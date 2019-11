En vivo: Ambientalistas se sientan a negociar con el Gobierno

En medio del paro nacional, el presidente Iván Duque convocó a una Conversación Nacional con todos los sectores que salieron a marchar en los últimos siete días de paro. Hoy fue el turno para el sector de medioambiente, en donde convocó a expertos, biólogos, ecólogos, senadores, y movimientos ambientalistas.

En la reunión, que en este momento se lleva a cabo en la Casa de Nariño, el presidente Duque estará escuchando las intervenciones de más de 30 ambientalistas. Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Ean, esta moderando esta Conversación Nacional.



Una de las primeras intervenciones estuvo a cargo de Germán Andrade, biólogo y profesor de la Universidad de los Andes.



"Tenemos que conectarnos más con la sociedad. Tenemos que generar confianza, pero esa confianza no se crea repitiendo la agencia del Plan Nacional de Desarrollo. De ahí que de los temas que tenemos que traer a la mesa, escogería equidad, biodiversidad y población vulnerable. También tenemos que cumplir el Acuerdo de Escazú, proteger a las comunidades campesinos, eso nos ayudaría a crear confianza", dijo Andrade.



También está presente Carlos Andrés Santiago, miembro de Colombia libre contra el 'fracking'.



“Seguiremos en las calles hasta que usted (presidente) entienda que el tema de medioamiente es importante, pero no como lo ve usted, sino como la gente lo ve en las calles. ¿Cuándo va a anunciar su promesa de no hacer 'fracking', cuándo va a cumplir que el páramo de Santurbán será protegido?”, recalcó Santiago.



Camilo Prieto, miembro de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, insistió en que uno de los puntos importantes de los que se debe hablar y tomar acciones es la deforestación.



"El 60 por ciento de la deforestación está relacionada con la ganadería extensiva. La transición a los sistemas silvopastoriles es insuficiente. El ministerio de Salud ha estado ausente de los temas de contaminación atmosférica, calidad de agua, contaminación del agua. Incluso el Departamento Nacional de Planeación no sabe cuánto nos cuesta los efectos del cambio climático. La accesibilidad de los datos de la calidad de aire, es una vergüenza mundial. Solo podemos ver esos datos en Bogotá y Medellín. Me sumo a lo que dijo el doctor Andrade: Usted puede tomar un decisión de grande que es firmar y ratificar el acuerdo de Escazú. Esto sería un mensaje positivo", dijo Prieto. Aquí puede ver la transmisión en vivo: