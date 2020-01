Prenden las alarmas por posibles incendios en la Amazonia

En lo que va corrido de enero de 2020 (siete días) ya se han registrado 1.039 puntos de calor en la Amazonia, un número que ya ha generado alarmas a las autoridades, pues según el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), el consolidado de enero de 2019 representó 2.358 puntos de calor.

Como cada año, las instituciones que hacen un monitoreo diario sobre los posibles incendios en el país, emiten las alertas sobre los lugares en donde es probable que ocurran, debido a la temporada seca, entre otras condiciones.



En el caso de la región de la Amazonia, según el Sinchi, entidad que monitorea esta zona, tradicionalmente los campesinos, colonos y terratenientes queman a principio de año lo que talaron en diciembre. Pues, según Uriel Murcia, investigador del Sinchi, además de que la vegetación arden con facilidad, la gente aprovecha para ampliar la frontera agrícola.



Lo inusual, según la directora del Sinchi, Luz Marina Mantilla, es que este año en solo siete días se ha registrado la mitad de los puntos de calor respecto al consolidado de todo enero del 2019. Para ella, la explicación es que las quemas se adelantaron debido a que no ha llovido en enero como usualmente ocurre (normalmente las quemas inician en febrero). De ahí que, todo parece indicar que las cifras de febrero serán mayores a las normalmente esperadas.



"Hoy, lamentablemente la gente no toma enserio los temas relacionados con el cambio climático, y resulta que las épocas de sequía están empezando más temprano, eso nos indica lo dramático del tema", dijo Mantilla.



Como cada año, la región más afectada es el sur del Vichada, pues allí ocurre el 92 por ciento de los incendios medidos a través de los focos diarios y por las cicatrices (huellas que dejan los incendios). ¿Las razones? Las que ya conocemos: transformar la vegetación (bosques nativos y maleza) en pastizales y campos de coca.

Departamentos y zonas de baja, media y alta densidad de focos de calor de 2016 a 2019 en la Amazonia colombiana. Foto: Sinchi

Pese a que estas alertas llegan al Ministerio de Ambiente, a las CAR, a los alcaldes y gobernadores de esta zona, es muy difícil detener un incendio. Según, Murcia, ya que en muchas ocasiones la capacidad de los territorios se queda corta a la hora de controlar todos los focos. No obstante, esto no los exime de la responsabilidad y de las estrategias que deben desarrollar para atender estas alertas.



"Tenemos que mejorar nuestras estrategias de prevención. Muchas veces el alcalde no está y se demora en activar el Comité Municipal de Control y Prevención. Mientras eso ocurre, el incendio se propaga. No es necesario que arranque el fenómeno para activar este tipo de estrategias", explicó Murcia.

¿Qué diferencia hay entre un punto de calor y un incendio?

Un punto de calor tiene una temperatura que puede llegar hasta los 600 grados centígrados y que no afecta áreas significativas. Un punto de calor, bien puede ser una pequeña fogata controlada. Eso quiere decir, que no todos los focos de calor se convierten en incendios de vegetación.



Ahora bien, con los históricos que tiene el Sinchi (tienen datos desde 2001), los investigadores han establecido que existe una gran correlación entre los puntos de calor y los incendios. "En el 93 por ciento de los focos de calor registrados cada año ocurren el 95 por ciento de las cicatrices de incendios", explicó Murcia. De ahí la importancia de que las autoridades estén atentos a estas alertas.

La quema de vegetación también es usada para abrir carreteras en medio de la Amazonia colombiana. Foto: Jorge Contreras

Ya van 18 incendios en todo el país

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre el 16 de diciembre de 2019 al siete de enero de 2020, se han registrado un total de 18 incendios de cobertura vegetal con un promedio de 85 hectáreas consumidas en 17 municipios y siete departamentos del país. Ocho de estos eventos, han ocurrido en los primeros seis del año, en municipios de los departamentos de Boyacá, Cesar y Cundinamarca.



De los 18 incendios registrados, 17 han sido controlados y liquidados gracias a la respuesta operativa, oportuna y coordinada de Bomberos, Defensa Civil, Policía, Ejercito, Fuerza Aérea, Cruz Roja y de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres.



El departamento con mayor registro de incendios, ha sido Cundinamarca, en donde a la fecha se han presentado siete eventos en los municipios de Gachetá, Suesca, Villapinzón, Choachí, Nilo, Cogua y Tabio, municipio donde en este momento los grupos operativos de respuesta tienen controlado en un 95% un incendio, y donde continúan desarrollando sus labores de extinción y liquidación del fuego.



Finalmente, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), otras zonas en donde la reducción de la humedad favorece las condiciones para el aumento de incendios de la cobertura vegetal es en las regiones Caribe y Orinoquía.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE