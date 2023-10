EL TIEMPO recibe dos premios de periodismo ambiental por su especial de páramos

Dos premios recibió EL TIEMPO en la noche de este jueves 12 de octubre por su trabajo en el especial digital ‘Páramos: altas temperaturas y depredación aceleran su muerte’.



Se trata del Premio de Periodismo sobre Cambio Climático Ángela Restrepo Moreno, organizado por la Gobernación de Antioquia y entregado en Medellín, y el Premios Lazos a la Sostenibilidad 2023, en la categoría de Periodismo sostenible, el cual es organizado por la Cámara de Comercio Colombo Británica.

Los galardones fueron entregados a un equipo de periodistas de EL TIEMPO, encabezados por Edwin Caicedo y María Alejandra López, de la sección de Vida de hoy, junto al equipo de Especiales Multimedia, liderado por José Alberto Mojica, así como el equipo de Diseño Digital, Fotografía y demás editores que estuvieron detrás del especial, como Jhon Torres y Adriana Garzón.



Vea acá el especial ‘Páramos: altas temperaturas y depredación aceleran su muerte’



En el caso del Premio de Periodismo sobre Cambio Climático Ángela Restrepo Moreno, el especial compitió con otros 26 trabajos periodísticos de distintos medios nacionales, regionales y alternativos en la categoría de prensa.

Edwin Caicedo, periodista de Medioambiente de EL TIEMPO Foto: Gobernacion de Antioquia

Los otros finalistas de esta categoría fueron ‘Las playas que están desapareciendo en Colombia’, de El Espectador, ‘Jaguares para la paz: comunidades y excombatientes se unen para salvar al felino’, de Voragine, y ‘La minería ilegal: riqueza que atrapa y condena al Bajo Cauca y al Nordeste antioqueño’, de El Colombiano.



Por su parte, el trabajo de EL TIEMPO logró Premios Lazos a la Sostenibilidad 2023 en la categoría Periodismo Sostenible, entregado en el hotel JW Marriot de Bogotá, en el cual compitió con otras cuatro publicaciones: ‘Estrategia digital para la difusión de Proyectos de restauración ecológica en Colombia 2023’, de Caracol TV, ‘El reto de encontrar valor en la basura’, de El Espectador, ‘Natour Caicedo’, de Natour, y la Revista ECOGUÍA.

‘Páramos: altas temperaturas y depredación aceleran su muerte’



El especial ‘Páramos: altas temperaturas y depredación aceleran su muerte’ fue un trabajo de varios meses, en el que se analiza el estado actual de los páramos en el país, vitales para el abastecimiento del agua y la conservación de la flora y fauna, pero también cada vez más amenazados por los efectos de cambio climático, así como por la intervención del hombre.

María Alejandra López, periodista de EL TIEMPO Foto: El Tiempo

No es para menos. Mientras en Montevideo, Uruguay, ya se vive una crisis apocalíptica por cuenta de la escasez de agua, en Colombia tenemos todavía un proveedor abundante: los páramos, que abastecen del líquido a cerca de 17 millones de personas.



No en vano, somos el país del mundo que resguarda más de la mitad de estos ecosistemas, donde, además, se producen las verduras que consumen otros tantos millones de colombianos.



Son también el hogar de 76.218 familias, un santuario para 16 pueblos indígenas y refugio de cientos de especies de plantas y animales que no existen en ningún otro lugar. Pero varias amenazas, sobre todo el cambio climático —catalogado recientemente como ebullición global—, parecen haberlos condenado a muerte.



Durante varios meses, reporteros de El Tiempo recorrieron los más importantes páramos del país. Y aunque varios de ellos gozan de una muy buena conservación, otros han venido desapareciendo por la expansión de la frontera agrícola, la ganadería y la urbanización.



Rigurosos estudios científicos advierten que en un plazo de 25 años desaparecerán o serán algo muy diferente al ecosistema que conocemos. Sin embargo, aún estamos a tiempo de luchar por ellos y salvarlos.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE