En aislamiento, incrementó la adopción de perros y gatos en Miami

La mayoría de los perros y gatos para adopción en Miami (EE. UU.) abandonaron las jaulas y ahora son parte de las familias en cuarentena por covid-19 y los acompañantes perfectos para las pocas actividades que se pueden hacer al aire libre.

En el condado de Miami-Dade, el más afectado de Florida por la pandemia, con al menos 270 muertes y más de 10.000 contagios, las mascotas han sido las "bendecidas" en esta tragedia, al tiempo que son un consuelo para sus "padres" adoptivos. "Es una buena compañía", dijo el colombiano John Argüelles mientras buscaba una mascota con la que piensa salir a hacer deporte o simplemente caminar en estos días de confinamiento.



"Tengo otra hija que tiene un perro y es muy amorosa con ese animalito. Queremos una relación como esa", agregó mientras buscaba al nuevo miembro de la familia. Administradores del Centro de Adopción y Protección de Animales del condado aseguraron que es algo insólito en la historia reciente.



"No hemos visto lo que es la población del refugio tan baja como tenemos en este momento, gracias a la comunidad que ha respondido a la necesidad de nuestras mascotas, ya sea mediante adopciones permanentes o padres temporales", señaló a Efe Flora Beal, trabajadora del refugio.



En Estados Unidos, la mitad de unos 6,5 millones de perros y gatos que albergan los refugios animales anualmente son adoptados en tiempos normales, según la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad Animal (ASPCA).



No es el caso de los refugios de Miami durante esta pandemia, donde las jaulas están vacías o con un letrero de "adoptado" ante el "incremento exponencial" de las adopciones.



La organización Humane Society del país ha detectado un incremento de hasta el 90 % en las adopciones en algunas ciudades durante esta crisis sanitaria.

Mascotas de por vida

Dallas, un bulldog americano, Daisy, una chihuahua y Moe, un mastín, son los pocos perros que aún quedan en el centro a la espera de ser adoptados. "Es una responsabilidad muy grande, te tienen que gustar los animales y yo creo que este es el momento perfecto donde todo el mundo necesita un poquito de compañía", explicó la venezolana Krizia Passariello tras adoptar a Bruce, un rottweiler de 6 años.



Beal dijo que han pasado de tener unos cuarenta en casas de acogida a más de 400 perros distribuidos por toda la comunidad. Señaló además que espera que estos "padres temporales se enamoren de esas mascotas y quieran quedarse con ellas" cuando acabe la crisis.



Otros refugios como la organización sin ánimo de lucro Humane Society of Greater Miami señaló que está recibiendo centenares de solicitudes y tramitando hasta siete adopciones diarias, algo inusual. El centro de rescate Paw 4 You Rescue también aseguró a Efe que "las últimas semanas han sido una bendición para los perros", ya que "nunca habían tenido tan pocos animales en su refugio".



Muchas de las casas de acogida están ya sin mascotas, lo cual es "maravilloso" porque estos perros están encontrando un nuevo hogar en el que vivir para siempre, explicó Carol Caridad, miembro del equipo de Paw 4 You Rescue.

Tienes que tener intención de quedártela. Una vez que vuelvas a tu trabajo de ocho horas diarias tienes que preguntarte si podrás seguir cuidándolo y dedicar tiempo para él

Sin embargo, Melanie Ochoa, de Humane Society of Greater Miami, advirtió de que adoptar no es una decisión que se pueda tomar "a la ligera" porque, cuando la cuarentena termine, "la mascota seguirá siendo parte de la familia". "Tienes que tener intención de quedártela. Una vez que vuelvas a tu trabajo de ocho horas diarias tienes que preguntarte si podrás seguir cuidándolo y dedicar tiempo para él", aseveró.



Debido al coronavirus estos refugios animales han tenido que adaptar a las medidas de seguridad, pero los que se mantienen abiertos al público, como el del condado de Miami-Dade, limitan la entrada de los visitantes para evitar aglomeraciones y obligan a todo el mundo a llevar mascarilla.



La gran mayoría tramita por internet el procedimiento y realiza las entrevistas de adopción a través de videoconferencia, pero la adopción no se produce hasta que no hay un contacto previo entre el posible dueño y la mascota y se produce una conexión.



