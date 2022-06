Un pescador camboyano capturó en el río Mekong una raya gigante de 300 kilos, el pez de agua dulce más grande jamás registrado, según los científicos. Bautizado Boramy, ‘luna llena’ en lengua jémer por su forma redondeada, la hembra de cuatro metros de largo fue dejada en libertad tras ponerle un implante electrónico para estudiar sus movimientos y su comportamiento.



(Siga leyendo: Los retos ambientales que deberá enfrentar el gobierno de Petro).

Pescada en la provincia de Stung Treng, en el norte de Camboya, la raya pesaba el doble que un gorila medio, indicaron los investigadores.



"En 20 años de investigación (...), se trata del mayor pez de agua dulce que jamás nos hayamos encontrado o que se haya documentado en el mundo entero", indicó el martes en un comunicado Zeb Hogan, director de Maravillas del Mekong, un proyecto de conservación financiado por Estados Unidos.



"Se trata de un descubrimiento absolutamente sorprendente", añadió.

Es una criatura impresionante y es un ejemplo de las maravillas del Mekong FACEBOOK

TWITTER

Amenazada por la sobrepesca, la contaminación y la pérdida de su hábitat, la raya gigante de agua dulce es una especie protegida. El ejemplar superó el récord de un pez gato de 293 kilos pescado en 2005 en el mismo río en el norte de Tailandia.



El Mekong es uno de los ríos más largos de Asia (4.350 kilómetros) y acoge la biodiversidad acuática más importante del mundo después del Amazonas, con más de 1.000 especies de peces.



Ejemplares gigantescos de hasta tres metros de largo pueblan sus aguas que, con una profundidad de hasta 80 metros, podrían albergar variedades todavía más grandes, según indicaron los analistas ambientales.



Vital para la supervivencia de millones de personas en el Sureste Asiático, el Mekong y su fauna están amenazados por las decenas de presas construidas por Pekín en China, Laos o Camboya y la contaminación.



“Es una criatura impresionante y es un ejemplo de las maravillas del Mekong. Es una maravilla de la naturaleza", asegura el biólogo Dana Lee, de Wonder of the Mekong, en un vídeo publicado este martes en el perfil de Facebook del proyecto ecologista.



(También: La ONU pide ‘actuar’ ya para evitar sequías desastrosas).

Más noticias

Brujería, mitos y leyendas: los mayores peligros para los búhos en Colombia

Cientos de pingüinos han aparecido muertos en playas de Nueva Zelanda

Descubren en Groenlandia osos polares que no dependen del hielo marino

AFP