El Gobierno Petro ha llevado de la mano la bandera ambiental a nivel nacional e internacional. Y una de las figuras claves en esa discusión ha sido la ministra Susana Muhamad. En entrevista con EL TIEMPO, Muhamad hace un balance de lo que fue el 2022 y de lo que esperan lograr en 2023.

Empecemos con la valoración de estos cinco primeros meses. Usted es una figura clave en este gobierno. Probablemente va a ser de los ministros que permanezcan durante todo el mandato del presidente Petro. Entonces, ¿cómo valoraría esos 140 primeros días donde uno más o menos se acomoda y empieza a trabajar?

Es un balance positivo. Hemos logrado aprobar el acuerdo Escazú en el Congreso. Hemos logrado pasar el primer debate en Comisión 5.ª del proyecto de prohibición del fracking y los no convencionales. Hemos logrado también establecer en la reforma tributaria el Fondo para la Restauración Ecológica y la Adaptación Climática y lograr que el 80% del impuesto al carbono vaya para ese fondo. Y sobre todo, también generar el compromiso del presidente de tener vigencias futuras de largo plazo para el programa de pago por servicios ambientales y de recuperación de los ecosistemas estratégicos de Colombia.

La representación colombiana en la Cumbre del Clima y la Cumbre de Biodiversidad fueron realmente una representación política que nos abrió muchísimas puertas. No solo Colombia sigue siendo líder y profundizó su liderazgo mundial frente a sus posiciones en estas convenciones. Sino que también logró una red de aliados potenciales para la implementación de los programas de gobierno en la escala internacional. Y avanzamos en ir construyendo esos acuerdos sociales con las comunidades paso a paso. No son acuerdos todavía del todo definitivos, pero sí hemos empezado la interlocución política y pública con los campesinos del arco de deforestación amazónica, con los actores sociales de la recuperación de la Bahía de Cartagena, con los actores sociales claves en la Mojana y con los actores sociales del páramo de Santurbán y el páramo de Sumapaz.

Entonces creo que ha sido un inicio importante y pues al interior ya estamos trabajando en cómo aterrizar el plan de gobierno al Plan de Desarrollo.

Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, durante la COP27.

¿Cuáles van a ser esas acciones claves que pretenden hacer en 2023 y con qué van a empezar?



Hay un tema clave y que nos toca organizar, y es que hemos definido diez programas territoriales estratégicos, los cuales deben en cada una de sus líneas de trabajo tener un avance significativo. Hay todavía hitos que yo quisiera lograr, pero que todavía dependen de discusiones internas del gobierno, porque junto con el fondo de la restauración ecológica, que nos va a permitir una posibilidad de ejecución mucho más eficaces, queremos generar la Agencia para la Restauración Ecológica y la Biodiversidad. Ese es otro de los compromisos habilitantes que quisiéramos conseguir y avanzar en un propósito de generar las capacidades habilitantes para el programa de lo que llamamos la territorialización del Sistema Nacional Ambiental, que significa primero, que el sistema funcione como sistema.

Creo que hemos empezado a generar una dinámica en ese sentido, hoy cada corporación parece una rueda suelta. Los institutos de investigación no tenían una articulación clave con la política pública. Es que los cinco institutos de investigación, la Agencia Nacional de Ambientales, las tres corporaciones, el ministerio, trabajen como sistema y trabajen concatenada y organizadamente en territorio.

Es muy importante la implementación de la Ruta de Defensa de Líderes Ambientales y de Implementación de Escazú. Pero si lo resumiría en una frase es empezar con el trabajo territorial en los diez programas claves de acuerdo con las comunidades y sentar las bases institucionales que nos permitan llegar a la potencia del Plan de Desarrollo con sus metas.

La primera vez que hablamos usted me dijo que es poco probable que logre disminuir la deforestación en 2023 teniendo en cuenta la tendencia con la que inició este año. Pero digamos, ¿estamos preparados y qué vamos a hacer durante esos meses?



