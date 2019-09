En fotos: un viaje multisensorial al futuro de la Tierra

www.arcadia.earth

Las personas que han tenido la posibilidad de realizar el recorrido lo describen como una experiencia única, además concluyen que los pequeños gestos cotidianos, como reducir el consumo de plástico, no desperdiciar alimentos y reciclar, generan un impacto positivo para el medio ambiente.



Arcadia Earth estará disponible hasta enero de 2020 y tendrá horario en las siguientes jornadas: los lunes de 11 a.m a 8 p. m, los martes de 11 a. m a 6 p. m., los miercoles no abrirá y de jueves a domingo de 11 a. m a 8 p. m