El mundo promete más fondos para atender la crisis climática

Desde el jueves de esta semana, cerca de 200 países, junto con empresas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores, se reúnen en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) con el objetivo de tomar acciones frente a la crisis climática en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28).



Allí, la noticia que se ha llevado todos los reflectores ha sido la creación, en el primer día de la cumbre, del fondo para pérdidas y daños.



El fondo, que se había pactado en una edición pasada, recibió apoyo inmediato de Emiratos Árabes Unidos, como primer aportante, con una cifra de US $ 100 millones, seguido de Alemania, US $ 100 millones; Reino Unido, US $ 50 millones; Estados Unidos, US $ 17,5 millones y Japón, US$ 10 millones. Pero ayer, dos nuevos donantes surgieron. España prometió US $ 21,7 millones de dólares; Italia, US $ 109 millones.

El fondo, en cuyo desarrollo Colombia participó como representante de los países de Latinoamérica, ha llamado la atención de todos. El director de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, pidió por ejemplo, que el nuevo fondo llegue a los agricultores más vulnerables a la crisis. En un informe presentado por la FAO en el encuentro se reveló que los sistemas agroalimentarios sufren el 23 por ciento del impacto de las catástrofes naturales en todos los sectores.

Además, los participantes del encuentro también manifestaron la intención de triplicar las energías renovables. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que triplicará hasta los 150.000 millones de dólares en los próximos diez años la financiación para proyectos de resiliencia y mitigación encaminados a lidiar con las crisis climática en Latinoamérica y el Caribe.



Colombia, que ha sabido llevarse los reflectores durante el encuentro, ha participado en varias discusiones claves como el nuevo pacto financiero con pueblos indígenas y el primer balance mundial (donde se entrega el cumplimiento hasta el momento del Acuerdo de París).

En su primera intervención en el encuentro, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, reiteró el llamado a pensar en modelos de financiamiento que permitan la adaptación y el derecho de alertas tempranas para prevenir sequías.



La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se pronunció por parte de Colombia en la COP28. Foto: EFE. Minambiente.

Desacuerdos frente a participación de empresas mineras

Sin embargo, una polémica generó ruido esta semana cuando el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán denunció su desacuerdo con la presencia y participación, en el stand de Colombia en la COP28, de la minera Minesa.



“En estos momentos, en los Emiratos Árabes Unidos, Minesa y su proyecto Soto Norte están intentando apropiarse y apoderarse del Estado colombiano en la cumbre internacional sobre cambio climático COP28”, dijo el Comité.

Ante ello, la ministra de Ambiente emitió un comunicado resaltando que la participación de empresas y organizaciones en el stand del país se realizó a través de una convocatoria abierta. Y que, aunque estaba planeado un evento en el stand liderado por Minesa, ya ese espacio no se otorgaría.



“En por lo menos 4 reuniones directas del Gobierno nacional con el Gobierno de Emiratos Árabes, hemos dejado claro que la inversión en minería de oro en Santurbán no es la prioridad y buscamos inversiones en energía renovable”, dijo Muhamad.

