso para tratar de comprender por qué esta alga dorada crustosa se está extendiendo repentinamente por los arrecifes del Caribe, nuestra investigación inicialmente examinó la microbiología de la PAC y la comparó con la de parientes cercanos (las algas coralinas crustosas, o CCA) que se sabe que estimulan el reclutamiento de larvas de coral en los arrecifes".



"Nuestro hallazgo clave fue que el PAC inhibe de alguna manera el crecimiento de bacterias marinas beneficiosas que, de lo contrario, en asociación con el CCA, producen compuestos químicos, casi como feromonas, que atraen y llaman a las larvas de coral al lecho marino. Por lo tanto, es poco probable que las áreas del arrecife tomadas por PAC vuelvan a albergar corales ".



Los científicos notaron que el PAC, con su barniz de color marrón oscuro y naranja sucio, se destaca entre las arenas blancas y los verdes claros, rosas, amarillos y otros colores que componen el arrecife. No está claro si el PAC se compone de una especie de alga o de varias, ni saben qué está provocando que la propagación de las algas se haya acelerado en toda la región en los últimos años.



El profesor Edmunds dijo: "Lo que sí sabemos es que se trata de una tendencia alarmante y de la que necesitamos saber más. El coral y su ecosistema son tan frágiles como es. Están bajo el ataque de la contaminación ambiental y el calentamiento global. Hemos hecho que sus vidas sean tan frágiles, sin embargo, siguen ahí. Y ahora esto se agrega a la mezcla. No sabemos si esta es la gota que colma el vaso, pero tenemos que averiguarlo ".



La siguiente etapa de esta investigación es desentrañar los complejos mecanismos fisiológicos del alga para este éxito ecológico, y el doctor Wilson está profundizando en el genoma del alga obtenido recientemente, que se espera que los ilumine aún más. En última instancia, los investigadores esperan encontrar formas de mitigar esta nueva amenaza.Europa Press

