Coca-Cola Company y la Fundación Coca-Cola sellaron una alianza con Saving The Amazon y The Global Environment & Technology Foundation (GETF) para sembrar un bosque-galería de 40.000 árboles nativos alrededor del río Vaupés y, de esta manera, continuar aportando a la mitigación de la crisis climática por medio de la protección de la Amazonia y las cuencas hídricas que dan vitalidad a este ecosistema tan importante para Colombia y el mundo.

La iniciativa surge bajo la premisa del Sistema Coca-Cola (Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA) de conectar a su comunidad con la solución a esta problemática y, para ello, facilitará que sus colaboradores “adopten” el futuro bosque de árboles. Además, cada uno de ellos podrá hacer seguimiento periódico al crecimiento de los ejemplares gracias a la tecnología de geolocalización de Saving The Amazon, entidad que los cuidará y monitoreará fotográficamente por tres años.



“Los 40.000 árboles que de la mano de Saving The Amazon sembraremos son muestra de un compromiso de largo plazo que Coca-Cola ha asumido frente a la protección y el cuidado de las cuencas y los recursos hídricos, en cumplimiento de nuestro propósito superior de refrescar al mundo y hacer la diferencia”, sostuvo Juan Sebastián Jiménez, director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola en Colombia. “Queremos transmitirles a las personas la importancia de bosques y las selvas tropicales, como la Amazonía, que tienen la capacidad de capturar, retener, filtrar y suministrar grandes cantidades de agua dulce”, complementó.



En ese sentido, es de resaltar que el futuro de este bosque tropical de 6.7 millones km² de extensión se encuentra en peligro a causa de la deforestación, un fenómeno que repercute directamente en la capacidad de regeneración natural del agua y, también, de toda la vida en la Amazonia, especialmente de los pueblos indígenas ancestrales que allí habitan. De ahí la pertinencia de iniciativas que marquen una diferencia y generen consciencia entre la población nacional.



Además, el proyecto aporta a tres Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primero es el Fin de la pobreza, pues comunidades indígenas vulnerables se vinculan de forma colectiva y productiva; el segundo es Hambre cero, ya que 13.000 de las especies a sembrar fueron elegidas por las comunidades locales según sus necesidades alimenticias; y, finalmente, la Igualdad de género, al ser un proyecto liderado de principio a fin por mujeres.



"Coca-Cola y la Fundación Coca-Cola hoy demuestran que la protección y el cuidado de los bosques, los recursos hídricos y las comunidades indígenas son en realidad lo mismo: la profunda interrelación de los ciclos de nuestro planeta que encuentran unidad en el honesto interés que tenemos de cuidar nuestro hogar y dejar un mejor mundo que el que recibimos. Nuestra invitación es a transformar el futuro y cuidar nuestros bosques, lugares de vida”, comentó Daniel Gutiérrez, CEO de Saving The Amazon.



A su vez, este proyecto se enmarca dentro de Aliados por el Agua, la nueva plataforma que reúne todos los proyectos hídricos sostenibles de Coca-Cola América Latina para seguir avanzando en la meta de devolver a la naturaleza el 100% del agua que emplea en sus productos, y entre los que se encuentra Agua Por El Futuro, iniciativa que va de la mano de Coca-Cola FEMSA -socio embotellador- y que en 2021 permitió reincorporar a la naturaleza 2,1 millones de metros cúbicos de agua.



De igual manera, los 40.000 ejemplares contribuyen al objetivo fijado de 180 millones de árboles sembrados que el Gobierno Nacional proyecta cumplir para el 2022. A la luz de dicha cifra, la aplicación digital Respira 2030, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ha puesto en la tarea de registrar este y otros esfuerzos que desde los sectores público y privado constituyen avances en materia de restauración y conservación en Colombia.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

