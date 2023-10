Emergencia en el Amazonas: muerte masiva de delfines en el lago Tefé

En medio de la vasta y diversa amazonía, una emergencia ambiental y sanitaria está desatando alarmas entre los científicos y conservacionistas.



La región del lago Tefé, uno de los afluentes del Amazonas, ha sido testigo de un evento trágico que afecta directamente a dos de las especies más emblemáticas de la Amazonía: el delfín rojo (Inia geoffrensis) y el tucuxi (Sotalia fluviatilis).



Desde el 23 de septiembre, una operación de emergencia conocida como "Botos Tefé", creada por el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), trabaja constantemente para entender y resolver este dramático episodio. El equipo está formado por funcionarios del ICMBio, investigadores del Instituto Mamirauá para el Desarrollo Sostenible (IDSM), y recibe apoyo de otras 23 instituciones gubernamentales y no gubernamentales.



La crisis se centra en una parte del lago Tefé conocida como "Enseada do Papucu". En esa parte, la alta temperatura del agua se ha convertido en un asesino silencioso, de acuerdo con una investigación del ICMBio.



"El 28 de septiembre, durante esta trágica jornada, las mediciones alcanzaron una impactante marca de 39,1 °C, muy por encima de la temperatura normal del lago, que ronda los 30 °C. En este ambiente abrasador, 70 delfines perdieron la vida", asegura el instituto en un comunicado.



No obstante, la zona sigue siendo un imán para estos cetáceos debido a la abundancia de peces, su fuente de alimento esencial.

Lo que está pasando en Brasil puede repercutir en Colombia si no se toman acciones con el fenómeno del niño. Foto: Cortesía Fundación Omacha

Acciones inmediatas

Ante el peligro que representa esta elevada temperatura del agua, los expertos han diseñado una estrategia de prevención. "Conscientes de la sensibilidad de estos animales a situaciones estresantes, han optado por una táctica de aislamiento de la 'Enseada do Papucu' y la posterior expulsión de los delfines a zonas más profundas y menos calurosas del lago Tefé", afirma el instituto.



El aislamiento, explica el instituto, se llevará a cabo mediante la implementación de una barrera física tradicionalmente denominada "pari", compuesta por estacas de madera.



Esta medida busca salvaguardar a los delfines y tucuxis de un entorno que se ha vuelto hostil. "La preocupación por su bienestar es evidente en la búsqueda de soluciones que permitan su supervivencia", advierten los investigadores.

El evento de mortalidad que afecta a los delfines y tucuxis en la Amazonía no se limita a la elevada temperatura del agua. Aunque existe una correlación clara entre la sequía y el aumento de la temperatura, los expertos aún no descartan otras causas de muerte, como la contaminación del agua o enfermedades en los animales. Además, la variación diaria de la temperatura del agua, que oscila entre 29° y 38 °C, añade una capa de complejidad al enigma.



El río Amazonas está teniendo temperaturas elevadas que atentan con la conservación del ecosistema terrestre. Foto: iStock

Panorama desalentador para las especies

Hasta el momento, 153 delfines han perdido la vida, incluyendo 130 delfines rojos y 23 tucuxis, indica el comunicado.



"Se han realizado necropsias en 104 de estos animales, y se han enviado muestras de tejidos y órganos a laboratorios especializados en todo Brasil. Los resultados preliminares no han encontrado evidencia de un agente infeccioso como la causa primaria de la mortalidad. Los análisis moleculares tampoco han identificado agentes infecciosos asociados con estas muertes masivas", agrega el instituto.

La operación "Botos Tefé" es un esfuerzo colectivo que involucra a más de 100 personas de diversas instituciones brasileñas, desde el ICMBio y el Instituto Mamirauá hasta organizaciones como WWF-Brasil, Greenpeace Brasil y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales.

