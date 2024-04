Embalses para energía están cerca al punto crítico: ¿se tomaron medidas a tiempo?

En Colombia hay tres tipos de embalses: los usados para almacenar agua, los usados para generar energía eléctrica y los que tienen ambos usos. Actualmente, los embalses destinados a la producción energética, que representan más del 60 % de la electricidad que consume el país, están cerca a su punto de inflexión, que es un nivel crítico en el cual se empezaría a hablar de apagones en el país. Dicho nivel crítico se alcanza cuando los niveles promedio del total de los embalses del país llegan a 27,68 %. Su volumen actual, al 16 de abril, es de 29,46 %.

De acuerdo con los datos de XM, operador del sistema interconectado y el administrador del mercado de energía, las reservas hídricas para la generación de energía eléctrica, desagregadas por regiones, están actualmente así: Antioquia (28,16 % de su capacidad), Caribe (33,42 %), Centro (40,85 %), Caldas (33,56 %), Oriente (10,65 %), y Valle 30,38 %).

Si bien el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ha enfatizado en que se descarta por ahora la posibilidad de un racionamiento eléctrico, lo cierto es que otros sectores han señalado que esa es una posibilidad que no debería descartarse en caso de que no lleguen las lluvias en los próximos días.

De acuerdo con Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) explicó que la situación de las pocas lluvias, el nivel de los embalses en Colombia y las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional, son un preámbulo para el racionamiento de luz.

La posibilidad de un apagón no se puede descartar, señalan desde Asoenergía. Foto:Getty Images Compartir

"La situación está muy delicada porque estamos usando todos los recursos disponibles, todas las térmicas, toda la hidráulica, todas las no renovable y al hacerlo también usamos el agua que es la que debería estar ahorrándose y siguen bajando los niveles de los embalses, así que en la medida en que no llueva suficiente van a seguir bajando. Así que estamos a días de llegar a un punto en que no se puede seguir desembalsando y ahí es cuando habrá que empezar a programar los racionamientos", detalló.

Ante esa realidad, surge la duda de si el sector energético del país tomó a tiempo las medidas necesarias para enfrentar una crisis de desabastecimiento que se sabía que podría llegar por culpa del fenómeno de El Niño. Y es que el 26 de mayo de 2023, hace casi un año, el Consejo Nacional del Agua (CNA), instancia encargada de la coordinación interinstitucional para la gestión integral del recurso hídrico en el país, emitió un boletín donde advertían que había una alta probabilidad de formación de fenómeno de El Niño, lo que se traduciría en una disminución en los niveles de las lluvias en el país que podría afectar nuestra producción de energía eléctrica y la capacidad de captación de los embalses.

En dicho boletín, el CNA solicitaba tomar distintas medidas para prepararse frente a una posible crisis. Entre las entidades a las que se les ordenó tomar medidas estaba el Ministerio de Minas y Energía, a quienes se les pidió realizar reuniones y evaluaciones mensuales de las perspectivas energéticas del país, a través del Centro Nacional de Despacho.

#LecturaRecomendada | @MinAmbienteCo

Boletín No 1 del Consejo Nacional del Agua: Preparación para la alta probabilidad de ocurrencia del #FenomenoDelNiño 2023

⬇️⬇️https://t.co/SlDvE1cvyp — Foro Nacional Ambiental (@FNAmbiental) July 23, 2023

Esto, para poder tomar medidas antes de que se generara una crisis profunda que pudiese llevarnos a un punto crítico. Sin embargo, para algunos expertos las medidas no se tomaron a tiempo. Entre ellos está exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, quien asegura que el actual Gobierno no ha dado la relevancia necesaria a la crisis, pese a las advertencias del sector.

“En mi concepto hubo imprevisión. Como puede comprobarse en los registros de prensa del segundo semestre del año anterior, los voceros de las empresas y gremios del sector al unísono y de manera reiterada demandaron del Ministerio de Minas y Energia su apresuramiento para gestionar la amenaza en ciernes que representaba la llegada del fenómeno de El Niño y el riesgo que representa para el normal abastecimiento de la energía. Esas voces fueron desoídas”, asegura Acosta.

Sumado a ello, de acuerdo con el experto, la decisión de pedirle a las plantas termoeléctricas de operar a su máxima operación fue tardía. “El ministro Camacho, además se equivocó al afirmar el 8 de febrero que ‘estamos a punto de superar el fenómeno de El Niño’, al tiempo que en el mismo mes de febrero la ministra de Ambiente Muhamad anunció, basándose en los pronósticos del Ideam, que en marzo volverían las lluvias y El Niño sería asunto superado. Ello dio pie para que las hidroeléctricas siguieran generando como si nada, más allá del límite que aconsejaba la prudencia. Esa agua que se utilizó y se dejó de embalsar es la que nos está haciendo falta ahora”, enfatiza el experto.

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta habla del contexto energético del país. Foto:Alcaldía de Bogotá - Archivo EL TIEMPO Compartir

Por su parte, el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, asegura que el gobierno nacional no actuó para buscar que muchos de los embalses de las hidroeléctricas no llegaran a un nivel de alto riesgo.

“En este caso no se hizo, por ejemplo, un racionamiento para el consumo de los hogares y tomó la vía de acudir a las termoeléctricas desde hace unos meses hasta el punto que hoy se encuentran a full, generando el 45 % de la electricidad cuando en época normal representan entre el 20 % al 30 %. Con este último hecho, más el sustantivo incremento de la deforestación, se podría llegar a las más altas emisiones de CO2 de los últimos años. En otras palabras, las decisiones gubernamentales sobre el uso del agua, una verdadera maraña de equivocaciones, han agravado los impactos del fenómeno de El Niño”, agrega Rodríguez.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE