El cambio climático amenaza un tercio de la producción de alimentos

Un crecimiento descontrolado de los gases invernadero puede llevar, a fin de siglo, a que un tercio de la producción mundial actual de alimentos quede fuera de un espacio climático seguro.



Según un estudio de la Universidad de Aalto publicado en One Earth, es probable que este escenario ocurra si las emisiones de dióxido de carbono continúan creciendo al ritmo actual. En el estudio, los investigadores definen el concepto de espacio climático seguro como aquellas áreas donde actualmente se lleva a cabo el 95 % de la producción agrícola, gracias a una combinación de tres factores climáticos, lluvia, temperatura y aridez.



(Lea también: Cóndores en Colombia serían cada vez menos, revela censo de la especie)

"La buena noticia es que sólo una fracción de la producción de alimentos se enfrentaría a condiciones aún no vistas si reducimos colectivamente las emisiones, por lo que el calentamiento se limitaría a 1,5 o 2 grados Celsius", explica Matti Kummu, profesor de problemas mundiales de agua y alimentos en la Universidad de Aalto.



Los cambios en las precipitaciones y la aridez, así como el calentamiento del clima, amenazan especialmente la producción de alimentos en el sur y sudeste de Asia, así como en la región africana del Sahel. También son áreas que carecen de la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes.



(Lea también: Microplásticos en las costas de Colombia: altas cantidades y tóxicos)



"La producción de alimentos tal como la conocemos se desarrolló en un clima bastante estable, durante un período de calentamiento lento que siguió a la última edad de hielo. El crecimiento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero puede crear nuevas condiciones, y la producción de cultivos alimentarios y ganado simplemente no tendrá tiempo suficiente para adaptarse ", dice en un comunicado el candidato a doctorado Matias Heino, el otro autor principal de la publicación.



En el estudio se utilizaron dos escenarios futuros de cambio climático: uno en el que las emisiones de dióxido de carbono se reducen radicalmente, limitando el calentamiento global a 1,5-2 grados centígrados, y otro en el que las emisiones siguen creciendo sin parar.



Los investigadores evaluaron cómo afectaría el cambio climático a 27 de los cultivos alimentarios más importantes y a siete tipos de ganado diferentes, lo que explica las distintas capacidades de las sociedades para adaptarse a los cambios.



(Lea también: Ambientalistas transformaron una isla llena de ratas en un paraíso)



Los resultados muestran que las amenazas afectan a países y continentes de diferentes formas; en 52 de los 177 países estudiados, toda la producción de alimentos permanecería en el espacio climático seguro en el futuro. Estos incluyen Finlandia y la mayoría de los demás países europeos.



Los países que ya son vulnerables como Benin, Camboya, Ghana, Guinea-Bissau, Guyana y Surinam se verán muy afectados si no se realizan cambios; hasta el 95 por ciento de la producción actual de alimentos quedaría fuera del espacio climático seguro.



De manera alarmante, estas naciones también tienen una capacidad significativamente menor para adaptarse a los cambios provocados por el cambio climático en comparación con los países occidentales ricos. En total, el 20% de la producción agrícola mundial y el 18% de la producción ganadera amenazada se encuentran en países con poca capacidad de adaptación a los cambios.



(Lea también: ‘Volver a la ‘normalidad’ sería retornar a la crisis’: Naomi Klein)



Si se controlan las emisiones de dióxido de carbono, los investigadores estiman que la zona climática más grande del mundo en la actualidad, el bosque boreal, que se extiende por el norte de América del Norte, Rusia y Europa, se reduciría de sus actuales 18.0 a 14.8 millones de kilómetros cuadrados para 2100.



Si no pudiéramos reducir las emisiones, solo quedarían aproximadamente 8 millones de kilómetros cuadrados de la vasta selva. El cambio sería aún más dramático en América del Norte: en 2000, la zona cubría aproximadamente 6,7 millones de kilómetros cuadrados; para 2090 puede reducirse a un tercio.



La tundra ártica estaría aún peor: se estima que desaparecerá por completo si no se controla el cambio climático. Al mismo tiempo, se estima que el bosque seco tropical y las zonas desérticas tropicales crecen.



(Lea también: Por qué es tan importante un humedal para el ecosistema)



"Si dejamos que crezcan las emisiones, el aumento de las áreas desérticas es especialmente preocupante porque en estas condiciones casi nada puede crecer sin riego. Para fines de este siglo, podríamos ver más de 4 millones de kilómetros cuadrados de nuevo desierto en todo el mundo", agregó Kummu.



Si bien el estudio es el primero en dar una mirada holística a las condiciones climáticas donde se cultivan los alimentos en la actualidad y cómo afectará el cambio climático a estas áreas en las próximas décadas, su mensaje para llevar a casa no es de ninguna manera único: el mundo necesita una acción urgente.



"Necesitamos mitigar el cambio climático y, al mismo tiempo, impulsar la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios y sociedades; no podemos dejar atrás a los vulnerables. La producción de alimentos debe ser sostenible", dice Heino.



EUROPA PRESS

Otras noticias

- Estos son algunos de los volcanes latinoamericanos más activos



- La capa de hielo de la Antártida ya estuvo al borde del colapso



- Descubren el secreto de los lagartos para respirar bajo el agua