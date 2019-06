Colombiano, jefe de TNC en el Caribe, se retira por denuncias de acoso

Este lunes, el colombiano Luis Solórzano dejó de ser el jefe de la ONG ambiental The Nature Conservacy (TNC) en el Caribe después de reiteradas denuncias de acoso que generaban “una cultura tóxica de trabajo”, así lo informa el portal de noticias POLITICO.

De acuerdo con el medio, los empleados de la organización ambiental, que opera en 72 países, denunciaban insultos raciales, homofóbicos y sexistas, además de distintas represalias. El portal, que entrevistó a 13 funcionarios, señala que Solórzano creó "una atmósfera divisoria en la oficina del Caribe con sede en Coral Gables que ha hecho sentir a los ex empleados como si estuvieran en una relación abusiva", dijo Raimundo Espinoza, un ex empleado que abandonó la organización por sus preocupaciones sobre el estilo de gestión que se manejaba. "A pesar de que se realiza un buen trabajo porque TNC cuenta con científicos de primer nivel y personas increíbles en el campo, estas son las mismas personas en el campo que están siendo acosadas, víctimas de gente como Luis Solórzano".



Pero no es solo él. A inicios de este mes, POLITICO denunció que el mismo presidente de The Nature Conservancy, Brian McPeek, renunció luego de que una investigación interna lo encontrara culpable de acosar a algunas empleadas. Aunque la organización asegura que no son ciertas estas acusaciones y “no se violó ninguna política”, el estudio adelantado por la firma de abogados McDermott Will & Emery, hace referencia a un ambiente hostil para las mujeres, particularmente.



De acuerdo con un comunicado de TNC, “la investigación encontró que el Sr. McPeek no violó ninguna política y se espera que él vuelva a retomar su función de liderazgo en la organización”. Después de un extenso diálogo, señala, el Sr. McPeek y Mark Tercek, ex CEO de TNC (pues también renunció), acordaron conjuntamente que lo mejor para la organización era la salida de McPeek.



En Greenpeace la situación tampoco ha sido diferente. En abril de 2018, una carta firmada por 42 extrabajadoras de Greenpeace Andino (encargada de las oficinas de Argentina, Colombia y Chile) se describe casos de “discriminación por aspecto físico, hostigamiento, falsas acusaciones, amenazas y extorsión, abuso de poder, trato discriminatorio, desigual y ofensivo, circulación de fotos íntimas de voluntarias y acoso sexual”. El principal acusado era el director ejecutivo Martín Prieto, quien tuvo que renunciar en agosto de ese mismo año.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

@ElTiempoVerde