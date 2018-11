El mayor parque eólico del país se hará en La Guajira

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aprobó la licencia para la construcción del proyecto Generación de Energía Eólica Alpha, que será el primero de su clase en Colombia y estará ubicado en el corregimiento de Limoncito, municipio de Maicao, en La Guajira.

El proyecto, que incluye actividades de construcción y operación, tendrá una capacidad de generación de entre 200 y 250 Mw en un área aproximada de 4.000 hectáreas.



Según Rodrigo Suárez Castaño, director de la Anla, es la primera licencia para la generación de energía eólica que otorga esa entidad.



“Si bien el país tiene en la actualidad un proyecto de energía eólica, ese no es competencia de nuestra entidad. Es importante mencionar que los trabajos que son responsabilidad de la Anla son aquellos que superan los 100 Mw”, resaltó el funcionario.



La iniciativa contempla la operación de 65 aerogeneradores o turbinas y una subestación eléctrica que recogerá la energía del parque eólico y lo conectará con el sistema de transmisión nacional.

“La Anla ha venido gestionando nuevos proyectos que tienen que ver con las energías renovables no convencionales, y esto es el resultado de la Ley 1715, que le ha dado un importante impulso al tema. En ese sentido, hemos venido recibiendo peticiones de proyectores solares y eólicos”, señaló Suárez.



De acuerdo con la Anla, los beneficios en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto Alpha equivalen en su momento de operación máxima a aproximadamente 330.000 toneladas de CO2 al año, prácticamente el mismo CO2 que en un escenario conservador, podrían capturar 18.000 hectáreas de bosque húmedo en un año.



“Esta aprobación es muy importante porque va en línea con lo que ha planteado el presidente Iván Duque en el sentido de que estamos buscando una diversificación de la matriz energética y que tenga un mayor componente de fuentes no convencionales de energía”, añadió el director de la Anla.



Por su parte, André Fraga, CEO de Renovatio Group, el conglomerado portugués al que pertenece la empresa Vientos del Norte que desarrolla el proyecto, afirmó que reciben la noticia con entusiasmo porque llevan casi un año en el proceso de aprobación.

Falta un permiso

“Se trataría del mayor parque de energía eólica en Colombia, y la apuesta es llegar con este recurso a todo el territorio. Sin embargo, todavía estamos esperando que la Unidad de Planeación nos dé el punto de conexión”, dijo Fraga.



El empresario agregó: “Cuando se tiene un parque eólico o cualquier generador, se debe tener interconectado todo el sistema. La entidad que se encarga de esa conexión es la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), y nosotros no tenemos al día de hoy esa aprobación. Esperábamos tenerla por el Plan de Expansión de 2017, pero hasta el momento no ha sido posible”.



Fraga contó que el objetivo es tener el parque listo en 2022, pero sin ese permiso del Upme, el trabajo se podría retrasar.



“Si nosotros vamos a conectar en julio de 2022, tendríamos que comenzar en 2020. La inversión de este parque costaría 250 millones de dólares”, agregó.



Para la entrega de la licencia, Vientos del Norte debió hablar con las comunidades indígenas del lugar, proceso que fue tenido en cuenta por la Anla.



“Este proyecto se contempla con cuatro comunidades. Desde hace tres años, con ellos hicimos un trabajo de capacitación en el cual les explicamos qué es un parque eólico, cuáles serán los impactos de esa construcción en sus comunidades y sus relaciones con el medioambiente. También hicimos un proceso de protocolización en el que las comunidades definen un plan de vida (vivienda, educación y salud) con el parque”, puntualizó André.



Y añadió que se realizaron 15 capacitaciones con los indígenas, ya que “sin la aprobación de ellos no hubiera sido posible el proyecto”.



