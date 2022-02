Bajo mares claros y paradisíacos, repletos de colores y especies marinas, crece uno de los ecosistemas más extraños y fascinantes del planeta: los arrecifes de coral; formados a partir del carbonato de calcio secretado por los corales, unos animales que parecen más bien raíces coloridas que crecen de formas extrañas.

Este ecosistema, conocido como selva del mar, desfallece hoy no obstante su belleza y su increíble biodiversidad —pues albergan a una cuarta parte de las especies marinas, siendo el hogar idóneo para peces, erizos, tortugas y serpientes marinas, langostas, camarones y cangrejos, entre solo algunos de ellos—. Los arrecifes de coral cubren apenas solo el 0,2 por ciento de los océanos del planeta.

Hoy, estos ecosistemas que alcanzan 259.647 kilómetros cuadrados de cobertura están profundamente amenazados, con un diagnóstico, cuanto menos, desesperanzador.

Si continúa aumentando la temperatura...

Un reciente estudio científico, titulado ‘La futura pérdida de refugios térmicos a escala local en los ecosistemas de arrecifes de coral’, aseguró que, aun si se cumplen los objetivos de los Acuerdos de París para disminuir la emisión de gases y limitar la temperatura a un máximo de 1,5 ºC con respecto a épocas preindustriales, más del 99 por ciento de los corales serían incapaces de recuperarse de las cada vez más frecuentes olas de calor marinas. El escenario sería de un 100 por ciento de incapacidad de recuperarse si la temperatura se limita a +2 ºC.

En la actualidad, ya muchas de estas zonas están bajo una grave amenaza, en el escenario actual de +1,1 ºC y según el último reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), al final de esta década podríamos superar el límite de 1,5 ºC si seguimos al ritmo actual. Algo que no logró resolver en noviembre pasado la Cumbre Sobre el Cambio Climático de Glasgow (COP26).

Dr. en Biología Phanor Montoya, director de Corales de Paz ¿Cuáles son las grandes amenazas que enfrentan los arrecifes de coral? El audio embebido no es soportado

Esencialmente los grandes problemas de los corales son dos, según expertos. El primero es la acidificación de los océanos, pues cada vez las aguas salobres y con pocos nutrientes que han sido el escenario ideal para el lento crecimiento de los corales disminuyen su pH, principalmente por la absorción de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera. El segundo es el acelerado aumento de la temperatura que se está reflejando también en los océanos, los corales viven usualmente a una temperatura promedio 26 a 27 °C, y aunque existen corales de aguas frías, estos son algunos pocos como los presentes en el golfo Pérsico.

Lo cierto es que estos ecosistemas son muy sensibles ante mínimos cambios de temperatura, y si bien se han documentado casos de adaptación ante los mismos, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente aseguró que entre el 2009 y 2020 el mundo perdió el 14 por ciento de sus arrecifes coralinos.

Según explica Francisco Arias Isaza, director general del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), los corales han desaparecido y vuelto a regenerarse en cinco ocasiones durante toda la historia del planeta, y si seguimos al paso actual lo que podríamos ver es eso, un cambio ante lo que conocemos como coloridos arrecifes de coral repletos de peces y animales hacia otro tipo de ecosistema.

“Hay formas de adaptaciones que a lo largo de la historia geológica hemos visto. Los corales han sido muy, muy resilientes, pero sí, probablemente van a desaparecer como los conocemos hoy”, aseguró Arias.

De acuerdo con él, esto sería igualmente un escenario complejo y negativo, pues los corales prestan importantes servicios ecosistémicos, al ser hogar de cientos de especies de animales marinos y funcionar como un destino turístico importante para la subsistencia de comunidades locales, además de proteger las costas ante eventos naturales como huracanes y marejadas.

“Los corales son la primera línea de defensa que tienen las costas ante los impactos de los huracanes. Sin las barreras arrecifales, las olas generadas por los huracanes para golpear la costa directamente van a producir erosión. Como vamos, perderemos esa protección que ejercen los corales. Además, la producción de alimentos, se estima que alrededor de 3 millones de personas dependen directamente de la pesca que se produce en los arrecifes de coral”, puntualizó.

En Colombia, por ejemplo, los corales y manglares fueron esenciales para disminuir la fuerza con la cual golpeó el huracán Iota a la isla de Providencia, según investigaciones del Invemar.

Francisco Arias Isaza, director general del Invemar ¿Dónde están y cuál es el estado de los arrecifes coralinos de Colombia? ¿Cómo ayudar a cuidarlos? El audio embebido no es soportado

Por eso, destaca Arias, varias iniciativas que se están realizando en el país desde el Gobierno son esenciales para proteger a los arrecifes de coral, como el programa de siembra de un millón de corales y las declaratorias de nuevas áreas marinas protegidas, donde se ha comprobado que la eliminación de la pesca industrial y otras actividades económicas ha ayudado a proteger la integridad de los mismos.

