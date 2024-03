Ganadería sostenible: en Sopó alimentan a vacas angus con residuos de flores y frutas

En el municipio de Sopó (Cundinamarca), una pareja de ganaderos está criando ganado angus, una de las razas más apreciadas en el mundo por su carne. Sin embargo, lo están haciendo de una forma distinta: en vez del usual pastoreo para su alimentación, que implica que el ganado esté libre en extensos terrenos mientras consume pastos (lo cual tiene fuertes impactos ambientales), han optado por alimentar a sus animales con residuos de flores y frutas.

Cuenta Ignacio Villanueva, que junto con su esposa, María Cristina Vargas, decidieron apostarle a un proyecto distinto para la cría de ganado de carne de alta calidad en el país, dado que, desde su visión, los consumidores colombianos se están volviendo cada vez más exigentes en la calidad de la carne que consumen.

Villanueva, que es argentino, llegó al país en 2017 por trabajo y en 2020 decidió quedarse y empezó con la cría de angus (un ganado costoso) con el objetivo de que fuese viable a nivel financiero. Junto con Vargas, que es colombiana, se les ocurrió una idea que muchos tacharon de ilógica: comprar residuos que otras industrias botaban y que podrían funcionar como un alimento perfectamente balanceado para levante de ganado.

Diariamente, en Desde el Sur muelen y procesan la fruta y otros residuos para crear la mezcla con la cual alimentan el ganado. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO Compartir

La idea era simple: en la industria de las flores y las frutas quedan muchas sobras que terminan en la basura. Por ejemplo, las despulpadoras deben pagar para que las empresas de servicios públicos recojan las cáscaras y semillas de frutas como mango, aguacate, naranja, maracuyá y gulupa, por nombrar algunas. Lo mismo con tallos y hojas de las flores, que si se juntan entregan un alto contenido nutricional para los animales.

“Uno se toma acá una limonada, pero nunca piensa dónde terminan las cáscaras de los limones. Entonces empezamos a averiguar dónde terminaban esas cáscaras, por ejemplo, y qué beneficios podía tener para la alimentación del animal ese residuo. Y así empezamos a trabajar con despulpadoras de frutas, que ellos pagaban para que les recibieran los residuos, y nosotros empezamos a procesarlos”, señala Villanueva.

Básicamente el objetivo es aprovechar al máximo los recursos disponibles, a la vez que se genera un menor impacto en los suelos porque no hay pastoreo extensivo. Ya que, en Colombia, la ganadería extensiva es uno de los principales motores de la deforestación, degradación de la vegetación, erosión de los suelos y deterioro de su fertilidad, de acuerdo con distintas investigaciones.

Pero no solo era conseguir el producto, también era analizarlo y revisar cuál sería la mejor mezcla. Por eso, Villanueva y su esposa decidieron mandar los productos que utilizan a cinco laboratorios distintos con el objetivo de realizar análisis bromatológicos, sobre todo buscando si estos residuos tenían niveles elevados de agroquímicos que pudiesen resultar perjudiciales para el ganado. Hasta ahora, todos los análisis han mostrado que los productos son más que seguros para el consumo de las vacas.

Los animales se alimentan exclusivamente de esta mezcla, lo que tiene efectos en el marmoleo de la carne. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO Compartir

La receta y el marmoleo

Lo más complejo, dicen, ha sido encontrar la receta ideal. Pero justo ahora tienen una basada en cáscaras y sobrantes de limón, mandarina, maracuyá, naranja, aguacate, piña y claveles. Pero además, como se necesita que una parte de la mezcla también incluya harinas, Villanueva y Vargas compran residuos de fábricas de galletas, que aportan a la dieta del animal.

Así se ve la mezcla de flores y frutas que usan en Desde el Sur para alimentar a su ganado. Foto:Segio Acero. EL TIEMPO Compartir

“El sabor de la carne no cambia. Lo que sí cambia es el marmoleo, la terneza y la edad del animal al sacrificio. El animal tiene una dieta más controlada y por eso tiene mayor contenido de grasa. Los animales al comer frutas como el aguacate, que tiene una grasa más alta que un pasto, presentan un resultado mucho mejor de engrasamiento”, señala ganadero.

Ahora, Villanueva y Vargas aseguran que ante el aumento que están viendo en el país en la industria y producción de limones han decidido apostarle a una receta basada únicamente en cáscaras de limón, y en eso están trabajando. Según cuentan, hoy ya tienen dos fincas, una en Sopó y otra en Toca (Boyacá), desde donde crían más de 100 cabezas de ganado que comercializan a tres empresas en el país.

“Por ser sostenible no me pagan más. No recibo nada por usar residuos y hacer una ganadería 100 por ciento sostenible. En este momento me acaban de traer cinco toneladas de fruta que tenían que haberse ido a un basurero y ese camión lo pagamos nosotros. En octubre procesamos 96 toneladas de fruta, en noviembre 105 y en diciembre 108. Y de clavel procesamos 60 toneladas al mes. Estamos convirtiendo unas 170 toneladas de productos que antes iban a la basura y nosotros los estamos convirtiendo en carne”, agrega el argentino.

Algunos de los ejemplares angus que crían en Desde el Sur. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO Compartir

Tanto Villanueva como Vargas insisten en que están totalmente abiertos a mostrar lo que hacen y cómo lo hace a quien le interese, porque este modelo de ganadería que aplica todas las prácticas de la economía circular también presenta otros beneficios para la producción ganadera.

“Si hay algo que sobre en Colombia es fruta. Ustedes del aguacate se comen la masa, no se comen la pepa ni la cáscara, y eso es comida. Lo podemos transformar en comida y queremos invitar a cualquiera que quiera aprender de eso, que venga. Y si hay alguien que nos quiera dar una receta nueva, también nos interesa conocer”, finaliza Villanueva.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE