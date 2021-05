Muere cazador pisoteado por elefante, en África

Según reportes del medio ‘Gabon Media Time’, un cazador murió hace algunos días luego de que un elefante lo pisoteara hasta provocarle la muerte. El hecho ocurrió en el poblado de Roungassa, en la provincia de Ogooue Lolo, en Gabón, África.



Los restos del hombre, de unos 60 años, fueron encontrados en la selva por las autoridades, según declararon varios residentes de la zona al portal africano. Sin embargo, su identidad no ha sido revelada.

No es la primera vez que este tipo de escenas suceden en Gabón, pues el mismo patrón se ha repetido en varias oportunidades en los últimos meses. Según relata el medio africano, debido a la deforestación, es cada vez más frecuente que los animales salvajes, especialmente los elefantes, se dirijan hacia los poblados, ya que esta problemática no solo destruye su hábitat, sino que deja a los animales sin los frutos de los cuales se alimentan.



Adicionalmente, Gabón alberga una gran colonia de elefantes selváticos, que por razones evidentes pueden representar un peligro para la vida de los seres humanos que se encuentren cerca de estos gigantescos animales, a pesar de que son incluso más pequeños que los elefantes africanos de la sabana.



Estos elefantes se encuentran en los bosques tropicales del oeste y el centro de África, mayoritariamente en Gabón y República del Congo.



Cabe destacar que ambas especies de elefantes se han considerado en peligro de extinción, no solo gracias a la caza furtiva, sino también la pérdida de su hábitat. De hecho, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza divulgó un informe sobre los riesgos y amenazas para estos animales, las cuales incluso han ido aumentando progresivamente con el paso del tiempo.



Según el mencionado informe de la autoridad internacional, quien se encarga de clasificar los riesgos globales de extinción que enfrentan los animales, la población de elefantes selváticos africanos se ha reducido en más del 86% en un corto periodo de 31 años, frente a la reducción de la población de elefantes de la sabana que ronda el 60% en un periodo de 50 años.



Adicionalmente, el Fondo Mundial para la Naturaleza pronosticó que para 2040 el elefante africano podría extinguirse debido a la caza furtiva de esta especie y el conflicto animales-seres humanos que supone el control de estos territorios. Estos factores, sumado a algunos otros, limitan las posibilidades de supervivencia de estas especies salvajes.



Tendencias EL TIEMPO