Así están los arrecifes de coral de Colombia

Si bien la lucha para salvar los arrecifes de coral es global, y dependerá del mundo entero si se logra controlar la escalada en el aumento de las temperaturas del planeta y la acidificación de los océanos, según explica el doctor Phanor Montoya, director de la ONG Corales de Paz, que trabaja en el país por la protección y la restauración de estos ecosistemas, lo que sí se puede hacer es evitar las amenazas que pueden enfrentar los corales a nivel local.

Colombia tiene en total 870 kilómetros cuadrados de formaciones coralinas, que son directamente las estructuras de coral. Casi todos los corales del país están en el mar Caribe, y la gran mayoría de estos viven en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde se alberga el 77 por ciento de estas áreas.

Según Montoya, además de la acidificación y el alza de las temperaturas, a nivel local estos ecosistemas también enfrentan la sobreexplotación turística, la sobrepesca y la contaminación que llega a partir de los ríos a los mares, como por ejemplo toda la basura y sedimentos que trae consigo el río Magdalena desde el centro del país hasta cuando desemboca en Barranquilla y Cartagena, a través del canal del Dique.

En 2021, el Gobierno lanzó en Colombia la estrategia ‘Un millón de corales’, con el objetivo de sembrar esa cantidad para restaurar 200 hectáreas de arrecife coralino en las costas del país. Foto: Minambiente

El experto ha desarrollado desde 2016 actividades con Corales de Paz a través de distintos frentes para enfrentar estas problemáticas, al punto de que por su trabajo y estudios como doctor en biología ha recorrido el planeta para traer pilotos de siembra y replantación de corales innovadores de lugares como Seychelles, Maldivas y la Florida.

Phanor, quien participó en el primer experimento global de siembra de corales, ha traído al país los modelos de microfragmentación de corales que permitió acelerar los procesos de cultivo de estos animales que crecen en promedio de 1 a 3 cm por año horizontalmente, y entre 1 y 25 cm verticalmente. Además, actualmente trabajan en el piloto de siembra de corales fuera del agua, que, de funcionar, supondría un gran avance en la velocidad de crecimiento de estos ecosistemas.

“Antes del 2016, cuando empezamos nosotros, los proyectos en Colombia tenían mil o dos mil fragmentos de coral sembrados, había cinco proyectos más o menos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo empírico, sin continuidad, las acciones venían sí con mucho esfuerzo, con mucha experiencia empírica, con ejemplos interesantes en Gorgona, San Andrés, Providencia. ¿Qué trajimos nosotros a la mesa? Escalar esas acciones con tecnologías y técnicas”, enfatizó.

Según él, es de resaltar las estrategias del Gobierno de incrementar las áreas protegidas y de utilizar el apoyo técnico científico a través de 18 organizaciones (entre ellas, Corales de Paz) para enfrentar la problemática de la pérdida de estos ecosistemas.

“Hay que celebrar que el Gobierno, independientemente las razones, tiene muy enfocada la agenda ambiental, y ha hecho varias estrategias. La principal de ellas es incrementar las áreas protegidas. Se busca que al menos al final de este año logremos el 30 por ciento de áreas marinas protegidas. En ese sentido, Colombia tiene casi todas sus áreas coralinas, casi todas, en áreas marinas protegidas; hay unas que todavía no están, pero están en proceso, y la designación de área marina protegida busca reducir los impactos locales”, dijo, y señaló que la sobrepesca, la contaminación, el mal uso por turismo y el desarrollo costero también puede dañar.

Para él, si bien estas iniciativas son importantes, es necesario señalar que por sí solas no resuelven la amenaza que enfrentan los corales, y que sembrar un millón de corales no evitará que el ecosistema desaparezca al menos que todo el planeta se comprometa a acabar con las grandes amenazas que los afectan.

Montoya asegura que hoy no se sabe a ciencia cierta qué está pasando y pasará en el futuro con los corales en el mundo debido a la amenazas que enfrentan, pues si bien se ha visto que algunos han logrado adaptarse ante el cambio en las temperaturas, en el caso de la acidificación no hay evidencia de que los corales puedan enfrentarlo. Para él, el escenario general no es alentador, pues “estamos ante un ecosistema que está entre la vida y la muerte”.

“La conservación y restauración de arrecifes coralinos es un trabajo de todos. La jardinería de corales no es la varita mágica con la cual vamos a salvar a los corales. Un millón de corales no es la solución para restaurar los arrecifes del país, porque si no controlamos los impactos no vamos a hacer nada. Lo que se está haciendo es complementar las estrategias que mitigan los impactos con acciones que aceleran la recuperación”, enfatizó.

Es la estrategia conjunta, dijo, la que nos permitirá seguir disfrutando de los beneficios de estos ecosistemas, y “eso se da a nivel global con la mitigación de emisiones de carbono, pero también a nivel local con ser buenos usuarios de los arrecifes”.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde

