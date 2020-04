En cuarentena, más de 7.900 especies fueron observadas en Colombia

Durante las últimas semanas de confinamiento obligatorio en el país, se registraron 7.970 observaciones de las cuales 3.326 (41,67%) ya fueron identificadas y 4.649 (58,33%) están a la espera de surtir el proceso de identificación respectiva. Hasta hoy, las especies registradas superan las 2000.

De acuerdo con Sindy Martínez, investigadora de la línea de Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, los resultados de esta convocatoria representan la importancia de la ciencia participativa en la obtención y mejoramiento de la información sobre biodiversidad en nuestro territorio.



“El éxito de Naturalista lo atribuimos a que funciona de manera voluntaria como cualquier otra red social: te registras y obtienes un perfil, empiezas a subir fotos de especies que te resulten interesantes, se te atribuye el crédito y además, puedes contribuir a identificar especies que otros usuarios han cargado anteriormente. Lo más importante es que la información y los datos son de libre acceso. No pertenecen al Instituto Humboldt ni a ninguno de los socios de la plataforma” dijo Martínez.





Al mejorar la calidad de los datos de especies se contribuye a disminuir los vacíos de información sobre biodiversidad del SIB Colombia que resultan determinantes para la toma de decisiones. Para lograr la mejora de datos, el proceso de avalar o hacer curaduría de los registros es uno de los más importantes. En cientos de latitudes, este ejercicio se hace de manera voluntaria evidenciando el poder de las acciones colaborativas.



De acuerdo con Carolina Soto, líder de la línea de Diálogo de Saberes y Ciencia Participativa del Instituto Humboldt, “los curadores de Naturalista son personas con mucho conocimiento de la naturaleza y no necesariamente son científicos con formación tradicional sino personas que conocen mucho de biodiversidad sin necesidad de tener educación formal”.



Este tipo de plataformas de ciencia participativa permite, entre otras cosas, crear redes de colaboración tanto para aficionados como para científicos con fines investigativos, por ejemplo, si se está interesado en un grupo biólógico en particular solo basta enviar un mensaje directo para empezar a trabajar de manera conjunta.





Tal es el caso de la la tesis en polillas del género Crinodes (Herrich-Schaffer), 1855 (Lepidoptera, Notodontidae) en Colombia de la Univesidad Javeriana, en la cual la bióloga Liliana Prada concluyó que en 70 años se recolectaron únicamente 63 especímenes del género Crinodes en Colombia (14 especímenes sin datos) siendo la época con mayor representatividad en colecciones biológicas entre los años 1945-1947 y a través de la aplicación Naturalista se han registrado 30 especímenes del género Crinodes en el territorio colombiano entre el 2006 y el 2019, destacandose el reporte de Crinodes bellatrix, la cual no se registraba desde 1998.



