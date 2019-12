Dos latinos figuran entre los 10 personajes del año de 'Nature'

Como cada año, la revista Nature selecciona a 10 científicos que por sus descubrimientos asombrosos y su trabajo por hacer visibles temas cruciales, merecen un reconocimiento. En esta lista, en la que se incluyó a Greta Thunberg, se encuentran dos latinos con importantes aportes en la Amazonia y la información que tenemos sobre la biodiversidad de la Tierra.

Se trata de Ricardo Galvão, físico y miembro de la Academia Brasileña de Ciencias. También conocido como el científico que se enfrentó a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Galvão defendió los datos que entregó en un informe sobre la deforestación en la Amazonia.



Como director del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), Galvão y su equipo de trabajo presentaron un informe sobre el incremento de la deforestación en la Amazonia en julio de este año. Sin embargo, Bolsonaro acusó a Galvão de mentir y sugirió que sus informes no eran objetivos, y por el contrario, estaría registrando lo que los ambientalistas estaban denunciando.



Su respuesta y la forma en la que procedió dejó a muchos ambientalistas, científicos y políticos con la boca abierta. Galvão se tomó 12 horas para escribir un comunicado en el que arremetió contra el presidente de Brasil, a pesar de que sabía que se quedaría sin trabajo, como ocurrió.



"Perdió su trabajo porque tomó una posición muy clara y fuerte en defensa de la ciencia y contra el autoritarismo", dijo Paulo Artaxo, físico atmosférico y colega de Galvão en la Universidad de São Paulo a Nature.

En la lista también está la argentina Sandra Díaz, bióloga y copresidenta de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia-Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES). Este año, junto a 144 investigadores entregó un informe exhaustivo sobre el futuro de la biodiversidad del mundo.



Encontraron que cerca de un millón de especies se dirigen a la extinción debido a las actividades humanas. Díaz y su escuadrón de científicos sentenciaron que tomarán medidas drásticas para detener eso.



También advierten que los países no cumplirán con la mayoría de los objetivos globales en biodiversidad y desarrollo sostenible, sino abandonan la producción de combustibles fósiles.



"Me escaparía de la siesta para ver plantas y animales. Desde que era estudiante universitario, sabía que quería ser investigador", le dijo a Nature.



Díaz también mencionó que el informe del IPBES está siendo adoptado por muchos movimientos sociales y ambientales, incluida la Extinción Rebelión, que están presionando para una acción más fuerte y más urgente sobre el medio ambiente.



Y a pesar del pronóstico sombrío que evidencia este informe, Díaz se niega a ser pesimista sobre la capacidad de la humanidad para cambiar las cosas. "Tengo que ser optimista, porque no hay un Plan B", expresó Díaz a Nature.



