Parques Cómo Vamos presentó los resultados de una encuesta de percepción sobre los parques nacionales naturales (PNN), realizada en 23 ciudades del país. Una de las grandes reflexiones que arroja es que aunque el 82 por ciento de los encuestados conocen o han escuchado acerca de los parques, un 56 por ciento no identifica las amenazas que existen sobre estos.

Para Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Ambiente de Colombia y promotor de la creación de Parques Cómo Vamos (2017), “hay bastante ignorancia sobre los PNN”. El común de la gente desconoce –señala Rodríguerz B.– que hoy las principales amenazas de estas zonas son el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la deforestación, extracción ilícita de minería y cultivos ilegales.



Para el experto, una muestra de la ignorancia en este tema es que “a la pregunta ¿Con qué palabras, conceptos o ideas relaciona los PNN?, solo el 18 por ciento se refiere al nacimiento de las fuentes agua, cuando una parte muy importante de estos sistemas es justamente que protegen fuentes de este recurso, como son los parques que existen en los páramos, como el de Sumapaz o Chingaza”.

Esta es la primera vez que se realiza una encuesta de percepción centrada en medir el pulso a los colombianos en cuanto a su conocimiento sobre Parques Nacionales Naturales de Colombia como institución.



La encuesta, financiada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) y realizada por la organización Cifras y Conceptos, será una herramienta para que PNN de Colombia complemente su gestión.

Facebook Twitter Linkedin

Páramo de Sumapaz. Foto: CARLOS ORTEGA

Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia (unidad administrativa especial encargada de la administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales y coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas), asegura que ahora “la tarea es que la gente reconozca la función que tiene un área protegida” y que reconozca, por ejemplo, que “el agua de Bogotá depende en buena parte de Chingaza y Sumapaz, pues si se les pregunta a los bogotanos de dónde viene el agua, responden que del acueducto o algunos contestan que de los páramos, pero no lo asocian a un parque nacional”.

¿Qué tanto saben de PNN?

Jarro destaca que “uno de los aspectos más importantes es la recordación que la gente tiene de Parques. En la encuesta, el 82 por ciento de las personas aseguran tener conocimientos sobre estos, una cifra alta comparada con la recordación hacia otras entidades como universidades públicas o empresas, según explica la firma encuestadora”.



Según la medición, el 62 por ciento de los encuestados consideraron que el objetivo de un PNN es proteger zonas geográficas de fauna y flora que están en riesgo de extinción. Sin embargo, desconocen que estos espacios también protegen la cultura, la tradición y la ancestralidad.



Otra conclusión importante es que los colombianos no conocen cuál es la entidad encargada de administrar estas áreas (Parques Nacionales Naturales de Colombia), y el 53 por ciento respondió que es el Ministerio de Ambiente.



Carlos Mauricio Herrera, especialista en áreas protegidas y estrategias de conservación de WWF, afirma que “la gente identifica a los parques como sitios importantes para la vida; no obstante, hay un bajo reconocimiento de la institución, ahí se prenden unas alertas porque hay una desconexión de la ciudadanía con la autoridad detrás de los PNN”.

Para Catalina Gutiérrez, directora de WCS Colombia (Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre), que hace parte de Parques Cómo Vamos, la importancia de la encuesta es que ayuda a entender la percepción de los ciudadanos. “Complementa, además, la información que hemos publicado en los dos informes anteriores, que dan cuentan de cómo están las situaciones de amenaza de los parques y de su capacidad administrativa”.



Gutiérrez realizó un paralelo entre los informes de Parques Cómo Vamos 2021, 2022 y la actual encuesta, y concluye que es “interesante ver que en la encuesta las personas no reconocen las amenazas, cuando en los anteriores documentos se planteó que la deforestación y la presencia de cultivos ilícitos eran problemas latentes”.

Respuestas incorrectas

A la pregunta ¿Cuál cree que es la región geográfica con más parques nacionales naturales?, el 43 por ciento de los encuestados no supieron qué contestar, mientras el 15 por ciento dijo que la Amazonia. No obstante, esta respuesta es incorrecta porque es en la región Caribe donde hay más parques, allí se encuentran 14, y en la Amazonia hay 11.



Finalmente, la encuesta destaca que el 70 por ciento de las personas consideran importante destinar recursos para la conservación de la naturaleza. Propuesta a la que se une Jarro y detalla que actualmente “el porcentaje del presupuesto nacional que se invierte a la conservación es muy bajo: por hectárea, anualmente es casi lo que cuesta un pasaje de TransMilenio, o sea, unos 2.900 pesos. Y mientras que los estándares internacionales dicen que debe haber un guardaparques por cada 4.000 hectáreas, nosotros tenemos uno por cada 34.000 hectáreas”.



Para concluir, el exministro Rodríguez dice: “De lo que no se conoce, no se puede hablar con seguridad”. Por eso reitera la importancia de darles a los colombianos herramientas para conocer en profundidad los parques nacionales naturales que los rodean, y plantea la importancia de incluir en el plan curricular de las instituciones educativas la visita de al menos un PNN.

Otros datos relevantes

Un 57 por ciento de los ciudadanos que respondieron la encuesta consideran que hoy se recicla más. En cuanto a otras prácticas que corresponden al cuidado del medio ambiente como ahorrar energía eléctrica, plantar árboles, llevar sus propias bolsas al supermercado, las personas piensan que se hace más en comparación con el 2018. El 30 por ciento de los encuestados asegura que conocen los parques y que han ido a alguno. El más visitado es el Tayrona, por el 28 por ciento. Le siguen El Cocuy, con 22 por ciento, y el de Sierra Nevada de Santa Marta, con 15 por ciento. Además, las personas consideran que hay tres problemáticas ambientales que los afectan de forma directa. El 60 por ciento le apunta a la contaminación del aire, el 57 por ciento a la contaminación por basuras y el 36 por ciento al cambio climático.

Ficha técnica

Encuesta contratada por Parques Cómo Vamos (iniciativa que vincula organizaciones civiles como WWF, WCS, Dejusticia, a las fundaciones Natura Colombia, Alisos, Santo Domingo y a las universidades Javeriana de Bogotá y Los Andes). Financiada por WWF Realizada por Cifras y Conceptos, empresa encargada de encuestar y analizar los datos Se distribuyeron 1.817 encuestas a personas mayores de 18 años El período de trabajo de campo fue entre el 7 de febrero hasta el 28 de febrero del 2023 Algunas de las 23 ciudades fueron Florencia, Bogotá, Tunja, Cúcuta, Neiva, Pasto, Armenia, Cartagena, Valledupar, Montería y Yopal. Zonas urbanas que cubren geográficamente las regiones PNN de Amazonía, Andes Nororientales, Andes Noroccidentales, Caribe, Orinoquía y Pacífico

María Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO