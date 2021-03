En el Congreso, campesinos de la Amazonia piden frenar Artemisa

Alrededor de 36 campesinos e indígenas que viven en las áreas protegidas de la Amazonia colombiana llegaron hoy al Congreso para contar, según ellos, cómo están siendo agredidos y desplazados por el Gobierno a través de la campaña Artemisa, que tiene como objetivo capturar y sacar a los deforestadores, y por los operativos de erradicación de coca dentro Parques Nacionales.

Mery Panche de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán. Foto: Tatiana Rojas Hernández

"Estamos desde el pasado 22 de marzo haciendo una gira con campesinos e indígenas que vienen desde Caquetá, sur del Meta y Guainía, porque venimos a exponer ante las instituciones del Estado- que no se presentaron- nuestra intención de dialogar sobre la problemática que nos tiene enfrentados a graves violaciones de derechos humanos: tenemos compañeros que están siendo judicializados y desplazados, y sus pertenencias quemadas", dijo Luz Mery Panche de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán.



También señaló que hablaron con algunos de los senadores y les propusieron una audiencia pública en La Macarena, Meta, para que todos los campesinos e indígenas de la región amazónica puedan exponer a las instituciones del Estado su situación.



"Estamos entregando propuestas para que se lleven a cabo estos diálogos en esta mesa ambiental, una mesa que fue instalada en marzo del 2020, con el Ministerio del Interior, pero ha quedado quieta. Sin embargo, la represión y el ataque sigue: tenemos la presencia de mineras, petroleras en el territorio, la erradicación forzada y todos estos conflictos ambientales", agregó.



Para Carlos Rodríguez, habitante de La Macarena, Meta, la campaña Artemisa es una problemática para quienes viven en las áreas protegidas de esta zona. "Hay una enorme contradicción con la campaña Artemisa, se han invertido muchos recursos, pero no han logrado disminuir la deforestación, lo que he visto es que han quemado las viviendas de unos campesinos humildes que han llegado. Es muy difícil conservar la Amazonia si se tiene que masacrar al campesino y al indígena ", mencionó.



FInalmente, de acuerdo con Aseneth Castro, habitante de La Macarena, representante de una asociación de mujeres en La Macarena, asegura que después del acuerdo de paz con las Farc, ha llegado un nuevo conflicto a su región, ya que el Estado los ha señalado de pertenecer a las disidencias o criminales.



"Somos familias que protegemos y queremos que la Amazonia se conserve. Ahorita, en esta gira, buscamos todos los mecanismos para contarle al mundo entero que no somos los que la estamos destruyendo", dijo.



Por ahora, dicen que solo lograron reunirse con congresistas de la bancada alternativa, quienes les ayudarán a gestionar una audiencia pública con la Comisión Quinta del Senado.



Todos aseguran que seguirán en sus territorios, así las operaciones continúen.

¿Qué es la operación Artemisa?

La Operación Artemisa es una estrategia militar que está implementando el gobierno de Iván Duque para proteger los parques nacionales de la deforestación y de la presencia de grupos armados ilegales.



El objetivo principal de esta campaña, que inició el 28 de abril de 2019, se centra en llevar a cabo operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en áreas estratégicas ambientales, para el control a la deforestación, y demás crímenes ambientales.



Es liderada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía y el acompañamiento del Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales y el Ideam.



Según el presidente, la Fuerza Pública ha dispuesto 22.300 hombres, que, desde sus respectivas unidades militares y policiales, protegen las áreas protegidas del territorio nacional.

Resultados, según el presidente Iván Duque

Primera operación: "543 hectáreas recuperadas del 13 al 20 de abril de 2019 en el Parque Nacional Natural Chiribiquete, departamento del Guaviare".



Segunda operación: "776 hectáreas recuperadas del 24 al 27 de junio de 2019 en el Parque Nacional Natural Chiribiquete, departamento del Caquetá".



Tercera operación: "1.434 hectáreas recuperadas del 19 al 23 de agosto de 2019 en el Parque Nacional Natural Chiribiquete, departamento del Caquetá".





Cuarta operación: "1.932 hectáreas recuperadas el 21 de febrero de 2020 en el Parque Nacional Natural Tinigua y Parque Nacional Natural Picachos, departamento del Meta".



Quinta operación: "1.232 hectáreas recuperadas del 15 al 20 de octubre de 2019 en el Parque Nacional Natural La Paya, departamento del Putumayo".



Sexta operación: "248,9 hectáreas recuperadas del 01 al 04 de septiembre de 2020 en el Parque Nacional Natural La Macarena, departamento del Meta".



Séptima operación: "1.461 hectáreas recuperadas del 07 al 09 de octubre de 2020 en la zona de reserva forestal de la Amazonia, departamento del Caquetá".



Octava operación: "1.625 hectáreas recuperadas el 26 de noviembre de 2020 en ciudad Yari, del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá".



Novena operación: "3.107 hectáreas controladas y recuperadas entre el 15 y 19 de febrero en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, Caquetá, veredas La Primavera (zona de reserva forestal ley segunda de 1959), ciudad Yarí, El Camuya, Altagracia y áreas del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete".

