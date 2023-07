El Reino Unido registró el junio más caluroso desde que comenzaron los registros en 1884 debido a la crisis climática, señaló este lunes el Servicio de Meteorología británico (Met, por sus siglas en inglés).



"Es oficialmente el junio más caluroso registrado en el Reino Unido", señaló el responsable de la Met, Mark McCarthy. La temperatura promedio del país en junio -de 15,8 grados centígrados- superó en 0,9 grados centígrados a los registrados en los dos récords anteriores, en 1940 y 1976.



"Un incremento de 0,9 grados centígrados puede no parecer mucho, pero es realmente significativo porque tiene en cuenta el promedio durante el día y la temperatura de la noche para todo el Reino Unido", señaló el jefe de meteorología de la Met, Paul Davies.



"Esto es significativo por el calentamiento climático y por las consecuencias para la sociedad", agregó. La Met precisó que utilizó un ordenador especial para analizar las temperaturas e identificar el impacto del cambio climático.



Esta situación ha provocado, según los expertos, la muerte de peces por la reducción de oxígeno en el agua a causa de una disminución del nivel de los ríos y por la contaminación, mientras que plantas e insectos también resultaron afectados.



Muchas plantas con flores, entre ellas las orquídeas, se marchitaron a causa de las altas temperaturas, lo que significa que hay menos alimentación para abejas y mariposas. La responsable de clima de la organización ecologista Greenpeace en el Reino Unido, Mel Evans, dijo que "nuestra adicción a los combustibles fósiles sigue cocinando el planeta", al tiempo que criticó al Gobierno británico del conservador Rishi Sunak por la falta de acción ante la crisis climática.



"El Gobierno de Sunak -dijo- está fracasando en la acción climática en todos los ámbitos. Si las olas de calor, las sequías y los incendios forestales que afectan el mundo no son suficientes para sacar a Sunak de su complacencia, la gente se preguntará qué diablos lo hará".



"No podemos afrontar esta enorme amenaza sin un esfuerzo masivo del Gobierno para reparar nuestros hogares que desperdician energía, impulsar las energías renovables, mejorar nuestra red eléctrica y limpiar nuestro sector del transporte", subrayó Evans.



