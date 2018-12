Las emisiones de CO2 alcanzaron un nivel récord en el 2018

Ducha de agua fría para la lucha contra el cambio climático. Las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) de las energías fósiles -principal causa del calentamiento- registraron en 2018 un alza inédita en 7 años, alejando al mundo todavía más de las metas del Acuerdo de París.



El informe fue divulgado este miércoles por la iniciativa Global Carbon Project y la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido; en el marco de la 24ª Conferencia sobre Clima de la ONU que se celebra en Polonia. Las emisiones de CO2 ligadas a la industria y a la combustión de carbón, petróleo y gas, crecerán 2,7 por ciento respecto a 2017, tras un alza de 1,6 por ciento el año pasado y luego de tres años casi estables.​

El rápido crecimiento de las tecnologías bajas en emisiones no es todavía suficiente para frenar el avance de las emisiones de CO2, ni tampoco para reducirlas de forma "agresiva", como resulta necesario a fin de cumplir el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C.



Les emisiones fósiles crecieron a un ritmo cercano al 3 por ciento anual en la primera década de este siglo, si bien ese avance se ralentizó a partir de 2010 y se mantuvo la estabilidad entre 2014 y 2016.



"El incremento del 1,6 por ciento en 2017 y más del 2 por ciento en 2018 demuestra claramente que es necesario hacer más para reducirlas", señaló en un comunicado el investigador Robbie Andrew, del Centro para la Investigación Internacional Climática de Oslo.



"La creciente demanda global de energía está superando a los esfuerzos por 'descarbonizar'. Esto debe cambiar, y rápido", indicó por su parte Corinne Le Quéré, de la Universidad de East Anglia.

Los expertos subrayan que todos los países deben compartir la responsabilidad por este escenario, ya sea porque han contribuido al crecimiento de las emisiones o bien porque las reducciones han sido más lentas de lo necesario.



"Cada año, el aumento de las emisiones pone en riesgo las economías y los hogares, las vidas y los medios de vida de miles de millones de personas. Ya los terribles impactos de 1 °C de calentamiento por encima de los niveles preindustriales son evidentes. Los desastres provocados por el clima en 2017 costaron a la economía mundial US $ 320 billones, y se perdieron alrededor de 10.000 vidas. Los costos totales de los desastres de 2018 aún no se han calculado, incluidos el tifón Mangkhut, los huracanes Florence y Michael, y las olas de calor e incendios forestales que han asolado franjas de Europa y Estados Unidos. Es probable que estos eventos contribuyan a un aumento exponencial de los daños, que ascienden a unos $ 2,2 billones en las últimas dos décadas", advierte Christiana Figueres, miembro de Misión 2020.



En Estados Unidos, en particular, las emisiones declinaron a un ritmo del 1,2 por ciento anual desde 2007, pero en 2018 se ha detectado un "sólido incremento"cercano al 2,5 por ciento, alerta el estudio. Del mismo modo, las medidas de China fueron clave para explicar la ralentización que se registró entre 2014 y 2016, si bien en 2017 volvió a incrementar sus emisiones.



