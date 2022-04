En los debates y las propuestas de los candidatos a la presidencia de Colombia el medioambiente ha sido, en la mayoría de los casos, un tema omnipresente. No porque los candidatos lo nombren directamente o porque sea la primera pregunta que les hagan en las entrevistas, sino porque hoy no se puede pensar en un futuro que no tenga en cuenta al ambiente, y eso se ve reflejado en las respuestas de todos.

Temas como la política minera, la transición energética, el desarrollo agrícola o el impulso de sectores industriales y el turismo, llevan, casi siempre de forma implícita, un componente ambiental. Así mismo pasa con los planes de Gobierno de los candidatos, pues si bien algunos no agregan la totalidad de sus propuestas ambientales en un mismo punto focal, sí sucede que en diferentes espacios puede verse un enfoque hacia el desarrollo sostenible.



Según explica Manuel Rodríguez Becerra, experto en temas ambientales y primer ministro de Medio Ambiente de Colombia hoy lo que se ve es que los tres candidatos que puntean en las encuestas (Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo) tienen: o planes muy estructurados donde el ambiente es un tema focal que sin embargo carece de un financiamiento claro; o un plan que se queda muy corto ante los requerimientos del mundo de hoy en materia ambiental.

Para él, lo cierto es que al próximo presidente le tocará un país con graves problemáticas: ser uno de los lugares más vulnerables del mundo al cambio climático; tener una tasa de deforestación y pérdida de biodiversidad disparada y además (como se ha visto en los últimos dos Gobiernos) imparable; ser el lugar más peligros del planeta para ser líder ambiental; y, sobre todo, no contar con dinero para enfrentar dichos problemas.

Buenos pero sin fondos

De acuerdo con Rodríguez los planes de Gobierno de los candidatos Gustavo Petro y Sergio Fajardo tienen en común incluir un desarrollo “sólido” con propuestas en temas claves como desarrollo sostenible, política agrícola, cambio climático o transición minero energética, entre otros.

Por ejemplo, si se revisa el plan de Gobierno del candidato de izquierda Gustavo Petro se puede ver que en el capítulo donde explica sus propuestas económicas desarrolla temáticas como: hacer pactos por la protección de selvas y bosques; transformaciones de fondo para enfrentar la emergencia por cambio climático y la pérdida de biodiversidad; la transición energética alejada de los combustibles fósiles; un modelo de economía circular basado en la producción y el consumo responsables, en el que se maximice la separación en la fuente, la reducción y reutilización de residuos; entre otros.

Por su parte el candidato del centro, Sergio Fajardo, desarrolla temáticas en su plan de Gobierno como la implementación del Plan Nacional de Zonificación Ambiental para orientar la inversión pública y el desarrollo productivo; eliminar la deforestación para el 2030; restaurar 1.000.000 hectáreas; diseñar e implementar un plan agresivo de adaptación al cambio climático; entre otras.

Sin embargo, destaca Rodríguez, pasa con ambos programas que a pesar de lo ambicioso de las propuestas y la viabildad de la mayoría de estas, lo cierto es que hoy no existe claridad en su financiamiento. “Detener la deforestación podría costar billones”, asegura el experto.

De acuerdo con él hoy Colombia gasta apenas el 0,5 por ciento de PIB en temas ambientales. Esa cifra en un país desarrollado hoy alcanza el 2 por ciento. Dado la alto biodiversidad de Colombia, su riesgo al cambio climático y las problemáticas a resolver, planes así de estructurados requerirían entre 3 al 4 por ciento del PIB del país.

“El problema para el próximo presidente es que si bien ofrecen todas estas cosas muy prioritarias no es nada claro como van a financiar buena parte de sus programas. No se ven recursos internacionales suficientes y no hay tampoco recursos nacionales”, asegura.

Un proyecto escueto

En el caso del candidato Federico Gutiérrez, lo que se ve es que hasta ahora su aproximación hacia el tema medioambiental incluye tres propuestas: reducir la deforestación en 54.000 hectáreas al final del cuatrienio; restaurar 200.000 hectáreas, aumentar en 200.000 hectáreas las áreas protegidas y priorizar la integración al mercado global de Pago por Servicios Ambientales, y, finalmente, impulsar alternativas de energías renovables no convencionales como el hidrógeno verde.

De acuerdo con Rodríguez, este plan se queda corto, y, a diferencia de sus competidores, que optan por agregar propuestas ambientales en otros espacios de sus planes de gobierno, el candidato Gutiérrez de momento no lo hace. Pero hay que considerar que hasta el miércoles se conocerá el plan completo con sus propuestas.

Compromiso pre-adquirido

Además de las problemáticas ambientales, al próximo presidente de Colombia le tocará asumir varios compromisos que deja blindados este Gobierno como política de Estado a través de la Ley de Acción Climática, donde se establecen metas ambiciosas y elogiadas internacionalmente. Dichos compromisos tendrán que ser asumidos por el siguiente Gobierno que se enfrentará a la disyuntiva de: financiar la ley y cumplirla, o no implementarla e incumplirla (algo que ya pasó en Colombia por ejemplo con el tratado d paz que dejó el Gobierno Santos y cuya implementación flaqueó en el Gobierno Duque).

Al respecto, explica el ambientalista Camilo Prieto, quien llegue a ser presidente tendrá la difícil tarea de encontrar fondos en lugares donde hoy podrían existir pero no se obtienen o distribuyen correctamente, como el impuesto al carbono.

“Al próximo Gobierno le quedan unas metas altísimas, pero la manera como se definió el funcionamiento del sistema económico del país no es coherente con esas aspiraciones”, enfatiza Prieto.

Por ahora lo cierto es que, tenga o no al medioambiente como foco, el próximo presidente enfrentará grandes retos en esta temática, la mayor de ellas: financiar un proyecto ambiental del que depende el futuro de un país vulnerable y (por su biodiversidad y extensión de bosques) muy relevante en la lucha contra el cambio climático.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

