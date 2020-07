El programa Be Energy recambia 75 mil bombillas en San Andrés

Con un total de 75.000 bombillas tradicionales reemplazadas por otras tipo led finalizó, en el archipiélago de San Andrés, la primera fase del programa Be Energy, impulsado por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge).

Este fondo, afiliado al Ministerio de Minas y Energía, se encarga, desde su creación en 2014, de ejecutar planes, programas y proyectos para mejorar la eficiencia energética y el uso de fuentes no convencionales de energía en el país.



Entre sus principales apuestas, el Fenoge ha sacado adelante, gracias a una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, el programa Be Energy, con el cual benefició, desde agosto de 2019, a 12.000 hogares de estratos 1, 2 y 3 del archipiélago. Esperan lograr una reducción de entre 20.000 y 30.000 pesos en las facturas de la luz de los sanandresanos, y disminuir emisiones de gases de efecto invernadero.



Así lo explica Katharina Grosso, directora del Fenoge desde abril de este año, quien asegura que retirar esas 75.000 bombillas equivale a sembrar 3.127 árboles: “Esto confirma el compromiso que tenemos desde el sector por llevar energía eficiente a zonas no interconectadas del país, de contribuir con la reducción de emisiones de CO2 al medioambiente y de generar un ahorro significativo en el gasto mensual de todos nuestros beneficiarios”, aseguró Grosso.



De igual manera, el proyecto contó con un plan diseñado para la disposición final de las bombillas incandescentes y fluorescentes sustituidas, dando cumplimiento al plan de gestión ambiental y social definido por el programa Be Energy desde su implementación.



De los 12.000 hogares beneficiados, 7.000 pertenecen a la población raizal. De las 75.144 bombillas reemplazadas, el 47 por ciento (35.664) se sustituyeron en el estrato 2; el 31 por ciento (23.150), en el estrato 3, y el 22 por ciento (16.330), en el estrato 1. En total se cambiaron 67.918 bombillas en la isla de San Andrés y 7.226 en las islas de Providencia y Santa Catalina.



