"La era del calentamiento global ha terminado, ahora es el momento de la era de la ebullición global". "El cambio climático está aquí. Es aterrador". Con estas palabras, António Guterres, secretario general de la ONU, elevó un urgente llamado a los líderes mundiales sobre los efectos que está generando el calor en la Tierra.



"En grandes partes de Norteamérica, Asia, África y Europa, este verano es cruel. Para todo el planeta, es un desastre", dijo Guterres. Y "para los científicos, es inequívoco: los humanos son los responsables", insistió, señalando que "la única sorpresa es la velocidad del cambio".



Para entender los alcances de este discurso y lo que está sucediendo, EL TIEMPO consultó a Juan Carlos Benavides, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana, e indicó que en términos prácticos esto significa que "nos estamos cocinando".



"Lo que él (António Guterres) quiere decir es que llegamos al punto que siempre se ha advertido: el cambio es dramático; temperaturas increíbles, cambios en la dinámica de los océanos, cambios en el compartimiento de los organismos, catástrofes naturales y afectaciones en la salud de millones de personas", sentencia el docente.

El profesor advierte que el anuncio de la ONU es catastrófico. "Los países se comprometieron en el Acuerdo de París a reducir las emisiones para llegar a dos grados, pero luego la Organización del Cambio Climático de Naciones Unidas dijo que 2 es demasiado, sino que debería ser 1,5. Esto ya estaba anticipado, pero nadie espero que fuera tan rápido. Las emisiones que hemos tenido ni siquiera se ajustan a los dos grados y si los países emisores no cambian su comportamiento, se vienen catástrofes increíbles. Es el principio de los cambios totales en la Tierra", agregó el experto, quien es biólogo especialista en cambio climático.



Detalla que el cambio climático está sobre nosotros y viene empeorando, sin embargo, se está llegando a tiempos posibles de no retorno. "Las dinámicas han llegado a un punto en que ni siquiera la misma naturaleza nos habla diciéndonos lo que está pasando, sino que la salud de las personas se está viendo afectadas".



Y agrega: "El anuncio reciente de la ONU no es ni siquiera una advertencia, es un mensaje al mundo de que debe reflexionar. Por favor, miren a su alrededor, sino hacemos algo para reducir estos impactos, estamos afectando nuestra supervivencia.



