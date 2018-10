¿Pensando en asegurar su mascota? Conozca estas opciones

Como todo humano comprometido con el bienestar y salud de su animal de compañía, Fabián sabe que los tratamientos para cuidar a Layla, una perra bernés de la montaña que lo acompaña desde cachorrita, pueden llegar a ser muy costosos, sobre todo en caso de enfermedad o de accidente, y que si no se está preparado para ello, pueden descompensar cualquier presupuesto.

Una experiencia que él y su mascota ya vivieron en carne propia, pues hace un tiempo Layla fue atropellada por un carro, lo que, además de la angustia por la salud y pronta recuperación del animal, le ocasionó un gasto económico muy alto. “Algo que no hubiera sucedido si hubiera tenido un seguro”, dice este comunicador social.



Por eso, Fabián está dispuesto a adquirir una póliza para su perra, “porque es una responsabilidad como dueño y ciudadano, ya que varios de los seguros no solo cubren sus enfermedades o accidentes, sino también daños personales o materiales a terceros”, dice el joven.



La tarea de averiguar por ese servicio ya empezó, pero Fabián tiene interés en encontrar un seguro que también lo cubra a la hora de viajar, pues es una actividad que hace habitualmente con su mascota. “Por otro lado, mi perra va al colegio y allí siempre debo tener controles y pruebas de diagnóstico ya que está más expuesta a alguna enfermedad y eso es costoso”, dice.

Para personas como Fabián, el mercado de los seguros en Colombia está ofreciendo desde hace varios años planes de cobertura especial para los animales, que incluyen servicios de salud, costos funerarios, cobertura a terceros (en caso de que sea necesario) y hasta una posible eutanasia.



En Colombia el mercado está cubierto tanto por empresas de seguros tradicionales que saben que las mascotas y sus dueños son clientes potenciales interesantes y en crecimiento, como por bancos y grandes superficies.

Seguros para todo

A pesar del crecimiento del mercado de las mascotas en Colombia en servicios como guarderías, comida, paseadores y eventos especializados para ellos, el tema de los seguros todavía está en desarrollo y no se encuentran cifras disponibles que muestren su crecimiento.



Sin embargo, cada vez más personas preguntan y cotizan sobre el tema y por eso mismo las empresas prestadoras del servicio han habilitado plataformas fáciles de consultar y seguir, que están al alcance de todos.



Por ejemplo, Bancolombia ofrece el Plan Mascota Protegida, que se ajusta a las necesidades de cada mascota (con planes desde 21.627 pesos mensuales) y ofrece un seguro de responsabilidad civil y da la posibilidad de pagar de forma mensual o anual con débito automático de la cuenta de ahorros o corriente, o con tarjeta de crédito Bancolombia Visa, MasterCard o American Express.



Si la persona recibe una reclamación de un tercero por un daño causado por su mascota, Sura le asigna un abogado que lo defiende. Y si la mascota sufre un accidente o enfermedad, Sura reembolsa de acuerdo con el plan elegido. Y ofrece a asistencia las 24 horas. Esta solución se aplica para mascotas (perros y gatos) entre los 3 meses y 9 años de edad (grupobancolombia.com).



Otra posibilidad es Seguros Falabella, a través de Chubb Seguros Colombia S.A., ofrece pólizas con cubrimiento de responsabilidad civil extracontractual (RCE) o sin ella, esto depende de si su perro es o no de las consideradas razas potencialmente peligrosas como las define el Código de Policía, como por ejemplo pitbull, terrier, rottweiler o fila brasileño.



Esta póliza ofrece cobertura por muerte accidental de la mascota por 10 millones de pesos, gastos médicos por accidente hasta por 3 salarios mínimos legales vigentes, gastos médicos por enfermedad no preexistente, consulta médica veterinaria a domicilio o en clínica, traslado de la mascota por emergencia, asistencia funeraria para cremación por enfermedad o accidente hasta 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.



En cuanto a costos, la prima mensual del seguro es de 34.490 pesos sin RCE y de 39.990 con RCE.

Otras opciones

En el mercado se encuentran opciones como la que ofrece WeSura, de Sura, que asegura mascotas mayores a un año y hasta los doce años de edad; si sufren un accidente o una enfermedad, reembolsa los gastos de servicios de hospitalización, exámenes de diagnóstico y pruebas de laboratorio.



Si la mascota muere por un accidente, por enfermedad o por vejez, esta compañía reembolsará los gastos para la cremación. También lo hará en el caso de gastos por sacrificio en los casos en los que sea necesario.



El costo del seguro es de 310.000 pesos anuales, y todo el proceso de cotización, registro y adquisición de la póliza se puede hacer a través de su página web wesura.com.



Seguros Éxito también hace parte de la oferta de seguros para mascotas, con una cobertura de hasta 37 millones de pesos por gastos de responsabilidad civil, gastos veterinarios por accidente o enfermedad hasta 1 millón de pesos, gastos exequiales o de eutanasia hasta por 400.000 pesos.



Para ser cobijado por esta póliza, el perro debe tener más de 3 meses y hasta los 9 años, con un costo anual de 329.000 pesos que pueden ser pagados con todos los medios de pago. Se puede adquirir en los almacenes o puntos de atención de Seguros Éxito, o en la página web www.segurosexito.com.



En todos los casos, las mascotas deben tener un plan de vacunación al día y no padecer de algún tipo de enfermedad en el momento de adquirir el seguro; de lo contrario, se consideraría como una enfermedad preexistente y no se cubriría.



De acuerdo con la Secretaría de Salud, en Bogotá hay más de 550.000 caninos, es decir un perro por cada 10 habitantes en la ciudad. Según datos estimados por Seguros Falabella para el diario Portafolio, un propietario gastará 100 millones de pesos en promedio durante la vida de su mascota (entre 10 y 15 años) en alimentación, servicios médicos, belleza, responsabilidad civil y gastos exequiales.

Por estas razones, los expertos del sector recomiendan tomar un seguro de mascotas que ayudará a asumir la carga económica y velará por el bienestar y la calidad de vida del animal.

¿Su mascota necesita un seguro?

Los seguros para mascotas no son para todos y no existe una fórmula mágica que le indique qué tipo es el indicado para su animal de compañía. Si va a adquirir alguna póliza, consulte con su veterinario, e investigue las opciones.



Las siguientes son consideraciones básicas para tener en cuenta al momento de adquirir un seguro para su mascota, de acuerdo con la Asociación Americana de Médicos Veterinarios:



- Independiente del seguro que se adquiera, la salud de su mascota debe ser monitoreada por su veterinario.



- La aseguradora debe explicarle claramente las coberturas de la póliza, incluidas las limitaciones y exclusiones.



- Pregunte si se pueden agregar coberturas como por ejemplo cuidado dental, seguro de viaje, etc.



- Pregunte cómo manejan las preexistencias antes de comprar.



- Estos seguros son generalmente planes de reembolso; es decir, usted paga los gastos generados en el momento de la emergencia, y luego la compañía de seguros se los reembolsa. Pregunte al corredor de seguros por los procedimientos para aprobar los reembolsos y los plazos de pago.



REDACCIÓN MASCOTAS@ELTIEMPO