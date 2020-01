¿Es posible sembrar 180 millones de árboles en dos años?

Ante el anuncio que hizo el presidente Iván Duque en Davos de plantar 180'000.000 de árboles en todo el país de aquí a 2022, surgieron varias dudas. Por ejemplo, si el Gobierno tenía la capacidad para cumplir.

Y es que algunos ambientalistas hicieron sus cuentas y ante los números, la cifra les pareció exagerada.

180.000.000 millones de árboles piensa sembrar @IvanDuque en los 2 años que le quedan de mandato:



• 365dias X 2 = 730 Días

• 180millones de árboles / 730 días

• = 246.575 árboles/día



Un ecólogo y un forestal que me confirmen que esto es posible. https://t.co/eXQcZAmKaV — Andres Charry (@charry_manager) January 22, 2020

Será? Algunas cuentas alegres: si empezamos hoy se deben sembrar 281250 arboles/día contratando 5859 trabajadores y $109 mil millones. Como referencia, el presupuesto de parques 2019 fue de 17 mil millones. Esto no cuenta estudios, viveros, admin, materiales, prestaciones etc pic.twitter.com/cQvyqXo4dD — Jorge Velásquez (@jivelasquezt) January 22, 2020

Según explicó el Ministerio de Ambiente a EL TIEMPO, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 estableció una meta para el cuatrienio de 301.900 hectáreas de reforestación. A partir de ese compromiso, el Gobierno estimó la siembra aproximada de 600 árboles por hectárea, lo cual se traduce en un total de 180'000.000 de árboles al final del periodo actual.



De ese número, según explican voceros de esta cartera, se han sembrado 24’000.000, de los cuales al rededor de 3.361 están en Parques Nacionales Naturales. Esto implica que en los dos años y medio restantes, se tendrán que sembrar aproximadamente 156’000.000 de árboles para cumplir con la meta inicial de reforestación.



Esto quiere decir que se tienen que sembrar 170.865 árboles por día. Una cifra que para el Gobierno parece alcanzable, pues explicaron que se han dado eventos en los que en un solo día se han sembrado 200.000 árboles.



Lo mismo opina el ingeniero forestal y profesor de la Universidad Distrital, José Miguel Orozco. “La cifra no es descachada, al contrario, corresponde con lo que está en la meta si se trata de reforestación protectora y lo pueden lograr”. Sus dudas, asegura, van en otra dirección:“¿De dónde saldrá la plata para sembrar los árboles?”.



Según el Ministerio de Ambiente, en promedio el valor de la siembra de un árbol podría estar alrededor de los $ 7.000. “Si lo convertimos a dólares, serían 2 dólares. Entonces, para sembrar 180.000.000 de árboles se necesitan 360 millones de dólares. ¿Ese dinero saldrá del Presupuesto General de la Nación?”, explicó Orozco.



Ante la duda, según declaraciones del Ministerio de Ambiente, una parte saldrá de los 366 millones de dólares que entregará Noruega, Alemania y Reino Unidos a Colombia a través del mecanismo de pagos por resultados. Las autoridades ambientales regionales y parques nacionales naturales también aportarán.



Y aunque también incluyen al sector privado, Orozco explicó a que la empresa privada solo hace reforestación comercial, es decir, solo siembran árboles para obtener madera. Si este compromiso es para hacer reforestación protectora, restaurar áreas que han sido degradadas, proteger cuencas hidrográficas, “la empresa privada no tiene nada que ver aquí”, dijo Orozco.



Ahora bien, esa observación da pie para aclarar que la cifra que dio el presidente Duque solo es una parte de la meta total que se planteó en el PND. Es decir, según Orozco, esa cifra total de reforestación no sería de 180’000.000 sino de 368’000.000 de árboles en el cuatrienio.

La meta es más alta

En el PND se plantearon tres metas de reforestación: una de reforestación comercial, de la que se encarga la empresa privada; una de reforestación protectora, la que en principio anunció Duque en Davos, y una meta de reforestación en sistemas agroforestales.



En el primer caso, la meta de reforestación comercial es de 122.0000 hectáreas en los cuatro años, en promedio 30.000 hectáreas por año. “Si lo llevo a número de árboles, eso representaría por año, unos 33.000.000 árboles. Es decir, que para todo el periodo son en promedio 133.000.000 árboles plantados”, explicó Orozco.



Mientras que la meta de reforestación protectora es de 300.000 hectáreas. “Eso representa en árboles los 180.000.000 que dijo el presidente Duque en Davos, que es perfectamente lógico y cumplible”, dijo Orozco.



Por último, el Ministerio de Ambiente tiene otra meta: reforestar 280.000 hectáreas de sistemas agroforestales, es decir, la combinación de cultivos agrícolas con árboles. “En ese caso, la densidad siembra es menor, se puede hablar de 200 árboles por hectáreas, entonces la meta total no sería 180’000.000, sino 368’000.000”.



Finalmente, para varios expertos, el punto clave del asunto no está en la cifra, sino en lo complejo del proceso que implica una planificación de los lugares correctos en los que se pueda sembrar árboles, para qué se quiere sembrar, en qué terrenos. “Sobre todo no se trata de sembrar por sembrar, sino de garantizar que esos árboles se puedan mantener, porque requiere un manejo durante muchos años”, dijo Orozco.



En ese caso, según el Ministerio de Ambiente, del monitoreo se encargan las entidades territoriales y regionales, como es el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales, Parques Nacionales Naturales. Además, dicen, “se viene generando una serie de aplicativos y herramientas para realizar seguimiento y monitoreo satelital, es decir a nivel de paisaje”.

¿Qué especies están plantando?

Es importante tener claro que las especies nativas a plantar dependen de las condiciones climáticas y del ecosistema que se está recuperando. De ahí que según el Ministerio de Ambiente ya comenzaron a plantar en 20 Parques Nacionales Naturales.



"En El Santuario Guanentá Alto Río Fonce en el límite entre los departamentos de Santander y Boyacá, con especies alto andinas como el Chico, Gaque, Granizo, Mano de Oso, Roble, Mortiño, Nacedero, Tuno y Trompeto. En otras regiones sembraremos especies como palmas, Abarco, Matarratón, Cedro, Nogal, Cámbulo, Guadua y Guayacán entre otros".