Lo que tenemos en este momento es un foco en donde se está generando el 50 % de la deforestación del país, que es el arco de deforestación amazónica. Es donde hemos trabajado más en el avance de los acuerdos. En el seguimiento de alertas tempranas del Ideam mes a mes lo que estamos viendo es que donde hemos logrado avanzar en acuerdos, las alertas de deforestación han bajado.

Y eso viene también muy cercano al proceso de conversación del Alto Comisionado con los actores del territorio para que la no deforestación sea parte de los acuerdos humanitarios, del proceso de la paz total en ese territorio, pero en lugares donde todavía no hemos logrado llegar, pues por el tiempo que tenemos es donde la deforestación sí se nos ha aumentado. Por ejemplo el Putumayo, que tiene ya una dimensión alrededor de las economías ilícitas y sobre todo la coca, que está muy fuerte.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, durante la presentación de las cifras de deforestación. Foto: Ministerio de Ambiente

Los asesinatos de líderes ambientales todavía se siguen presentando…

Para ello hemos sido parte de los 96 puntos de Puestos de Mando Unificado (PMU) por la Vida que lidera el Ministerio de Interior, donde hemos metido el tema específico de defensores ambientales que muchas veces son también defensores de la tierra, de la reivindicación por la titulación de tierras o que son defensores de varias causas y en esos lugares normalmente ha disminuido. En esos 96 puntos ha disminuido.

Sin embargo, la dinámica de la paz total y la capacidad del Estado de estar integralmente va también a determinar mucho de la situación. Esperamos el otro año tener un sistema más completo de acompañamiento y de territorialización del Sistema Nacional Ambiental para acompañar esos liderazgos sociales. Este año logramos tener 32 representantes del Ministerio Ambiente directamente en territorio. El Ministerio estaba solo en Bogotá para acompañar liderazgos sociales y dar alertas.

En la COP15 y la COP27 hablaron de financiación internacional y de canje de deuda. ¿Ustedes van a liderar algún tipo de mecanismo internacional, por ejemplo, fundamentado en la Amazonia, para atraer esos fondos que se requieren para la protección ambiental?



Sí, nosotros creemos que esto a punta de cooperación internacional no se financia, eso es imposible porque eso viene de los presupuestos públicos. Lo que no quiere decir que los países desarrollados no deban dar más. Creemos que sí pueden dar más, pero igual no va a ser suficiente frente a la dimensión de la crisis.

Y por eso lo que hemos estado promoviendo y que queremos articular como una propuesta para trabajar con otros países -ya quedaron algunas cosas en la COP de Egipto, pero queremos profundizar ese trabajo- es lo que llamamos canje de deuda por naturaleza.

Que significa lograr como en un acuerdo multilateral que parte de la deuda externa de los países sea refinanciada o sea intercambiada por la acción climática y de biodiversidad de esos países, y que eso sea un acuerdo multilateral que permita no la cooperación que ahora tenemos. Hoy tiene esos fondos globales que para usted un proyecto y que le llegue la plata, se demora tres años. O sea, yo hoy voy a empezar proyectos que llevan tres o cuatro años en desarrollo. Eso no va de acuerdo ni a las metas al 2030, ni al ritmo de la crisis, ni a la dimensión de lo que se necesita lograr.

En cambio, que a usted le condonan deuda por naturaleza o le refinancien deuda por acción climática significa que el ministro de Hacienda de cada país genera un espacio fiscal adicional que le tocaría pagar ese año en deuda, pero que ahora en vez de pagarlo en deuda, se lo tiene que destinar a acción climática y acción por la biodiversidad. Eso podría multiplicar por diez las inversiones de los presupuestos y usted no tiene que ir a aplicar a ningún proyecto internacional ni hacer todos esos acuerdos para que le llegue la plata.

