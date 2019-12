¿Cuáles son los efectos negativos de la pólvora en los animales?

En esta época navideña es común escuchar, y ver, juegos pirotécnicos. Sin embargo, lo que para las personas (no todas) puede ser un espectáculo y sinónimo de alegría, para los animales puede ser mortal.

Diana Rico Motta, médico veterinaria zootecnista, le afirmó a EL TIEMPO que los efectos negativos se producen principalmente por el ruido de las explosiones, pues los animales escuchan mucho más alto estos sonidos que los seres humanos: "A muchos de ellos ese ruido les genera miedo y angustia".



Según Motta, al oír las explosiones, algunos perros, gatos y aves tienden a huir y a esconderse en lugares donde se sientan seguros y protegidos.



"En el caso de los perros y gatos, presentan aumento de la frecuencia respiratoria, salivación excesiva, vómito, orina, defecación, algunos tiemblan, corren, ladran e, incluso, pueden presentar reacciones agresivas, anormales en su comportamiento, como destruir objetos cercanos o morder algo o a alguien", agregó.

Al oír las explosiones, algunos perros, gatos y aves tienden a huir y a esconderse en lugares donde se sientan seguros y protegidos.

La experta explicó que ese miedo y angustia generan taquicardias severas que pueden terminar en infartos fulminantes, o provocar episodios de gastritis y vómito, desencadenando en enfermedades nerviosas.



En las aves el efecto es mayor que con otros animales, pues ellas están mas expuestas: "Además de taquicardias y posibles infartos, podrían estrellarse al tratar de huir por el ruido. Muchas, incluso, pueden ser golpeadas por la pólvora y resultar quemadas".



Una aclaración que hizo la médica veterinaria es que los efectos no son los mismos en animales de la misma especie. En el caso de los perros depende de la raza y el tamaño.



"Los perros pequeños son los más nerviosos y son los que casi siempre presentan crisis nerviosas al momento de los juegos pirotécnicos".



Y también influyen las enfermedades que ya tengan los animales: "Los perros y gatos que tienen patologías nerviosas como epilepsia o que son extremamente nerviosos son otros de los más afectados, pues esas conductas pueden acelerarse y se pueden dar luego de la angustia generada por la pólvora".



En el caso de los animales callejeros, las afectaciones en ellos están relacionadas con el maltratados y los traumas que han padecido.



"Normalmente son animales que no han sido familiarizados con la pólvora de manera positiva", señaló Motta.

¿Qué hacer para proteger a su mascota de los juegos pirotécnicos?

Buscar un refugio para las mascotas, es, según la experta, algo que todo dueño debería hacer. Foto: Istock Photo