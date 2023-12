El papa espera que la COP28 piense en el futuro y no en intereses de países o empresas

El papa Francisco expresó hoy su deseo de que la conferencia climática de Naciones Unidas (COP28) de Dubái, a la que finalmente no acudirá por recomendación médica, piense en el "bien común" más que en "intereses" de países o empresas.



"Ojalá que quienes intervengan en la COP28 sean estrategas capaces de pensar en el bien común y en el futuro de sus hijos más que en los intereses circunstanciales de algunos países o empresas", escribió en la red social Twitter, la antigua X, en varios idiomas.

La COP28 se realizará entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Foto: EFE

Y agregó: "Ojalá que muestren así la nobleza de la política y no su vergüenza". Francisco, que el próximo 17 de diciembre cumplirá 87 años, iba a viajar a Dubái pero ha tenido que cancelar su presencia por la reciente "inflamación pulmonar" que sufrió y de la que se recupera, sin fiebre pero siguiendo con la terapia de antibióticos.

Precisamente hoy explicó la razón de su ausencia: "La razón es que hace mucho calor ahí, y se pasa del calor al aire acondicionado. Y esto en esta situación bronquial, no es conveniente", confesó en una audiencia con los participantes de un seminario en el Vaticano.

El papa Francisco lleva varias semanas con afecciones médicas que le impiden realizar todas sus actividades, Foto: AFP

"Sí, gracias. Como ven, estoy vivo. El médico no me dejó ir a Dubái (...) Agradecer a Dios que no fue una pulmonía. Es una bronquitis muy aguda, infecciosa", aclaró el papa en este acto.

Esta situación le ha obligado a recurrir a un colaborador para que lea por él los discursos y catequesis de sus últimos actos.

