'El cambio climático impone un desafío a Colombia’: Minambiente

Hoy, cinco años después de firmar el Acuerdo de París, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa habló con EL TIEMPO sobre cómo ha impactado el cambio climático al país, qué se ha hecho para avanzar en medidas de adaptación y mitigación y qué viene para el país.

¿Cómo nos ha afectado el cambio climático desde que se firmó el Acuerdo de París?

El país ha visto una alteración en sus ciclos hídricos y en sus regímenes de lluvias. De ahí se ha derivado, por ejemplo, una afectación a la producción agrícola y también infraestructura como carreteras y viviendas. Lo que vemos con claridad es una intensificación de los fenómenos climáticos como el Niño o la Niña; la cantidad de lluvias que antes se distribuía en meses, ahora se da en días; recientemente lo vivimos con el huracán Iota, que aumentó de categoría rápidamente.



Recordemos que entre 2015 y 2016 tuvimos un fenómeno del Niño, con una sequía bastante prolongada e intensa que, incluso, puso en peligro la seguridad energética del país. El cambio climático claramente impone un desafío al país y al mundo.

Ante ese panorama, Colombia se comprometió con medidas concretas de adaptación al cambio climático. ¿En qué van?

Hay avances significativos. El Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque señala que, en el corto plazo, el 100 por ciento de los departamentos deben tener medidas de adaptación implementadas, y a mitad del Gobierno ya vamos en cerca del 70 por ciento.



En este momento tenemos 25 departamentos con esos planes y otros siete departamentos están trabajando en función de poder concluir sus planes.



Por otro lado, hemos tenido avances en materia de la protección y delimitación de los páramos. El esfuerzo se ha centrado en garantizar la adaptación en el territorio y en proporcionar las condiciones adecuadas para implementar estas medidas de adaptación. Entre ellas tenemos la construcción de Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático, que no solamente están centrados en adaptación sino en un abordaje integral.



Uno de los ejemplos que tenemos en medidas de adaptación es lo que hemos adelantado en toda la zona del páramo Chingaza, Sumapaz, Guerrero, que, incluso, en una siguiente fase, se ampliará al páramo de Guacheneque; allí implementamos medidas de adaptación reconociendo las particularidades de los ecosistemas.

¿Cuántos Planes de Desarrollo Territorial tienen como eje transversal el cambio climático?

Desde el Ministerio de Ambiente se hizo una guía con pautas para que dentro de los Planes de Desarrollo Territorial se incluyeran acciones orientadas a la gestión del cambio climático. Como resultado, en el último balance que tuvimos con PNUD, encontramos que el 100% de estos tienen un grado de incidencia o un grado de apropiación de la gestión de cambio climático dentro de sus ejes de trabajo.



En general, casi todos hacen referencia a acciones de cambio climático, muchos están orientados más hacia mitigación o adaptación, pero podemos decir que hemos logrado permear la totalidad del territorio.

¿Por qué no funcionaron los planes en San Andrés y Providencia?

Hay que tener en cuenta que el Plan de Adaptación de San Andrés se formula en 2014, un plan que fue pionero en su momento y todavía no tenía una consideración de que lo que ha sido la gestión del cambio climático.



También este plan reconoce unos efectos asociados al cambio climático, pero nunca consideró que, eventualmente, pudiéramos llegar a tener el impacto de un huracán categoría 5 pasando por las islas. Históricamente no hay registros de que hubiéramos tenido un huracán así, esto hace que esos planes no hayan considerado ese tipo de escenarios tan extremos.



También hay que tener en cuenta que la implementación de los planes no depende sólo del Gobierno Nacional, esto depende de los gobiernos regionales y departamentales. Hay una gestión que se tiene que adelantar desde el territorio y que ha facilitado una mayor implementación de esas medidas.



Desde el Gobierno, incorporando los aprendizajes, hemos diseñado la Operación Cangrejo Negro, con la buscamos reconocer los impactos ambientales y socioambientales y, a raíz del reconocimiento, desarrollar un plan de respuesta inmediata y luego un plan que nos permita generar unas condiciones de adaptación el mediano y largo plazo.

¿En qué estamos avanzando para cumplir con lo prometido en la NDC de 2015?

En el 2015 se formuló reducir el 20 por ciento de las emisiones al 2030, y se contempló la posibilidad de aumentar esta meta a 30 por ciento si se contaba con recursos de cooperación. El Acuerdo de París establece metas que tienen un período de implementación entre 2020 y 2030, tiempo en el cual veremos los avances.



Sin embargo, el país ha venido avanzando en diferentes líneas: una de ellas es el fortalecimiento de su institucionalidad, y para ello se formuló una política de cambio climático que incentiva la mitigación a través de mecanismos como el impuesto al carbono y de no causación, que son elementos claves para demostrar que hay un avance.



También se han desarrollado agendas intersectoriales con todos los sectores para incentivar la mitigación, por ejemplo, haciendo ganadería sostenible, eficiencia energética en producción de hidrocarburos, movilidad eléctrica orientada a reducir emisiones, reducción del carbono negro, la economía circular, entre otros.

