El 84 % de Colombianos cree que el cambio climático agrava la pobreza

Preocupación, tristeza y miedo son las emociones que normalmente sienten los latinoamericanos ante los desastres provocados por el cambio climático y que han empezado a considerar uno de los problemas ambientales más urgentes del continente. Así lo reveló la ‘Encuesta internacional de cambio climático 2019’, realizada en 18 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Colombia.

Según este sondeo, realizado por la empresa tecnológica y de ciencias estadísticas StatKnows y el Centro del Clima y la Resiliencia (CR2) de Chile en noviembre del 2019, es una realidad que los latinoamericanos están más conectados con los problemas medioambientales.



A pesar de que el cambio climático no es una prioridad en los países del continente, como sí lo es la educación, el 93 por ciento de los encuestados consideran que el cambio climático tiene que estar en la agenda del próximo gobierno de su país.



Sin embargo, el 97 por ciento de los encuestados creen que sus países no están preparados para enfrentar los efectos del cambio climático, lo que, para el 93 por ciento, está ocurriendo en la actualidad.



En efecto, los últimos desastres ambientales han generado conmoción en el mundo, y no es para menos. En Australia, el fuego ha devastado 11 millones de hectáreas de bosque, y como resultado de ello han muerto más de 1.200 millones de animales. La Amazonia, después de sufrir las consecuencias de 89.178 incendios forestales que quemaron este territorio en el 2019, encendió las alertas: en los primeros siete días de este año se registraron la mitad de los puntos de calor hallados en todo enero del año pasado.

Resultados

Los resultados de la encuesta, realizada entre 7.232 personas, evidencian también que al 89 por ciento de los latinos les preocupa este tema y es percibido como el principal problema ambiental, ya que ocupa el primer lugar en 14 de los 18 países. Además, alcanza porcentajes superiores en Panamá (32 por ciento) y Costa Rica (31 por ciento).



Así mismo, la encuesta mostró que hay un amplio acuerdo entre los países en la relación entre cambio climático, pobreza y desigualdad. También coinciden en que enfrentar el cambio climático es una oportunidad para construir un mundo más justo.



Por ejemplo, el 84 por ciento de los colombianos creen que el cambio climático empeorará la pobreza y la desigualdad en el país; el 71 por ciento asegura que los efectos del cambio climático afectarán principalmente a las personas más pobres, y el 90 por ciento opina que enfrentar el cambio climático es una oportunidad para construir un mundo mucho más justo.

“Nos parece particularmente importante que la ciudadanía declara estar de acuerdo con que el cambio climático agrava la pobreza y la desigualdad, y que sus efectos perjudican principalmente a los más pobres”, le dijo a EL TIEMPO María Teresa Bravo, socia de StatKnows y directora de proyecto de la ‘Encuesta internacional de cambio climático’.



En el caso de Colombia, explica StatKnows, el universo de personas mayores de 18 años es de 34’803.258. De estas, 936 respondieron la encuesta, lo que equivale al 12,9 por ciento de la muestra total.



Para Bravo, la encuesta es importante en un contexto en el cual se habla mucho de la necesidad y el desafío de acortar brechas entre lo que plantea el mundo científico y los compromisos de los países y las organizaciones. “Oír a los ciudadanos puede ser crucial para acortar esa brecha”, dice.

Existe un consenso respecto a que el cambio climático es causado total o parcialmente por la actividad humana. Y, en efecto, el 55 por ciento expresa que los efectos del cambio climático que estamos viendo es su responsabilidad, de su familia y de sus amigos. Un dato interesante es que el sentido de responsabilidad en la causa es más alto en las mujeres que en los hombres.



Con esta encuesta es posible concluir que las personas ya perciben los desastres ambientales como consecuencia del cambio climático y que no se trata solo de algo que la ciencia pregona.



Además, según Bravo, los estallidos sociales en parte son reflejo de preocupación climática y, por lo tanto, “las agendas sociales y políticas deberían incluir medidas de gestión climática”.



Del universo posible de 430 millones de latinoamericanos, más de 7.000 escogidos fueron encuestados a través de un formulario digital en tres idiomas: español, portugués y guaraní (lengua indígena paraguaya), para tener un sondeo de las percepciones sobre el cambio climático en la región. Además, se usó inteligencia artificial para seleccionar a las personas estadísticamente más representativas del universo de los 18 países.



Redacción Medioambiente

@Fanzinerosa