Expopet instala microchips a mascotas para facilitar su búsqueda

Durante la quinta de edición de Expopet, la Feria Internacional de Animales de Compañía, que termina este sábado en Corferias, se han puesto más de 3.500 microchips a mascotas de familias que viven en los estratos 1, 2 y 3.

Clara Lucía Sandoval, directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, explica que la propuesta de instalación de microchips nació para tener información sobre la mascota, su dueño y lugar de residencia, llegado el caso que una persona se encuentre en la calle un animal extraviado con este dispositivo.



“El microchip tiene información del animal para poder hallar a sus dueños con los registro que se han tomado antes de ellos”, asegura la funcionaria.



Estos son dispositivos de identificación y no de rastreo, por lo que se han diseñado como una medida de cuidado y protección de animales. Sin embargo, "el llamado a la ciudadanía es a no dejar los animales de compañía todo el día en la calle; es una costumbre habitual y por eso no solo se dan pérdidas, también maltratos y atropellamientos”, dice Sandoval.

Los microchips se ponen cuando el dueño presenta un recibo público que corrobore el nivel social del inmueble donde viven con cédula de ciudadanía, fotocopia de la misma y carné de vacunaciones. Finalmente, expertos revisan el cuidado que ha recibido el animal de compañía.



“Esta es una de las propuestas del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá que vuelve a la Feria en su quinta edición para incentivar la tenencia y el cuidado de las mascotas. Quienes cumplan con los requisitos para tener el microchip, lo reciben gratuitamente”, dijo Cristina Católico, jefe de proyectos Corferias-Expopet.

Hay presencia de 180 expositores

* Esta edición de Expopet cuenta con shows, campeonatos y lanzamientos de innovaciones en 20.000 metros cuadrados en los que se reúnen cerca de 180 expositores y más de 4.000 mascotas.



* En la feria se están realizando eventos como el Campeonato de Canicross por Relevos Indoor, la Exposición Internacional Felina, la Copa de Agility, la Exhibición y Exposición de Aves y la Exhibición de animales de granja y especies menores. Se desarrollan más de 15 actividades entre deportivas y recreativas para mascotas.



* Los amantes de los caninos disfrutan del III Festival de Pitbullmanía, una competencia que tiene a 85 perros de esta raza en competencia. El ganador recibe la copa Sky Hunters, cazadores del cielo.



* Además de las actividades deportivas y de entrenamiento se está realizando la jornada de vacunación antirrábica gratuita para caninos y felinos. La Secretaría de Salud estará en pabellón 3, stand 114, donde los tenedores de las mascotas deberán acudir, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con fotocopia de la cédula de ciudadanía del dueño del animal y carné de vacunación.



* Clara Lucía Sandoval, directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, dijo que se harán charlas sobre escuadrón anticrueldad, urgencias veterinarias, brigadasmédicas, comando granja, fauna silvestre, campañas Distrito Alas y Pisa el Freno, inscripción voluntariado y red de aliados, comportamiento animal y tenencia responsable.



REDACCIÓN VIDA