‘El nivel del mar podría aumentar un metro al finalizar el siglo’

El glaciólogo y climatólogo Shawn Marshall, investigador de la Universidad de Calgary desde hace 18 años, estudia desde el departamento de Geografía la dinámica de los glaciares, especialmente en las montañas rocosas canadienses, el Ártico y Groenlandia, para ver cómo la capa de hielo se ha visto afectada por el cambio climático y, a la vez, qué tipo de impactos traerá esto en el aumento del nivel del mar, la migración y los suministros de agua dulce.



¿Qué es la criósfera y por qué es tan importante para predecir los cambios en el clima?



Tal vez, ¡la criósfera se siente lejos de Colombia! Es toda la nieve y el hielo del mundo, en todas sus formas hermosas. Nieve en las montañas, glaciares, hielo marino, la capa de hielo antártico, heladas en el suelo.



Es importante para el clima porque la nieve y el hielo enfrían el mundo, como un gran refrigerador terrestre: la nieve y el hielo reflejan la luz solar hacia el espacio, cubren gran parte del planeta en una manta aislante, y esta toma la energía para derretir la nieve y el hielo. Una vez liberada, esta energía se destinará a calentar el planeta. La criósfera también es muy buena para hablarnos sobre el cambio climático: ver cómo el hielo marino y los glaciares avanzan y retroceden, en condiciones más frías y cálidas. El hielo percibe lo que para nosotros puede ser difícil medir.

¿Qué cambios en la masa de hielo antártico estamos experimentando y cómo esto podría afectarnos?



La Antártida está comenzando a derretirse en lugares donde la capa de hielo se encuentra con el océano. En partes del oeste del glaciar, el agua más cálida del océano está derritiendo la capa de hielo desde abajo y amenazando con propagar este proceso hacia el interior. Si eso sucede, puede llegar a lo más profundo del corazón del continente blanco y existe la posibilidad de que gran parte de la capa de hielo se derrumbe, en los próximos siglos, causando un aumento de muchos metros del nivel del mar.



Bogotá estará segura, pero las comunidades costeras y las islas tropicales están muy amenazadas y es posible que, como resultado, veamos cientos de millones de refugiados por el cambio climático.



¿Cuáles son los lugares más vulnerables por el deshielo acelerado que genera el aumento de la temperatura del planeta?



La región del mar de Amundsen y la península Antártica en la Antártida son vulnerables. La capa de hielo de Groenlandia también se está derritiendo, y cualquier lugar en donde estas capas de hielo toquen los océanos. Esto se debe a que los océanos se están calentando lentamente y será difícil revertir este proceso: hay mucha inercia y muchos cambios climáticos ya en curso, lo que erosionará las capas de hielo por muchas décadas o siglos venideros.



Al mismo tiempo, el aire se está calentando y los glaciares de las montañas se están derritiendo en casi todas las regiones alpinas del mundo, incluidas Colombia y los Andes. Todo esto contribuye al aumento del nivel del mar. Las naciones insulares en los trópicos están cada vez más en peligro, como cualquier gran centro de población que se encuentre en la costa, como Nueva York, Londres, Singapur, Shanghái y Bangladés.



¿Cómo están respondiendo los glaciares y las capas de hielo al cambio climático, y qué tan rápido aumentará el nivel del mar en las próximas décadas?



En casi todo el mundo se están derritiendo, y lo hacen cada vez más rápido. Las últimas etapas del derretimiento se producen rápidamente debido a todas las reacciones climáticas que confluyen, como el hielo más oscuro, la roca cálida y menos nieve. El nivel del mar está aumentando a una velocidad de unos 30 centímetros por siglo, pero se espera que se duplique en este centenio.



También los océanos son más cálidos, por lo que estamos derritiendo las capas de hielo polar desde arriba y desde abajo. Si esto realmente comienza a suceder, desde abajo, el aumento del nivel del mar podría ser más rápido y severo, tal vez un metro o más en este siglo. Los pequeños glaciares de montaña en América Latina, o incluso Canadá, son cruciales para los ecosistemas alpinos y los recursos hídricos. Cualquier persona o animal que viva en las montañas cuenta con estos glaciares para mantener el agua en los ríos, especialmente en épocas de sequía.

