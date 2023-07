Sus antepasados lejanos cruzaron el Océano Pacífico para fundar lo que se convirtió en la nación insular de Tuvalu, pero Grace Malie y su generación podrían estar asistiendo al final de esas islas, una triste ilustración del Antropoceno.

Frente a un mundo que se calienta y que podría hacer que su hogar desaparezca para siempre, sería fácil pensar que "no tenemos futuro", subraya Malie. Pero esta joven activista de 24 años dice que quiere "mantener viva la esperanza", porque su generación "está tomando cartas en el asunto" para intentar revertir la tendencia.

Sensación de apocalipsis



El Antropoceno es el nombre de una posible nueva época geológica causada por el impacto irremediable de la actividad humana en el planeta. Un grupo de científicos que viene trabajando desde hace una década sobre ese término presentó el martes un sitio, el lago Crawford en Canadá, como emblema de esta nueva época.



Los sedimentos de ese lago contienen microplásticos e incluso rastros de explosiones nucleares, lo que demostraría a su juicio que la Tierra ya abandonó la época del Holoceno, que empezó hace 11.700 años, para entrar en el Antropoceno.



La propuesta debe ser aún aprobada por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió el año pasado que la población mundial se enfrenta a las "desestabilizadoras presiones planetarias y desigualdades del Antropoceno".



Pedro Conceicao, a cargo de ese informe del PNUD, reconoce que esa sensación de "apocalipsis" puede frenar el deseo de cambiar las cosas. La humanidad no está atrapada en un ciclo de destrucción, subraya Erle Ellis, profesor de la Universidad de Maryland. Ciertamente "el mejor momento para lograr la neutralidad en carbono fue ayer", pero eso no significa que se deba perder la esperanza.



El hombre "es capaz de usar cantidades increíbles de energía en proyectos a gran escala como volar o abandonar la Tierra" para explorar el espacio, explica. "Hay multitud de futuros posibles", dice el científico.



Pero, ¿cómo representarlos? Para algunos, mediante nuevas historias. "Como escritor y creador, es terriblemente fácil construir distopías", estas historias de ficción que describen oscuros mundos paralelos, explica a la AFP la novelista británica Manda Scott.



"La forma en que imaginamos el futuro está muy ligada al sistema actual", por lo que "es más fácil imaginar la extinción total de la vida en la Tierra que el fin del capitalismo depredador, porque creemos que es así y no de otra manera", explica. A su juicio la solución pasa por construir relatos de cambio positivos, que cuenten cómo los hombres superan los obstáculos para crear el futuro que desean.



"Puede haber soluciones, cosas en las que nunca pensamos, ideas innovadoras", piensa Malie.



Mientras tanto, esta joven ha decidido registrar junto a otros militantes las historias orales de los ancianos del archipiélago, como parte de una campaña de protección del patrimonio de Tuvalu promovida por la Unesco. "La gente del Pacífico proviene de una larga línea de viajeros, guerreros, y mantiene esta pasión, esta resiliencia", afirma Malie.



