Una nueva investigación predice que las comunidades de aves cambiarán en todo el mundo en 2080 debido a la crisis climática, en gran parte como resultado del cambio de sus áreas de distribución.



Para las proyecciones de las comunidades de aves hasta el año 2080, el equipo de científicos de la Universidad de Durham, Reino Unido, y del Centro de Investigación de Biodiversidad y Clima de Senckenberg, Alemania, relacionó las distribuciones pasadas de aves con los datos climáticos y luego aplicó estas relaciones a dos escenarios climáticos futuros, basados en emisiones bajas y medias de gases de efecto invernadero, para predecir cambios en las distribuciones de especies.



El equipo analizó no solo los cambios en el número de especies en las áreas, sino también los tipos de especies que ocurrirían. Para resumir los cambios en los tipos de especies, calcularon algo llamado diversidad filogenética que resume cuántos tipos diferentes de aves se producirían, informa la Universidad de Durham en un comunicado.



Por ejemplo, una comunidad que tuviera muchas especies estrechamente relacionadas, como los pájaros cantores que se alimentan de insectos, tendría una puntuación de diversidad filogenética mucho más baja que una comunidad que incluyera una mezcla de especies más distantes, por ejemplo, pájaros cantores y otras especies. como aves rapaces, perdices o gaviotas.



Investigaron cómo las comunidades de aves de todo el mundo podrían cambiar en el futuro y descubrieron que el cambio climático no solo afectará el número de especies, sino que también tendrá efectos profundos en la diversidad filogenética y la composición de la comunidad.



Ejemplos de especies de aves que actualmente están aumentando la diversidad filogenética en el Reino Unido, probablemente impulsadas en gran medida por el cambio climático, incluyen abejarucos europeos, un tipo de ave que come insectos, cigüeñuelas y espátulas, todos los cuales normalmente se reproducen más al sur en Europa, pero ahora se reproducen ocasionalmente en el Reino Unido. Los abejarucos solo están lejanamente relacionados con otras especies de aves que se reproducen actualmente en el Reino Unido.



Del mismo modo, las especies recién reproducidas, como las espátulas y las cigüeñuelas de alas negras, se han sumado a la diversidad filogenética de las aves en el Reino Unido en los últimos años.



Los investigadores evaluaron los datos de un total de 8.768 especies de aves en todo el mundo para predecir cuántos linajes diferentes podrían perderse o agregarse regionalmente a medida que las especies respondan al cambio climático cambiando sus distribuciones.



Aunque los investigadores proyectan que las pérdidas de especies son más comunes en áreas tropicales y subtropicales, se espera que ocurra una reestructuración filogenética de las comunidades de especies en todo el mundo.



Su estudio, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B., enfatiza que la preservación de la diversidad filogenética local puede ser clave para la resiliencia de la diversidad biológica a los cambios ambientales.



EUROPA PRESS

