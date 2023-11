'En este momento los glaciares están en agonía, pero podemos darles una mano'

En el 2018, Marcela Fernández leyó un artículo que alertaba que a los glaciares colombianos, donde existen las nieves perpetuas en medio del trópico, les quedan, a lo sumo, treinta años de vida. Fue allí cuando decidió hacer algo y creo Cumbres Blancas, una organización que hoy opera en Colombia, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Tanzania, Kenia, Congo y Uganda y de la que hacen parte cerca de 100 colaboradores voluntarios.



(Lea también: Colombia perdió 55,3 % de sus glaciares frente a 1985, según nuevo mapa de uso de suelo)

Ese proyecto, que apenas tiene un lustro de existir, cada vez cuenta con mayor reconocimiento en el ámbito ambiental y busca impulsar la conservación de los ecosistemas de alta montaña, como páramos y glaciares. Además, ha sido la plataforma principal con la que Fernández ha abogado en todo el mundo por la protección del medioambiente.

(Lea también: Glaciares: Colombia pierde el 7,8 % de su área glaciar cada año)

Esta semana, la joven activista fue reconocida por la cadena británica BBC, como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo en 2023. Es la única colombiana de la lista, de la cual hacen parte apenas 12 latinoamericanas. En entrevista con EL TIEMPO, pide que este reconocimiento sirva de impulso para la conservación de estos ecosistemas, elogia el trabajo de los miembros de su equipo y envía un sentido homenaje al ambientalista y montañista Juan Pablo Ruiz.

Facebook Twitter Linkedin

Fernández se ha dedicado a conocer y mostrar las montañas de Colombia para impulsar su conservación. Foto: Yober Arias. Director Cumbres Blancas

¿De dónde surge el interés por los glaciares?



Bueno, fue precisamente por ignorancia. Por enterarme a través de un artículo en el periódico que los glaciares iban a desaparecer y decidir tomar acción un poco ante la frustración y la impotencia de ser colombiana y no saber que el país tiene nieves perpetuas. No sabía realmente qué era un glaciólogo o un glaciar. Me di a la tarea sin ser montañista, sin ser científica, de reunir personas que como yo quisieran enamorarse de esta causa y este propósito. Y este ha sido el resultado de cinco años de trabajo colectivo, donde muchos voluntarios, no solamente en Colombia, sino en otros países donde nos hemos expandido, sintieron la necesidad de trabajar en pro de los glaciares, páramos y frailejones.

¿Y en estos cinco años, qué han hecho?



Muchísimas expediciones científicas. Hemos acompañado a Jorge Luis Ceballos, que es el glaciólogo colombiano del Ideam, en sus expediciones. Hemos creado un libro donde entrevistamos a más de 55 expertos en alta montaña y es un libro en honor a los glaciares, un libro fotográfico donde la idea es que cada lector se convierta en caminante. Y en los últimos tres años hemos sembrado más de 2.000 frailejones en los páramos del país. Este año logramos crear viveros propios de frailejones para que en los próximos dos años podamos estar restaurando. La invitación a través de este reconocimiento es que la comunidad internacional, la empresa privada, los mismos ciudadanos, nos ayuden a tener más viveros en nuestro país. Todo empezó con una campaña sencilla que se llama Adopta un frailejón. Y hoy cualquier colombiano en nuestras redes sociales, en nuestra página web, puede adoptar un frailejón. Vale 30.000 pesos, tienen su certificado, le pueden poner su nombre, bautizarlo y venir a sembrarlo con nosotros.

(Lea también: En 30 años, Colombia se quedaría sin nevados)

Lo que dice la ciencia es que por el aumento de las temperaturas, el destino de las cumbres y las nieves perpetuas está marcado…



Sí, para nosotros es un llamado a no perder la esperanza. Creemos en la innovación, en la creatividad, en que juntos, si hacemos un despertar máximo de conciencia, podemos lograr grandes resultados. Es algo irreversible, pero sí podemos alargarles la vida, como con los enfermos terminales que padecen algún tipo de enfermedad. En este momento los glaciares están en agonía, están en resistencia y podemos darles una mano, no solo acompañándolos a través de las expediciones que hacemos, cuidándolos, protegiéndolos, sino actuando por ellos.

Facebook Twitter Linkedin

Mediante recursos del sector privado, Fernández y su equipo de colaboradores han logrado impulsar distintas iniciativas de conservación. Foto: Yober Arias. Director Cumbres Blancas.

Cuando la llamé para esta entrevista, usted recién se había enterado del lamentable fallecimiento de Juan Pablo Ruiz, reconocido ambientalista y también montañista. Uno de los primeros colombianos en llegar al Everest. ¿Cómo recibe esa noticia?



Juan Pablo tuvo la oportunidad de estar en el primer evento que hicimos con Cumbre Blancas justo hace cinco años. Estuvo Julia Miranda y él estuvo presente, sentadito, muy humilde, y acabamos de hacerle un homenaje en el Frailetón Fest. Le hicimos un homenaje con todos sus amigos, Marcelo y el equipo de Epopeya y los grandes montañistas. Entonces, somos muy afortunados porque el viernes en Los Andes pudo ver unas palabras que le hicimos. El sábado pudo ver el documental en honor a él. Pudo escuchar el panel y creo que Juan Pablo se va con una esperanza que Cumbres Blancas continuará su legado, porque nos ha inspirado a los que amamos la montaña.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE