En 90 días entra en vigor Acuerdo de Escazú, ¿qué pasó con Colombia?

Los próximos días serán determinantes para la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, pues empezó formalmente la cuenta de los 90 días para la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú.



El 22 de enero México y Argentina ratificaron el Acuerdo ante la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Con estos países ya son 12 Estados Partes, lo que implica que el próximo 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, el Acuerdo de Escazú empezará a regir.

El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento jurídicamente vinculante para América Latina y el Caribe que busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a las personas tres derechos fundamentales:



Por un lado, busca el acceso a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables; la participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud.



Así mismo, incluye el acceso a la justicia en materia ambiental frente a daños al ambiente y los derechos humanos. Adicionalmente, el Acuerdo incluye por primera vez medidas concretas para la protección y defensa de las personas defensoras del ambiente.



Pese a su importancia, Colombia sigue en deuda de ratificar este instrumento.



"El Acuerdo de Escazú fue presentado por el gobierno nacional al Congreso de la República el 20 de julio de 2020. Sin embargo y pese a que se desarrollaron diferentes espacios de diálogo en los cuales diferentes sectores de la sociedad civil colombiana exigimos su ratificación, el proyecto de ley aún no ha sido discutido, ni votado en primer debate en las comisiones segundas de Senado y Cámara de Representantes", señaló la Alianza por el Acuerdo de Escazú, un grupo de universidades como la Universidad de los Andes, y organizaciones como WWF que promueven este instrumento.



Y agregaron: "Como Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia reiteramos nuestra solicitud al Gobierno Nacional de impulsar de manera urgente la ratificación de este visionario tratado".



Si el acuerdo no es ratificado en Colombia, pese a que entre en vigor, el país no tendrá ningún compromiso a la hora de cumplir sus directrices.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

CON INFORMACIÓN DE LA ALIANZA POR EL ACUERDO DE ESCAZÚ

