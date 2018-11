La gobernanza del aire, un avance hacia el derecho a un aire limpio

A diferencia del cambio climático que se da por un aumento del CO2 y que es inexorable y va a seguir incrementando en los próximos años, la contaminación del aire por material particulado, que es el principal contaminante del aire en zonas urbanas, sí se puede disminuir.

Un 20 % del total de las mortalidades por enfermedades crónicas no trasmisibles, en especial el infarto cardiaco, la enfermedad cerebro-vascular y la hipertensión arterial, son debidas directamente a contaminación del aire por material particulado. Otro tanto se da por enfermedad respiratoria, espacialmente en niños menores de 6 años, adultos mayores y en gestantes.



El bajo peso al nacer también se ha relacionado con la contaminación del aire; la proporción de niños que nacen por debajo de los 2.500 gramos es casi el 12 % en Bogotá y en Medellín, en el resto del país es cercano al 9 %. Y el 15 % de los niños en las grandes ciudades tiene tos nocturna, que es un síntoma compatible con asma y está relacionado con la contaminación del aire que respira durante el día.



Estamos colocando a los bici usuarios a escoger entre dos males: el sedentarismo o exponerse a la contaminación del aire, cuando la opción debería ser la actividad física en medio de un aire limpio.

Las mediciones las hace la autoridad ambiental, que identifica promedios diarios de material particulado que equivalen a exposición aguda y promedios anuales que muestran la exposición crónica. En un día típico en ciudades como Bogotá y Medellín al menos en un 50 % del día se están superando las normas de calidad del aire tanto desde el punto de vista ambiental como de efectos en salud. El reto en este momento es bajar las fuentes de emisión de la contaminación del aire y no solo hacer mediciones de contaminación sino seguimiento a cómo se están cumpliendo los planes de descontaminación del mismo.



Este seguimiento debe ser hecho por la ciudadanía, y esto es lo que se llama Gobernanza del aire y parte del principio que es necesario bajar los niveles de contaminación del aire. Esto es tan importante para la salud pública que no se le puede dejar la tarea solo al gobierno, sino que es necesario el control social para no seguir igual.

Tener como sociedad una visión de cero combustibles fósiles al año 2030 o 2040. La Unión Europea ya lo hizo, México y Chile también, Colombia no ha dado este paso.

El gobierno no puede tener más información que el ciudadano, excepto la confidencial, lo cual implica que las redes de monitoreo deben tener la información al día y abierta a las personas, así como el seguimiento de los planes de descontaminación del aire. Hasta ahora solo el 8 % de los municipios con más de 150.000 habitantes tienen planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire ¿Y el resto?

Responsabilidad por rendir cuentas por parte de los que producen contaminación del aire. La evasión de la revisión técnico-mecánica y de gases contaminantes actualmente, según Planeación Nacional, es del 54 % y los vehículos de cero y bajas emisiones que ingresan al parque automotor es apenas de 15 por cada 10.000.

Formación de capital social. La necesidad de seguir formando ciudadanos desde la etapa de estudiantes de colegio en ser expertos en la calidad del aire, en el seguimiento de los indicadores y de los planes de descontaminación y en hacer exigibilidad por un aire óptimo.

Luis Jorge Hernández Flórez

Profesor Universidad de los Andes, Facultad de Medicina.