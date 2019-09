El Agua, una prioridad para la Misión de Sabios

Si hay un canal dinámico que conecta la cultura, la sociedad, la economía, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento del país es el agua.



Colombia tiene más de 20’000.000 de hectáreas en ecosistemas acuáticos, cerca de 770.000 microcuencas y unas reservas significativas de este recurso a nivel freático y subterráneo, que nos ubican en el séptimo puesto a nivel mundial en disponibilidad de recursos hídricos y segundos en biodiversidad por kilométro cuadrado.



A todo esto hay que sumar el hecho de que el 44 por ciento de nuestro territorio está constituido por mares y océanos, que albergan los ecosistemas más productivos del mundo, como los manglares, los arrecifes de coral y los pastos marinos. Además, mantienen una conectividad permanente con el continente gracias a los aportes y desembocaduras de los principales ríos del país en el Caribe y Pacífico colombianos.



Tierra y mar en Colombia son un matrimonio indisoluble. El desarrollo nacional obligatoriamente seguirá pasando, como ha sido históricamente, por el agua, y no solamente promoviendo el cuidado de esta fuente vital, también reduciendo considerablemente la contaminación, evitando la deforestación de cuencas y previniendo los incendios forestales, también adelantando proyectos productivos alrededor de los recursos hidrobiológicos que pueden traer una mejor calidad de vida a los actores sociales regionales, si son incorporados, como debe ser, a los proyectos productivos, creativos e innovadores, llevados con profunda y clara responsabilidad ambiental.



En este momento se desarrolla la II Cumbre de la Misión Internacional de Sabios 2019 en Cartagena, con el propósito de acercar las misiones emblemáticas a empresarios, gremios e industriales del país.



No hay duda alguna de que el Estado, la academia y la empresa privada, complementándose y abrigando de forma dinámica y activa a la sociedad, pueden trazar el camino para crecer como una verdadera sociedad del conocimiento, donde la investigación básica, la aplicada y la apropiación social de ella, nos lleven a convertirnos en una nación con mayor equidad y calidad de vida.



En el agua y su biota hay una oportunidad única y privilegiada que nos diferencia del resto del planeta; no podemos perder la oportunidad de aprovecharla con verdadera conciencia y responsabilidad ambiental.



ANDRÉS FRANCO HERRERA

Director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de Utadeo