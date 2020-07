En los próximos 5 años el planeta superaría la temida alza de 1,5 °C

La temperatura media global se mantendrá al menos un grado centígrado por encima de los niveles preindustriales en el lustro 2020-2024 y hay un 20 % de posibilidades de que en alguno de esos años se eleve 1,5 grados, advirtió hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM).(Le puede interesar: En 34 años Colombia perdió 1,4 millones de hectáreas de bosque)

La Actualización Climática Anual Global al Decenio, dirigida por la Oficina Meteorológica del Reino Unido, ofrece una perspectiva climática para los próximos cinco años, actualizada anualmente. Este año, muestra que la temperatura promedio de la tierra ya está por encima de 1.0 C por encima del período preindustrial y que el último período de cinco años ha sido el más cálido de los últimos cinco años.



“Este estudio muestra, con un alto nivel de habilidad científica, el enorme desafío que se avecina para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de mantener un aumento de la temperatura global en este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y perseguir esfuerzos para limitar la temperatura aumenta aún más a 1,5 grados centígrados ", dijo la secretaria general de la OMM, Petteri Taalas.



(También: Así se cumpla el Acuerdo de París, la temperatura subiría 3,2 ºC)



Greenpeace expresó su preocupación por este informe. “El informe de OMM va más allá y dice que existe un 20% de probabilidades de que en uno de los próximos cinco años se supere la temperatura en en más de 1,5 °C. Es decir, las alzas de temperaturas se están adelantando y el peligroso incremento de 1.5 grados es posible que se alcance antes del 2024”, dijo Tatiana Céspedes, vocera del área de campañas de Greenpeace Colombia.

El covid-19 no resolverá la crisis climática

Los modelos de pronóstico no tienen en cuenta los cambios en las emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles como resultado del bloqueo del coronavirus.



“La OMM ha enfatizado repetidamente que la desaceleración industrial y económica de la covid-19 no es un sustituto de una acción climática sostenida y coordinada. Debido a la larga vida útil del CO2 en la atmósfera, no se espera que el impacto de la caída de las emisiones este año conduzca a una reducción de las concentraciones atmosféricas de CO2 que están impulsando los aumentos de la temperatura global ”, dijo el profesor Taalas.



(Lea: Las emisiones de CO2 caerán un 6% este año, pero solo es un espejismo)



Y agregó: "Si bien el covid-19 ha provocado una grave crisis económica y de salud internacional, la incapacidad de abordar el cambio climático puede amenazar el bienestar humano, los ecosistemas y las economías durante siglos, los gobiernos deberían aprovechar la oportunidad de adoptar medidas climáticas como parte de los programas de recuperación y garantizar que volvemos a crecer mejor ”, dijo.

Datos claves del informe de la OMM:

Es probable que la temperatura mundial anual supere por lo menos en 1 °C los niveles preindustriales (que corresponden a la media del período 1850-1900) en cada uno de los próximos cinco años, y es muy probable que ese aumento oscile entre 0,91 y 1,59 °C.





La probabilidad de que, durante los próximos cinco años, haya uno o varios meses con una temperatura por lo menos 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales es del 70%.





Hay una probabilidad del 20 % de que la temperatura de uno de los próximos cinco años supere en por lo menos 1,5 °C los niveles preindustriales, pero esa probabilidad se va incrementando con el paso del tiempo.





Es extremadamente improbable (3 %) que la temperatura media de los cinco años correspondientes al período 2020-2024 supere en más de 1,5 °C los niveles preindustriales.



(Le puede interesar: Bogotá, en alerta naranja y con cuarentena por localidades)



En el período 2020-2024, es probable que la temperatura de prácticamente todas las regiones, salvo en partes de los océanos meridionales, sea más cálida que en el pasado reciente.





En el período 2020-2024, es probable que en las regiones situadas en latitudes altas y en el Sahel se produzca un aumento de la precipitación con respecto al pasado reciente, mientras que en las zonas septentrional y oriental de América del Sur es probable que las condiciones sean más secas.





En el período 2020-2024, las anomalías de la presión a nivel del mar sugieren que en la región septentrional del Atlántico Norte los vientos del oeste podrían intensificarse y ello podría suponer un incremento de la actividad tormentosa en Europa occidental.





En 2020, es probable que la temperatura de amplias zonas terrestres del hemisferio norte supere en más de 0,8 °C el valor del pasado reciente (que corresponde a la media del período 1981-2010).





En 2020, es probable que el Ártico se haya calentado más del doble que la media mundial.





El cambio en la temperatura más pequeño se espera en los trópicos y en zonas de latitudes medias del hemisferio sur.





En 2020, es probable que en muchas partes de América del Sur, África meridional y Australia las condiciones sean más secas que en el pasado reciente.



Redacción MEDIOAMBIENTE