En las asignaciones del presupuesto ambiental, donde más hubo disminución fue a las Corporaciones Autónomas Regionales. ¿Habrá reforma a las CAR?

Las corporaciones reciben la mayoría de las tasas ambientales y los recursos específicos ambientales que tiene Colombia. Lo que necesitamos, en primer lugar, es alinear la política pública para que ellas, en la 5.ª transformación del Plan de Desarrollo, que se llama Convergencia regional, converjan territorialmente con nosotros para ayudarnos a implementar el plan de gobierno.

Vamos a tener una reunión pronto de dos días en enero, con todos los directores de las corporaciones para hacer nuestra planificación conjunta. Y lo segundo es que sí tenemos que evaluar si mucho de la gobernanza, mucho de la estructuración del Sistema Nacional Ambiental sigue vigente o hay que hacer transformaciones. Vamos a abrir en enero también ese debate fuertemente. Queremos presentar en marzo un proyecto de ley que permita generar cambios en el Sistema Nacional Ambiental, pero tiene que ser una discusión concertada y de trabajo conjunto con todo el sistema y los actores sociales interesados.

¿Qué va a pasar con Gorgona?



Gorgona en este momento tiene una licencia ambiental vigente. Nosotros estamos examinando las preocupaciones de la ciudadanía y las estamos examinando en dos niveles. Uno. Y por eso, a partir de Parques Nacionales ya se empezaron a hacer diálogos con todos los actores interesados para explicarles las situación real y concreta de la licencia que se entregó y otro tipo de discusiones. Allí también hemos encontrado en el debate público que ha habido bastante desinformación.

Yo creo que el debate es pertinente, pero con los datos reales de la licencia ambiental se ha hablado que va a ser una gran base militar, que va a tener piscinas, que va a tener mansiones. Que va a ser un proceso de llevar combustible a la isla. Pues yo creo que el debate es válido, pero hay que darlo con los datos.

Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos es que la forma como llegan los turistas a Gorgona y la forma como se maneja el combustible es totalmente informal. O sea, hoy hay un riesgo alto de la situación de manejo de combustibles y de la forma como llegan los turistas. No es un sistema moderno de manejo de combustibles porque desde hace décadas el combustible en la isla. Hoy hay un centro poblado en Gorgona que ya existe, que cuenta con más o menos creo 40 personas de la Armada. Ya hace décadas viven allí y lo que se aumentaría son 32 personas por turnos. O sea, en realidad son 16 personas adicionales que se aumenta la fuerza de guardacostas.

El muelle se construye por fuera de la isla y se ensambla en la isla. Y el camino que lleva al radar es un camino que ya existía. O sea no hay apertura de áreas urbanas nuevas en la isla. Las adecuaciones que se van a hacer para estos 16 personas adicionales son en un sitio, en el sitio ya construido.

Segundo, se va a hacer un sistema moderno de manejo de combustible y no se va a aumentar la cantidad de combustible a la que ya se maneja hoy. No es verdad que va a haber más combustible, es la misma cantidad de combustible y el camino que lleva al radar es el mismo que había. Realmente desde esa perspectiva, pues esos son los datos que hay que dar. Y sobre esos datos hay que dar el debate.

Ahora hay un cuestionamiento que a mí me parece válido y que estamos examinando interiormente y es si estratégicamente Gorgona debe ser utilizado para operaciones contra el narcotráfico, porque en realidad hay que ser claros una parte de esa operación va a ser contra el narcotráfico.

Tampoco es cierto que van a haber fragatas, grandes embarcaciones. Son dos embarcaciones rápidas, pequeñas y la mayoría del tiempo las personas que van a estar ahí van a estar en operaciones en el mar. ¿Por qué? Más del 70 % de Gorgona es mar, no es la isla. Entonces ahí tienen una dualidad. La operación va a ser una para interceptar pesca ilegal y operaciones contra los recursos naturales que nos hace falta en realidad.

