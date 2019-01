El hombre que protege 1.500 especímenes de fósiles de La Tatacoa

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Así como los pintores tienen su juego de pinceles, los cirujanos su instrumento quirúrgico y los periodistas cargamos con una libreta y grabadora, los paleontólogos también requieren de un equipo especial. Palas, tamizadores, cinceles, brochas, martillos, picas, taladros, pinzas, resinas termoplásticas, microscopios, gafas protectoras, guantes, vendas de yeso y palustres hacen parte de lo indispensable. Pero Andrés, por supuesto, no tenía nada de lo indispensable. Entonces agarró los cubiertos de su casa, el cepillo de dientes del baño, la peinilla de su papá, las bolsas en las que venía el arroz, para clasificar lo que iba encontrando durante sus caminatas, y un pegante por si veía piezas rotas y destartaladas por el camino. Al regresar a casa, su mamá, que solía recibirlo con un vaso de agua fría, ya tenía listas las cajas de cartón en que venían los bocadillos y galletas para que allí, su niño científico pudiese guardar sus tesoros fosilíferos.



La colección ahora tiene más de 1.500 especímenes entre crustáceos, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y maderas. Es la más completa que existe de La Tatacoa en Colombia, con fósiles que solo se encuentran allí. “Y saber que antes, cuando vivía en una casa pequeña de bahareque que nos heredó mi abuelo, nos tocaba guardar los fósiles debajo de la cama, en las gavetas de la cocina, en las mesas de la sala. ¡Eran demasiados!”, dice Andrés entre risas. “Y, ahora, mira –señalándome el museo–, pensé que esto jamás se cumpliría. Tengo un espacio para estudiarlos, exhibirlos y contarles a los turistas y a mi comunidad la historia que hay detrás de cada uno. Porque yo no quiero cobrar por una entrada y ya, sino explicar, hacer ciencia”, enfatiza.



Salvo su mamá y hermano menor, nadie entendió a Andrés en un principio. “La gente me decía que era un tonto, que esas rocas que recogía no servían para nada sino para trancar la puerta, o que estaba colectando fósiles era para vendérselos a los extranjeros y volverme rico. Pero ahora ya me puedo ir de este mundo dejando una huella, algo que podrá perdurar en la historia”, afirma conmovido.



Ni siquiera su padre, Octavio, pudo ver lo que sus hijos siempre vieron con claridad desde pequeños. “Yo molestaba y decía, ‘uy, pero este niño por qué recoge tanta piedra, ¿será que va a preparar una sopa para todos o qué?’ ”, cuenta el hombre de 52 años, jornalero y carpintero.



—¿Y ahora qué siente al ver un sueño materializado?

—Contento. Yo no creía, la verdad. Pero saben mucho, solo les falta el cartón, y listo.



—¿Qué es lo que más admira de ellos, don Octavio?

—Todo. Admiro todo lo que son y hacen.



—¿Y qué ha sido lo más duro de este proceso?

—Arrancar. Los políticos solo nos brindaron mentiras e ilusiones, hasta que algunos científicos llegaron a ayudarnos de verdad.



—¿Cuál es la receta como familia?

—Que haya un motor, y ese motor es Andrés Felipe. También, la unión y un sueño común.

Esto es como un rompecabezas, ¿sí me entiende? Al principio, las piezas están revueltas, como que no encajan, pero poco a poco se va armando y al final se ve muy lindo.



—Si le concedieran un deseo, ¿qué característica de Andrés quisiera tener?

–Quisiera que se me quedara todo el conocimiento en la cabeza como a él, pero es que uno no puede. Mi memoria no es tan buena y no me aprendo todos esos nombres científicos que hay por ahí. Pero para responderle, Andrés es uno en mil. O sea, no hay quién lo reemplace.