En 1850, aproximadamente, Colombia tenía 349 km² de área glacial. Hoy solo quedan 37 km². ¿Cuál es el panorama que le espera al país?



¡Esta es una estadística loca! Se ha acabado el 90 por ciento. Es mucho más difícil para los glaciares de Colombia que para los de Canadá –hay tanto hielo que tardará un tiempo más que en Colombia– porque nuestros glaciares son grandes: se están derritiendo mucho y desaparecen este siglo.



La mayoría de los glaciares en las montañas Rocosas sobrevivirán, pero este no es el caso de Colombia, lamentablemente. Será un poco difícil para algunas de las regiones habitadas como la Sierra Nevada de Santa Marta, que cuentan con los glaciares para mantener un suministro constante de agua en algunos de estos arroyos de alta montaña. Los glaciares son parte del paisaje y de la ecología. Se volverá más cálido, más seco y menos diverso.



¿Cómo sería un mundo sin hielo?



¡Para mí, triste! Cálido, seco, marrón. Falta la paz y la pureza que viene con el color blanco. Todavía tendremos nubes, pero deslizarse en la nieve y el hielo, y sentir el silencio especial que viene con esto, es increíble. Perderemos especies, será un planeta más pobre, con menos diversidad, variedad y una experiencia menos humana.

¿Cree que las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, al aumento global del nivel del mar, están siendo efectivas?



Hasta ahora no, estamos subestimando cómo será el aumento perturbador del nivel del mar. La mitigación es posible hasta cierto punto en los países ricos y desarrollados; por ejemplo, la reconstrucción de la barrera del Támesis en Londres, o las paredes del mar en Singapur. Pero para gran parte del mundo no tienen claro cómo mitigar o adaptarse a la nueva realidad; será realmente importante frenar el calentamiento de este siglo, o incluso estabilizar el clima, si es posible, para reducir estos impactos. Pase lo que pase, perderemos algunas islas poco profundas, como Kirabati, Tuvalu y Maldivas, y una gran cantidad de costa, y habrá desplazamientos de poblaciones con muchos costos por delante, además de trastornos sociales. Si podemos minimizar esto tanto como sea posible, sería un mundo más fácil para nuestros hijos.



Otros lugares pueden estar sufriendo sequías, como Sudán, donde quizás debamos llamarlos como los primeros refugiados del cambio climático. Pero cualquier centro de población importante dentro de 1,2 metros sobre el nivel del mar tendrá que enfrentar costosos mecanismos de defensa para proteger a su gente e infraestructura.



¿De qué manera es una buena herramienta el arte para explicar los impactos sociales del cambio climático?



Siento que necesitamos mejores formas de comunicar la ciencia. Para hacerlo real, hazlo poderoso y emotivo. El arte puede hacer esto. También la literatura, la poesía, el cine. Después de más o menos 20 años de escribir artículos y libros científicos, estoy aprendiendo lentamente que nadie los lee o los entiende, o casi nadie está interesado en ellos, aparte de mis colegas, que son otros científicos que ya saben lo que está sucediendo en el planeta y lo importante que es tomar acciones. El arte, entonces, es un vehículo que puede ayudar a que esta ciencia sea más real, y quizás toque los corazones de las personas.



¿Cómo aterrizar los efectos de palabras que suelen ser abstractas para la mayoría, como ‘calentamiento global’ o ‘acidificación de los océanos’?



Esto es duro para mí, la verdad. He estado haciendo ciencia durante mucho tiempo, utilizando este lenguaje, y no creo que mueva a las personas, las motive o las informe. Está demasiado lejos para la mayoría, es una amenaza demasiado difusa, y todos tenemos más inquietudes sobre los problemas locales e inmediatos. Solo puedo pensar que necesitamos algo en la naturaleza, o tal vez un lugar que amemos, una actividad que nos guste hacer en el medioambiente, algo con lo que conectar, porque solo entonces, cuando estemos apegados emocional o espiritualmente, seremos capaces de cuidar.

