El Acuerdo de París está en marcha, pero sin mayor ambición

Después de dos semanas intensas de negociaciones durante la Cumbre del Clima (COP24), en Katowice (Polonia), representantes de casi 200 países acordaron cuáles serían los instrumentos para cumplir con el Acuerdo de París, el pacto más ambicioso que existe hasta el momento para mantener la temperatura global del planeta por debajo de los 2 °C, con respecto a la era preindustrial.

Sin embargo, la comunidad internacional no asumió mayores compromisos frente al cambio climático, pese al reiterado y urgente llamado que han hecho los científicos para evitar impactos “catastróficos”, como pérdida total de los arrecifes coralinos, aumento del nivel del mar, sequías más intensas, migración climática y propagación de enfermedades.



Según el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, en inglés), el mundo solo puede permitirse un aumento global de 1,5 °C hasta fines de siglo, pero este dato, considerado la base de toda la acción y discusión política, fue cuestionado durante la COP24 por un pequeño grupo de países liderado por Estados Unidos y Rusia.



“Los países no pueden reunirse para decir que no pueden hacer nada más”, deploró Jennifer Morgan, de Greenpeace International.

Entre tanto, la secretaria ejecutiva de ONU Cambio Climático, Patricia Espinosa, dijo que “se trata de un logro excelente. El sistema multilateral ha dado resultados sólidos. Las directrices en las que las delegaciones han estado trabajando incansablemente son equilibradas y reflejan claramente cómo se distribuyen las responsabilidades entre las naciones del mundo. Incorporan el hecho de que los países tienen capacidades y realidades económicas y sociales diferentes”.



El manual adoptado por la COP24 incluye las cuestiones de transparencia, un asunto clave para controlar de qué manera cada país está cumpliendo con su reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). También concede una cierta flexibilidad a los países en desarrollo, quienes esperaron en vano que se concretara cómo las naciones ricas les transferirán 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, para temas de mitigación y adaptación.

“Habrá que hacer más y ser más concretos para convencer a los países en desarrollo de que sus esfuerzos para la transición ecológica serán apoyados”, dijo David Levai, del Instituto de Desarrollo Sostenible y de Relaciones Internacionales de Francia (Iddri).



Sin embargo, Alemania y Noruega anunciaron que doblarán sus contribuciones al Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación recibió un total de 129 millones de dólares y el Banco Mundial prometió 200.000 millones de dólares durante el período 2021-2025.



Los países tampoco se comprometieron a elevar sus metas nacionales de reducción de GEI fijadas en 2015, pese a que el informe del IPCC alerta acerca de que estas son insuficientes y no impedirán que la temperatura se eleve a 3 °C.



Las reglas del juego todavía tienen que ajustarse, y esa tarea continuará en Chile, el país anfitrión de la próxima Cumbre del Clima (COP25) luego de que Brasil rechazó serlo.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE*

@ElTiempoVerde

* Con información de AFP