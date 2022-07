En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que terminó hoy, los líderes mundiales que representan a los Estados miembros de la ONU, las empresas del sector privado y la sociedad civil, afirmaron la urgente necesidad que hay de invertir en la protección y restauración de estos ecosistemas debido a la creciente gravedad de las crisis vinculadas del cambio climático y el deterioro de la salud de los océanos. Esta situación intensifica los llamados a un cambio rápido y transformador en los próximos meses.

La Conferencia subrayó la gravedad de las múltiples amenazas que enfrentan los océanos del mundo, incluida la sobrepesca, la contaminación por plástico y el cambio climático. Las nuevas cifras publicadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) muestran que el 35,4 % de las poblaciones de peces están sobreexplotadas.

La ONG ambientalista WWF hizo un llamado a los líderes mundiales para que aprovechen el impulso creado en la conferencia y resuelvan los problemas de larga data relacionados con la protección de la alta mar, la contaminación por plástico y los subsidios nocivos a la pesca, estableciendo y ratificando rápidamente tratados globales sólidos.



“Restaurar la salud de los océanos requiere una acción urgente en todos los niveles, desde todos los sectores, desde el local hasta el global. No nos queda tiempo para cambios incrementales. No cabe duda que, desde la última Conferencia sobre los Océanos en 2017, el océano ha ocupado un lugar más importante en las agendas políticas, corporativas y sociales. Pero los océanos, el clima y las comunidades costeras de todo el mundo necesitan un progreso real, no promesas cuando se trata de la salud de los océanos”, dijo Marco Lambertini, Director General de WWF Internacional.

“Esta semana damos la bienvenida a compromisos importantes para ampliar la protección de los ecosistemas marinos y costeros, y para salvaguardar los bienes comunes del océano, como las aguas profundas, de las amenazas emergentes”, añadió Lambertini.



En particular, WWF elogió las acciones que van más allá de los compromisos establecidos anteriormente, en especial el anuncio de Colombia sobre el cumplimiento, ocho años antes, de la meta que se había fijado, de proteger el 30 % de sus océanos. Esto, gracias a la creación de dos nuevas áreas marinas protegidas, una en el mar Caribe denominada Cordillera Beata y la segunda en el Pacífico denominada Colinas y Lomas Submarinas de la Cuenca Pacífico Norte, y a la ampliación de dos áreas protegidas existentes, el Santuario Malpelo en el Distrito de Manejo Yuruparí.



El anuncio se suma al que el gobierno colombiano hizo la semana pasada sobre el acuerdo de financiación de 245 millones de dólares a la primera fase del programa Herencia Colombia, que busca garantizar la financiación permanente de 32 millones de hectáreas de áreas protegidas durante los próximos años dentro de las que se incluyen las áreas marinas protegidas mencionadas, y que ha sido posible gracias a los socios fundadores: WWF, Conservación Internacional, Gordon and Betty Moore Foundation, WCS, Fondo Patrimonio Natural; y a los cooperantes Andes Amazon Fund y TNC. El programa cuenta igualmente con el apoyo de cooperantes internacionales que ya han comprometido recursos económicos para acelerar los compromisos en la protección del medio ambiente.



Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia, que también participó en la conferencia, aseguró que “para países megadiversos y con gran liderazgo internacional en los acuerdos multilaterales ambientales como Colombia, los manifiestos de esta reunión y las expresiones de interés de los donantes y socios técnicos, contribuyen a la necesaria consolidación de una visión integral sobre la gestión de los océanos, tanto en las áreas jurisdiccionales como en la alta mar, considerando los instrumentos de ordenamiento y planificación espacial marina, así como otras iniciativas de coordinación regional como el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical”.



WWF también elogió envió una "calurosa bienvenida" a la iniciativa de varios países insulares del Pacífico de forjar una alianza para una moratoria global sobre la minería en los fondos marinos. "Esto enfatiza los profundos vínculos sociales, culturales y económicos entre su gente y el océano. WWF apoya firmemente los crecientes llamados a una moratoria sobre esta destructiva industria extractiva:, destacaron.



Para apoyar la acción acelerada, WWF además hizo un llamado a los líderes políticos y al sector financiero para que aumenten la inversión en la restauración de los océanos y las soluciones climáticas para las comunidades costeras.

“Salimos de Lisboa con un gran impulso, pero la verdadera prueba del éxito de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos llegará en los próximos meses. WWF quiere ver políticas globales como nuevos tratados fuertes para alta mar y contaminación por plásticos, acción continua para frenar los subsidios pesqueros dañinos y lograr una protección del 30% de los océanos del mundo”, dijo Pepe Clarke, Líder de la práctica de Océanos de WWF Internacional. “Las soluciones locales también deben recibir inversión para escalar y tener beneficios duraderos para las comunidades. Esto significa ampliar los derechos de los pescadores de pequeña escala para gestionar los recursos de los que dependen y otras vías de desarrollo sostenible”, añadió

Con miras a la 15a Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que se realizará en Canadá a finales de año, Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF Colombia, añadió: “es clave considerar todos los diferentes aportes a la conservación y uso sostenible de los océanos en el Marco Global de Biodiversidad y las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cruciales para orientar planes nacionales de acción que aceleren la apuesta por un planeta azul donde la naturaleza y las personas nos beneficiamos de su protección”.

