Durante cinco días (del 7 al 11 de marzo), más de cuatrocientos delegados y observadores de todo el mundo estuvieron reunidos en la ciudad francesa de Lyon. Allí discutieron en la que ha sido la agenda más extensa del Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

La reunión fue fundamental para preparar el camino hacia la próxima Conferencia de las Partes (COP19) de Cites, que este año se reúne en Panamá en el mes de noviembre. Allí, el mundo hablará (entre otros temas) de cómo debe hacerse la conservación de las anguilas, los corales, los caballitos de mar, el caracol pala, las tortugas marinas, los buitres de África occidental, los grandes felinos, los pangolines, el palo de rosa, las orquídeas y dos grupos esenciales para los océanos: los tiburones y las rayas.

En 2021 fueron incautadas 3.493 aletas de tiburón en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Se estima que entre 900 y 1.000 tiburones tuvieron que morir para ontener ese número de aletas. Foto: Secretaría de Ambiente

Según datos del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), más del 50 por ciento de las especies de tiburones están amenazadas o casi en peligro de extinción y los tiburones pelágicos (aquellas especies que se encuentra en alta mar) han disminuido más del 70 por ciento en un período de tan solo 50 años. Estos animales, que son indicadores de la buena salud de los mares –donde hay tiburones hay un ecosistema sano– también han dejado de verse en zonas como el Pacífico colombiano, donde, según explicó a EL TIEMPO la ambientalista Sandra Bessudo, en los últimos 12 años se ha disminuido en un 60 por ciento su avistamiento.

En su mayoría, los tiburones están afectados por la pesca indiscriminada. Dado que son considerados en muchos casos un recurso pesquero, por lo que grandes compañías los atrapan y los venden al mercado asiático, el mayor consumidor de aletas de tiburón del mundo.

De hecho, por ejemplo en Ecuador, en el 2021 se dispararon las exportaciones de aletas de tiburón, según datos del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, que registra que en todo 2020 se exportaron 82,18 toneladas de aletas de tiburón (que costaron 2,9 millones de dólares), y tan solo durante los meses de enero a septiembre de 2021 esa cifra casi que se triplicó, pasando a 223 toneladas (que costaron 6,5 millones de dólares). Esto, a pesar de que la captura dirigida de estos animales en Ecuador está prohibida, solo se permite como pesca incidental (cuando el animal queda atrapado en las redes de un barco pesquero cuyo objetivo de captura no son los tiburones, si no otros recursos, y al morir se permite usar su carne).

Pero ¿cómo conservar a los tiburones?

Según explica el biólogo marino colombiano Carlos Julio Polo Silva, quien estuvo en la pasada reunión del Cites, desde 2014 hemos venido hablando cada vez más de conservar a los tiburones. Polo, quien por más de 20 años ha trabajado en temas relacionados con los escualos, participó investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, asesorando al gobierno de Panamá, país que –asegura–, trajo una buena propuesta para la conservación de estos animales y quiere consolidarse, como ya lo hizo Colombia, como un líder en la protección de los tiburones. Esto, dado que Colombia es el único país de la región que tiene totalmente prohibida la caza de tiburones, tanto de manera dirigida como incidental.

“El Gobierno de Panamá anunció una muy buena propuesta, una propuesta muy interesante de apoyar la inclusión de cuatro especies de tiburones dentro del Apéndice II de CITES y toda la familia carcharhinidae por su semejanza entre ellas en cuento a las aletas y a la carne. Esta familia completa que es los carcarrínidos, incluye si mal no estoy más del 50 por ciento de todas especies que se encuentran en el mercado”, destacó Polo.

Cites tiene tres apéndices para regular el comercio internacional de especies y ayudar a la conservación de animales. En el Apéndice I la Cites prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se realiza con fines no comerciales (es decir fines de investigación o de mantenimiento en sistemas cerrados). En el Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio, en este lo que se busca es generar un comercio internacional que sea sostenible y no afecte las poblaciones de las especies incluidas en el Apéndice. Y finalmente en el Apéndice III figuran las especies incluidas a solicitud de una parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas.

Según Polo, lo que estamos viendo es que cada vez más países están buscando proteger a los escualos, que por culpa de Hollywood han cargado una mala imagen que no ha permitido mostrar la importancia de su protección. En América Latina, por ejemplo, la protección de los tiburones empieza a mejorar con el gran corredor marino que ya existe y que esperan seguir expandiendo en las áreas marinas protegidas de Colombia, Costa Rica, Panamá y Ecuador.

Presidentes de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá durante firma de acuerdo para extender la zona marítima protegida en 60.000 km2, un compromiso hecho en la pasada COP26 de cambio climático. Foto: Presidencia de la República

Además, también será esencial lo que se hable en la próxima COP 19 de Cites y la posibilidad que tengan países de poner a la biodiversidad por encima de lo comercial, acción ya cumplida por Colombia, que planean Costa Rica y Panamá, pero que aún no se ve en otras zonas importantes para la protección del ‘rey del océano’ como Perú y Ecuador.

“Esa ampliación de este gran corredor marino, de Coiba, en Panamá; de Cocos, en Costa Rica; de Galápagos, en Ecuador, y posiblemente el incremento del área en Malpelo van a permitir que tengamos una zona mucho más amplia para que todas estas especies que son migratorias puedan recuperarse y mantenerse un poco más estables en estas zonas que serán de no pesca. A veces pensamos que estos resultados los vamos a ver en uno o dos años para acá, y no. Para poder recuperar una población de tiburones sometida a presión pesquera se necesitan alrededor de dos o tres generaciones, entre 20 y 30 años”, finalizó Polo.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde

