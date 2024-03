¿El sector de transporte de hidrocarburos puede crear economías regenerativas? Un proyecto pionero en Colombia cree que sí

El concepto de economía regenerativa es una idea que va más allá de la economía circular. Básicamente, la idea es integrar la economía circular con lo social y las comunidades que hacen parte de las áreas donde las empresas trabajan, para no solo mitigar los impactos ambientales, sino también crear valor y oportunidades para las personas. Es decir: crear espacios donde funcionen economías que sean responsables con el cuidado del planeta alrededor de las empresas que pueden tener impactos en los ecosistemas.

Ese concepto, que es nuevo en el país y que ya han venido implementando grandes compañías de sectores como el agroindustrial, es el que quieren aplicar ahora las empresas que hacen parte del sector midstream en Colombia, es decir que manejan la logística del transporte de los hidrocarburos producidos en el país.

Por eso, compañías como Cenit, Oleoducto Central (Ocensa), el Oleoducto Central de los Llanos Orientales (ODL) y Oleoductos de Colombia (ODC), trabajan actualmente junto con la Universidad Ean en el desarrollo de un proyecto pionero en el sector hidrocarburos de Colombia para alcanzar el objetivo de crear economías regenerativas.

Según explica Jorge Rodríguez, vicepresidente HSE y Sostenibilidad de Cenit, empresa subsidiaria de Ecopetrol y una de las que maneja el negocio del midstream en Colombia, bajo su concepto la economía regenerativa es una perspectiva emergente que va más allá de la economía circular y en eso han venido trabajando bajo los lineamientos definidos por el Grupo Ecopetrol.

Unidad de carga de tanqueros ubicada en el Golfo de Morrosquillo, frente a las costas del municipio de Coveñas (Sucre). Foto:Cenit Compartir

“Sabiendo que no existe un camino único, Cenit y la Universidad Ean han decidido innovar en una senda de aprendizaje, acompañados de ciencia y tecnología, que abra nuevos horizontes frente a la sostenibilidad de la actividad del segmento de transporte de hidrocarburos líquidos liderado por Cenit. En territorios estratégicos para Colombia y para la actividad de transporte, se están construyendo Soluciones Basadas en la Naturaleza, que se proponen contribuir de forma simultánea con el bienestar social, la resiliencia climática, la protección de la biodiversidad y el desarrollo empresarial. Ese es el primer camino para lograr un tránsito efectivo hacia una perspectiva más restaurativa”, señala Rodríguez.

Para Rodríguez es clave destacar que el objetivo con esto no es reemplazar al Estado, es decir las inversiones lo que buscan es crear entornos con economías sostenibles donde la comunidad pueda integrarse, pero con el proyecto no se quiere asumir las funciones que le tocan al Gobierno, sino, en cambio, incluirlos en la iniciativa para que también puedan aportar.

“Cenit es una empresa ambientalmente responsable e innovadora, que siendo parte del territorio contribuye en su desarrollo sostenible. No se trata de sustituir al Estado en sus funciones misionales, pero sí de propiciar plataformas que convoquen a múltiples actores a construir un sentido común del territorio, favorable para todos, incluyendo a las empresas que hacen presencia. No puede dejar de considerarse que, según los teóricos del desarrollo, este tiene lugar en una triada que asocia Estado, Empresas y Sociedad Civil. La economía regenerativa entonces no es una función exclusiva de la empresa, sino un proceso que debiera convocar a todos aquellos que directa, o indirectamente, somos receptores de los beneficios provenientes de los ecosistemas”, agrega Rodríguez.

Cenit, compañía dedicada al transporte de hidrocarburos líquidos perteneciente a Ecopetrol, recibió la certificación en carbono neutralidad por parte del Icontec. Foto:Cenit Compartir

Por su parte, Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Ean, señala que el objetivo del proyecto es reorientar los recursos de la operación en actividades que sean más sostenibles a largo plazo, entendiendo que la actividad petrolera tiene los días contados. Entonces, dice la bióloga, la idea es encontrar cómo invertir tanto en la renovación del perfil productivo de la empresa como en los territorios y las actividades que eventualmente van a convertirse en la fuente de ingresos de futuro.

“Creemos que esto implica identificar proyectos de más impacto con las comunidades locales, los gobiernos y eventualmente otros actores del sector privado, donde las inversiones tengan el suficiente músculo como para apalancar procesos de transformación productiva significativos, que no sean las inversiones que tradicionalmente se han hecho como parte de la responsabilidad social o ambiental, o las inversiones obligatorias de compensaciones. Ese tipo de cosas hay que seguirlas haciendo, pero no van a ser suficientes. Entonces la invitación es a que las empresas, pensando en qué se van a convertir, destinen una porción significativa de sus inversiones en procesos de más impacto”, resalta Baptiste.

Para ella, una de las regiones donde tiene más impacto la industria midstream es en Sucre, pues en el municipio de Coveñas es donde se hace gran parte del trabajo de carga de los buques que exportan petróleo desde el país. Tan solo en 2023 el Terminal Marítimo de Coveñas recibió 208 buques para exportación de crudo que se llevaron 164 millones de barriles. Allí la economía regenerativa, por ejemplo, puede enfocarse en apoyar las economías del turismo y la conservación costera, que serán claves hacia futuro en la zona.

“Toda la potencialidad del Golfo de Morrosquillo en términos de turismo y de producción pesquera sigue sin desarrollarse plenamente. Y en toda el área continental, donde tenemos una gran cantidad de circunstancias, hay déficit de agua potable, hay problemas de gestión de residuos, hay problemas de destrucción de bosques y erosión de suelo. En fin, hay unas condiciones generalizadas que seguramente si trabajamos de manera articulada podremos solucionar”, finaliza Baptiste.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE